LG 2019 CES大展 發表全新STYLER與膠囊精釀啤酒系統 LG STYLER 蒸氣輕乾洗機打造全方位衣物護理解決方案 LG HomeBrew膠囊精釀啤酒機 為啤酒愛好者提供全方面DIY解決方案

【2019年01月08日，台北訊】LG電子於2019 CES大展發表革命性Styler 蒸氣輕乾洗機與首次推出的LG HomeBrew膠囊精釀啤酒機。Styler以全方位衣物護理解決方案勾勒令人折服的前瞻視野，全系列主打商品為2019 CES創新大獎得主「黑色鏡面玻璃門LG Styler蒸氣輕乾洗機」。LG也將展現具備吸睛大容量的未來概念款機種以及搭載AI 服務的Smart Mirror，帶來全新虛擬時尚體驗。創新的LG HomeBrew膠囊精釀啤酒機亦榮獲2019 CES創新大獎，透過一次性使用膠囊、最佳化發酵演算法以及便捷的自動清潔功能，將釀造過程化繁為簡，打造沁涼可口的自製啤酒，更是啤酒迷的最佳首選。

黑色鏡面Styler蒸氣輕乾洗機，設計優雅大方全面顛覆衣物管理傳統思維

頂級黑色鏡面玻璃門LG Styler蒸氣輕乾洗機兼具實用功能與優雅設計，精緻摩登的造型可完美融入居家空間，並維持衣物潔淨，常保如新。全新黑色鏡面玻璃門不僅散發細膩質感，更能以輕鬆便利的方式護理四件衣物，門內同時可放置一件褲裝。內建Smart Diagnosis™ 自我診斷與SmartThinQ™ 功能，為使用者提供快速、準確的協助，且能透過單一指定語音執行Google Assistant。

LG Styler蒸氣輕乾洗機的核心即為TrueSteam™ 蒸氣技術，可消除衣物中超過99.9% 的過敏原與細菌，維持衣櫃乾淨衛生*。衣架擺動功能可去除褶皺與惱人異味，而溫和烘乾功能則可快速徹底烘乾水分。Heat Pump Drying則可透過回收Styler蒸氣輕乾洗機內的熱氣、濕氣做為加熱能源，進而減少耗電量；褲線管理可減少褲裝膝後皺褶，並於兩條褲管上留下筆挺褲線，無須另行使用熨斗。

除了全新Styler蒸氣輕乾洗機以外，2019 CES大展參訪者也將能親自體驗 LG 未來全方位衣物解決方案。專為大家庭設計的新世代Styler為黑色鏡面玻璃門LG Styler蒸氣輕乾洗機加大版，移動式衣架上可容納五件衣物（包含長版大衣）以及門內擺放一件褲裝。不僅如此，LG更透過搭載AI虛擬客製化服務的Smart Mirror，向大眾展示未來概念臥室。此LG ThinQ Mirror技術可透過智慧時尚建議與虛擬試衣功能為使用者打造量身訂製的體驗，讓消費者無須親臨商店試穿就能直接購買衣服。

「優雅的黑色鏡面玻璃門 LG Styler 蒸氣輕乾洗機擁有時尚外型，兼備高效性能，使居家衣物護理方式邁入嶄新境界，」LG 電子生活家電與空調公司總裁Song Dae-hyun表示。

「我們積極擴充LG Styler蒸氣輕乾洗機相關功能的升級，期望能吸引更多尚未意識到衣物管理價值不僅在於水洗與烘乾的全新消費者。」

LG HomeBrew膠囊精釀啤酒機 搭載自動化流程與獨家技術

LG 獨家膠囊系統透過一鍵啟動，為釀造藝術帶來前所未見的簡化流程。只要一組一次性膠囊 – 內含麥芽、酵母、啤酒花油和調味，再按下按鈕，使用者即可輕鬆品嚐啤酒，因為LG HomeBrew可以自動完成從發酵、碳酸化、熟成到侍酒與清潔的所有流程。隨附的免費應用程式（適用Android和iOS裝置）可讓使用者隨時隨地查看HomeBrew狀態。

HomeBrew 不僅讓精釀啤酒的製作方式變得輕而易舉，更提高啤酒的品質。最佳化的發酵演算法透過精準操控溫度與壓力，智慧控管發酵流程，以保證釀造成功不出錯。此款設計巧妙的膠囊系統更消除了傳統自家釀造方式所帶來的相關清潔困擾。裝置亦只使用熱水進行自動消毒，以確保下一批成品的製作衛生。

HomeBrew 專為挑剔的啤酒饕客設計，在家即可輕鬆釀造各種熱門啤酒，並確保每批都能呈現最出色的成果。五款獨特醇厚的啤酒，美好滋味肯定令人難忘：happy American IPA（美式印度淺色愛爾啤酒）、golden American Pale Ale（美式淺色愛爾啤酒）、full-bodied English Stout（英式濃郁司陶特啤酒）、zesty Belgian-style Witbier（比利時風味白啤酒）和dry Czech Pilsner（捷克皮爾森啤酒）。依啤酒類型而定，可於約兩週內製作高達五公升的優質啤酒。

「LG HomeBrew為品牌幾十年來開發家用電器與水質淨化技術的心血結晶。」LG電子生活家電與空調公司總裁Song Dae-hyun表示。「自釀啤酒需求目前正以驚人速度成長中，但仍有許多啤酒愛好者礙於門檻限制而尚未著手嘗試，而這群人正是LG HomeBrew的潛在消費者。」

歡迎1月8日至11日參加CES 2019大展的貴賓，撥冗前往拉斯維加斯國際會議中心 #11100 攤位，親自體驗 LG 全系列衣物護理解決方案與革命性產品HomeBrew。

*經英國過敏基金會認證

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。