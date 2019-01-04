智慧服務機器人 重新定義 LG 新方向 LG CLOi 機器人即將邁入商業化

【2019年01月04日，台北訊】LG 電子將於 CES 2019 推出更新版穿戴式機器人CLOi SuitBot，以及其他即將商業化上市的加強版服務機器人系列產品。穿戴式機器人CLOi SuitBot 可於使用者搬運物品及彎腰時，為下肢提供支撐，減少壓力負擔；而加強版的CLOi服務機器人 – PorterBot行李運送機器人、ServeBot送餐機器人與 CartBot購物車機器人 — 也將展示由LG持續進化的AI和機器人技術所帶來的先進功能。

繼去年秋天於柏林首度亮相，新版 LG CLOi SuitBot可支撐腰部並增強使用者的肌力，以降低如搬運重物等執行高度體力需求任務時的受傷風險，並減少其疲勞程度。穿戴 SuitBot時，可隨著軀幹提供 50度的伸展和90度的彎曲程度，藉此增加使用者的靈活性；穿戴者彎腰65度就能啟動，站直後隨即脫除。此款穿戴式機器人單次充電即可運作達四小時，而充電僅須一小時。

PorterBot行李運送機器人、ServeBot送餐機器人與 CartBot購物車機器人於2018年CES大展首度登場，專為機場、旅館、超市和商場等商務環境使用而設計，主要用以協助顧客、運送行李、遞送餐點與搬運雜貨。全新 LG CLOi 服務機器人搭載進階自動導航系統及更強大的連線能力，能與電梯與自動門等機械裝置通訊。透過 AI 人工智慧技術，LG CLOi 機器人可分析顧客的使用方式，持續學習並改善性能，同時配備觸控螢幕和語音辨識功能，加強與使用者的自然互動，LG CLOi 甚至可執行如問題答覆與付款處理等較為複雜的工作指令。上述智慧機器人被設計為可獨立作業，於電量低時自動導航至充電站充電，於充飽電後返回工作崗位，並且每天進行自我診斷與自動回報狀況。

「LG品牌機器人全產品陣容的發展，體現了我們致力在不久的將來，為真實世界提供機器人解決方案的承諾。」LG資深副總暨機器人事業部主管 Roh Jin-seo 如此說道：「LG CLOi服務機器人具備分析與瞭解周遭環境的能力，為自動化與人工智慧研發的重點投資項目。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw