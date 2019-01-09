LG 推出全球首款可捲式OLED電視 開創未來電視新紀元 搭載令人驚嘆的外型、ThinQ AI與第二代Alpha 9處理器 重新定義嶄新的觀影方式

【2019年01月09日，台北訊】LG 電子於2019 CES大展上發表全球首款可捲式OLED電視，重新定義未來電視新紀元。LG SIGNATURE OLED TV R (型號：65R9) 透過LG引領業界的OLED技術實現多變外型，顛覆電視的既定樣貌。LG此款劃時代產品不僅是卓越技術的證明，更搭載絕無僅有的超凡影像與音質，其設計可供使用者打造出完美的視聽空間，為居家視聽環境帶來無限可能。

隨著時代的演進，電視螢幕在尺寸及解析度方面日益精進，消費者也期待擁有更加身歷其境的觀影體驗，因而發展出大尺寸的黑色方形電視螢幕，但此類型電視即使未開機仍佔據了主要的室內空間，即便是先進的投影電視也未能提供滿足消費者對於色彩對比度與純黑的要求。為減少大型電視的視覺體積，各家廠牌爭相推出更加纖薄的螢幕，專注打造低調的外型設計。

LG去年發表LG SIGNATURE OLED TV W後，全面顛覆傳統電視概念，致力於開發極簡螢幕，藉由這款名為Wallpaper的電視，LG證明電視可同時呈現效能、精妙與美感。LG最新鉅作更將此成就推向嶄新巔峰。LG研發出打破常規的革命性創新，創造一款螢幕會神奇地現身與消失的電視。全新LG SIGNATURE OLED TV R名稱中的「R」象徵掀起家庭娛樂產業的「革命」(revolution)，並透過其一鍵「上升」與「捲起」的功能「重新定義」(redefining) 影音空間。

可捲式OLED TV改變遊戲規則、顛覆業界生態，讓消費者不再受限於牆面，可隨心規劃個人專屬空間，不再需要一直保留電視觀看的空間。LG SIGNATURE OLED TV R 可以自由轉換呈現方式，提供Full View、Line View 與 Zero View 三種不同的觀影模式，讓消費者可享有OLED技術誕生之前無法想像的視覺饗宴。

承襲 LG 電視產品的既有標準，Full View 模式完美成就大螢幕觀影體驗，完整展現絕佳對比度、色彩深邃度與臨場感。結合LG第二代 α (Alpha) 9 智慧處理器與深度學習演算法，成功營造卓越的 AI 影像與音效品質，使這款令人讚嘆的電視更為獨樹一幟。LG 2019 年 AI 電視系列更推出其他附加功能，使用者可透過日常語音對話，向 Amazon Alexa下達指令以完成待辦事項，亦支援 Apple AirPlay 2 與HomeKit。使用者可藉由 AirPlay 2 輕鬆播放 iTunes 及其他影片應用程式、音樂、照片，並直接在 LG SIGNATURE OLED TV R 上瀏覽 Apple 裝置的內容。透過支援 Apple HomeKit，消費者可運用家庭app 或要求 Siri 代為操控 LG 電視。

Line View 模式則可將 LG SIGNATURE OLED TV R 部分收合，僅露出部分螢幕，以方便管理無需使用整個電視螢幕的特定工作。在Line View模式下，使用者可選擇時鐘、相框、情境、音樂與 Home Dashboard 等功能。在時鐘模式下可以一目了然的察看時間與氣候資訊，或選用相框模式盡情瀏覽從智慧型手機分享的家庭照片，情境模式則可營造更為輕鬆的居家氛圍。

Zero View 模式可完整隱藏65 吋的 LG SIGNATURE OLED TV R，將電視收納於底座之中。即使在 Zero View 模式下，使用者仍可盡情享受由 4.2 聲道、100W front-firing Dolby Atmos 杜比全景聲系統所播放的音樂與其他音訊內容。髮絲紋金屬鋁外殼搭配丹麥 Kvadrat 所設計的質感羊毛揚聲器前蓋，優雅呈現極致完美機身，更凸顯其頂級本質。

歡迎1月8日至11日參加 2019 CES 大展的貴賓，撥冗前往拉斯維加斯國際會議中心 #11100 LG 展位，親自體驗LG SIGNATURE OLED TV R全新電視產品。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。