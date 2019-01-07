LG全新電視搭載THINQ AI技術與第二代ALPHA 9處理器 使用體驗全面進化 透過深度學習技術，LG最新電視展現優異影音表現與生動銳利的8K影像

【2019年01月07日，台北訊】LG電子將於2019 CES大展上推出搭載ThinQ AI技術的全新旗艦電視，讓家庭娛樂體驗更上一層樓。全新機種採用LG α (Alpha) 9 Gen 2智慧影像處理器與深度學習演算法，提供更高品質的AI畫面與聲音體驗。在全新演算法的助力下，LG 2019年電視產品的畫面與聲音表現再進化，透過分析內容來源來辨識電視的周圍環境條件，進而提供更優化的內容。

LG 2019年電視產品採用LG開放智慧平台，可以跨多個平台使用各式熱門的人工智慧服務，包含新擴充的亞馬遜Alexa，及內建的Google Assistant語音助理。使用者也能享受對話式語音辨識帶來的便利性，並透過直覺好操作的Home Dashboard介面，直接在電視上控制家中各種智慧裝置。

LG Z9、W9、E9、與C9系列OLED電視皆搭載的第二代α9處理器(α9 Gen 2)，讓畫質與音質同步升級。該處理器利用深度學習演算法（以超過一百萬筆視覺數據的龐大資料庫作為開發基礎）辨識內容來源的品質，藉此選出最佳畫質升級方式，提供優化的視覺呈現。LG的88吋8K Z9 OLED電視具備更高階的處理能力，可以提供最逼真的8K畫質，透過8K升頻技術與改良的降噪效果，則讓畫面看起來更銳利、生動，細節更突出。

除了偵測內容來源以外，第二代α9處理器能根據周圍環境，精準調校色調映射曲線(tone mapping curve)，提供最佳螢幕亮度，並藉此了解人眼如何在不同光線下感知圖像。全新處理器利用電視的環境光感測器測量光線水平，在必要時可自動調節補足亮度。此外，第二代α9處理器的AI功能可藉由亮度調整進一步優化HDR內容，將最暗的場景轉變成對比超高、細緻與具色彩層次的畫面，即使身處明亮的空間內也不例外。透過Dolby最新成像創新技術可以智慧調整Dolby Vision內容，讓LG電視在各種環境光線下，都能帶來極致的HDR體驗。

智慧演算法的導入也大幅強化了聲音品質，該演算法可以混合兩聲道的聲音，實現極具臨場感的虛擬5.1環繞音效。第二代α9處理器根據內容類型優化輸出品質，讓電影、戲劇和新聞廣播等的音質更加立體清晰。使用者可以依據房間環境調整聲音設定，或讓LG電視根據其位置，自動將聲音調整至最適合的大小。除此之外，LG旗艦電視機種再次搭載Dolby Atmos杜比全景聲效果，提供身歷其境的逼真音效，打造出更震撼人心的沉浸式體驗。

2018年LG首次在ThinQ AI電視系列加入Google Assistant語音助理功能，今年也將其內建在新產品中，讓使用者可以管理日常工作、尋找答案和控制相容的智慧家庭裝置，實現流暢的操作體驗。使用者不須再拿起電話訂披薩，只要透過電視即可完成，而且還不需要離開目前的播放畫面。

今年，LG更擴展AI合作，在2019年ThinQ AI電視中加入亞馬遜Alexa語音助理功能，讓消費者在使用語音助理服務時有更多選擇。按下智慧滑鼠遙控器上的亞馬遜Prime Video按鍵，使用者就能控制智慧家庭裝置、提出問題以及使用近數萬種技能，甚至能設定最適合自己的Alexa Routine，並提供起床通知、交通資訊與切換喜愛的電視頻道等功能，一切皆可透過語音完成。LG 2019年ThinQ AI電視系列也針對播放音樂、查詢天氣或使用視覺強化技能等操作，提供視覺效果豐富的Alexa體驗。其他像是打點家裡、檢視亞馬遜訂單，或是遲遲未能成行的澳洲之旅都變得再簡單不過，只要說聲：「Kayak，幫我在黃金海岸訂間房吧。」即大功告成。

另外，2019年LG ThinQ AI電視搭載全新對話式語音辨識技術，讓使用者可比以往更輕鬆地獲得正確答案。透過理解上下文，新款電視可以接收更複雜的要求，代表使用者不需要下一大串重複指令來得到想要的結果。搭載此服務的LG ThinQ AI電視預計將於超過140個國家販售。

2019年LG 75吋8K LCD旗艦電視（型號SM99）也將搭載第二代α9處理器。LG 2019年高階LCD電視系列（SM9X與SM8X系列）將採用全新名稱「NanoCell奈米電視」，藉此凸顯NanoCell技術的畫面增強效果(NanoColor)、廣視角的色彩準確度(NanoAccuracy)與極窄邊框的流線設計(NanoBezel)等三大特色。LG NanoCell奈米電視同樣採用深度學習演算法，提供透過AI強化的畫質與音質與ThinQ所帶來的流暢使用體驗。

此外，所有2019 OLED電視與部分NanoCell ThinQ AI電視將搭載HDMI 2.1連接埠，並可支援高幀率(HFR)內容。以每秒120幀的速度成就更流暢清晰的動作，完美呈現體育賽事與動作片等高動態內容。支援增強音訊回傳通道(eARC)技術，讓家庭劇院迷可以順暢的使用HDMI連接，享受最高品質且細膩深邃的音頻格式。新款電視亦是遊戲玩家的絕佳選擇，支援可變更新率(VRR)和自動低延遲模式(ALLM)等功能，能提供乾淨畫面，而不會出現延遲停頓或畫面撕裂的現象。

歡迎於1月8日至11日蒞臨CES 2019大展的貴賓撥冗前往拉斯維加斯國際會議中心#11100展位，親自體驗 LG 2019 ThinQ AI電視產品。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。