LG 2019 CES大展 發表全新ULTRA顯示器與GRAM筆電 49吋UltraWide成就卓越生產力 全新gram系列17吋高解析度筆電提供極致行動力

【2018年12月25日，台北訊】LG電子將於2019 CES大展發表最新「Ultra」系列顯示器，承襲LG創新UltraWide系列顯示器產品的領先優勢，震撼登場的49吋UltraWide新品（型號49WL95），旨在提升工作生產力。同時LG也發表極致輕薄gram系列筆電LG gram 17（型號17Z990），延續LG gram系列產品領先群雄的優勢，LG gram 17擁有更強大的運算能力並滿足全方位功能，完美平衡了使用者對技術與功能的需求，其方便攜帶程度更是過去同尺寸筆電無法達到的水平。兩產品皆榮獲2019 CES創新大獎 （CES 2019 Innovation Awards）加持。

2019 LG UltraWide顯示器

LG最新UltraWide顯示器採用32:9的超寬曲面螢幕，能夠呈現完美細膩的高畫質。而LG 49WL95媲美劇院等級的顯示畫質，也取代繁瑣多螢幕設置的解決方案。LG UltraWide的49吋規格及絕佳螢幕比例擁有額外顯示區域，成為多工處理作業的理想選擇。擁有5120 x 1440解析度（相當於兩個27吋QHD螢幕並列）與108畫素密度（PPI），畫面清晰銳利，不僅文件更容易閱讀，影像編輯也更順暢。

LG UltraWide顯示器是提高生產力的最佳幫手，並適用於所有作業用途，包含金融、IT、設計與建築等對於顯示精準度及顯示品質要求較高的工作。運用LG領先業界的IPS技術，最新UltraWide顯示器擁有sRGB 99% 廣色域，完整重現真實色彩。另外也支援HDR10技術，可以顯示HDR規格的遊戲與影片。

為了將超寬廣螢幕發揮到淋漓盡致，LG UltraWide螢幕搭載螢幕分割（Picture-by-Picture）功能，可以並排顯示多個不同輸入來源的畫面，並同時運行多個應用程式。Dual Controller軟體可以透過同一組鍵盤及滑鼠連接至多台裝置，並在與螢幕分割功能相輔相成之下，大幅改善工作流程並提升效率。而顯示器搭載USB Type-C™ 連接埠，使用者可以同時傳輸數據並且充電筆記型電腦或行動裝置。俐落精緻的曲面螢幕讓使用者在觀看電影時，擁有更身歷其境的感官體驗，同時簡約外型和纖薄的金屬支架設計更為整體外形增添優雅質感。

LG家庭娛樂事業部的 IT事業部門負責人Jang Ik-hwan表示：「LG持續推出先進創新的顯示器產品，針對不同消費族群研發專屬特色與功能。我們的產品選擇多元，並致力提供高生產力、細膩畫質與震撼出色的電競體驗，讓越來越多消費者將LG視為顯示器的創新領導者。」

LG gram 17吋筆電

許多競爭產品迫使消費者在行動力與性能之間做出選擇，但LG gram 17卻能兩者兼顧。這台榮獲2019 CES創新大獎的筆電將高運算速度、高效能與17吋高解析度大螢幕等特色全部整合在15.6吋機身當中。

LG gram 17吋筆電配備WQXGA螢幕，其畫素（2560 x 1600），是標準Full HD螢幕的兩倍之多，呈現出細緻影像，且完整重現精確的真實色彩。此外，16:10的螢幕比例較一般16:9比例的機型提供更寬廣的螢幕畫面，非常適合圖像與影片編輯、同時查看多個文件，以及其他多元應用。新一代筆電同時滿足高行動力、大螢幕與強大效能等需求，對於媒體使用者和商務人士來說再適合不過。

一般17吋筆電重量大多落在2公斤以上，但LG gram 17重量僅1.34公斤，為市面上最輕的17吋產品。如此輕量化的設計，讓使用者不管身在何處都可以輕鬆享受大螢幕體驗。此外，新品搭載72W高效率電池，單次充電後續航力長達19.5小時[1]，讓使用者可以完成更多工作，也無須到處尋找插座。除了外型輕薄時尚，LG gram也具備強悍效能，通過美國MIL-STD-810G軍規耐久性測試中的7項測試，包含衝擊、灰塵與極端溫度等。

雖然外型輕巧，但這台17吋LG gram卻有如一個強大的行動工作站。搭載最新第8代Intel® Core™處理器與高達16GB DDR4記憶體，運作流暢高效，即使運行最耗費資源的檔案或程式也絲毫不影響表現。除了標準配備一個256GB SSD固態硬碟，還提供一個可擴充固態硬碟插槽，使內建儲存空間加倍。

LG gram 17吋筆電功能一應俱全，讓使用者生活更便利。其中，支援ThunderboltTM 3技術代表使用者可以利用單一連接埠同時替裝置充電、傳輸檔案和展示內容[2]。傳輸速度最高可達40 Gbps，是傳統USB 3.0連接埠的8倍快。同時，搭載精確式玻璃觸控板（Precision Glass Touchpad）實現快速回應控制並支援4點觸控辨識。另外，背光鍵盤具有兩種亮度設定，因此在昏暗的環境中也可以使用筆電。

DTS Headphone X逼真地模擬劇院中的11.1聲道，提供隨時隨地的沉浸式環繞音效體驗。高精準度的指紋辨識器讓使用者可以同時開機及登入，不僅提升安全性，也更省時。

LG IT事業部門主管Jang Ik-hwan表示：「LG gram系列筆電持續精益求精，滿足消費者一直以來對於兼具高效能與絕佳行動力的超輕薄筆電之追求。2019年LG gram系列新品擁有精美螢幕、吸睛設計以及可兼顧生產力與生活娛樂的效能表現，將筆電的便利性提升至全新境界，同時賦予筆電前所未有的價值。」

歡迎參訪者於2019年1月8日至1月11日期間，蒞臨拉斯維加斯會展中心的LG CES 攤位（編號11100），親自體驗2019年先進LG顯示器與LG gram系列產品的嶄新功能。

產品規格：

LG 49WL95C Aspect Ratio 49-inch 32:9 Curved UltraWide Resolution Dual QHD (5120 x 1440) Brightness 350 nits (Typical) Color Gamut sRGB 99 percent (Typical) Interface USB-C x 1, HDMI x 2, DP x 1, USB3.0 (4 down) Charging 85 Watt (via USB-C) Feature PBP (3 maximum), Ambient Light Sensor, Color Calibrated, Dual Controller S/W, OnScreen Control S/W Sound 10W x 2Ch (with Rich Bass) HAS Stand Tilt (-5~15º) Height (110mm) Swivel (-5~15º) Others Enhanced Color

LG gram 17 Inch 17-inch LCD WQXGA (2560 x 1600) IPS, sRGB 96% Aspect Ratio 16:10 Weight 1340g Size 380.6 x 265.7 x 17.4mm (15.0 x 10.5 x 0.7 inches) Battery 72Wh (19.5 hours) CPU Intel 8th Gen Intel® Core™ Processor GPU Intel UHD Graphics Memory 8GB / 16GB (DDR4, 1 on board + 1 slot) Storage 256GB / 512GB (M.2 Slot) Color White, Dark Silver Keyboard Backlit Keyboard, 98 keys I/O Port USB 3.1 Type-C (Thunderbolt™ 3 Option), USB 3.1 x 3, Dual Mic, HDMI, microSD, HP/Mic Out (Combo) USP Fingerprint Reader, Precision Glass Touchpad, US Military Standard Certification (MIL-STD-810g), DTS Headphone X

[1] 以2014 MobileMark® 量測指標為基準。

[2] 僅部分市場支援Thunderbolt™的產品販售。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。