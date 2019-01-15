LG CordZero™A9+ 智慧雙旋濕拖吸頭 LG打造實境「清潔家務密室」 考驗逃離繁瑣家務智慧 跨世代登場 乾吸濕拖一機雙效新「淨」界

【2019年1月14日，台北】台灣LG電子打破消費者對直立式吸塵器的舊有框架，從情境、需求上對應提出更精確的清掃解決方案，開創全面「清輕吸」新世代。自推出LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器，不但在產品功能上屢獲消費者喜愛，舉凡像是業界首創的快清式水洗氣旋、多樣化的吸頭組、多重清潔功能及貼心的人體工學設計等，另在革新居家清潔的新概念上也備受肯定；LG 2019年更進一步，為了讓消費者親身感受全新「智慧雙旋濕拖吸頭」乾吸濕拖雙效合一的便利性，及實境體驗LG A9+賦予每個人逃脫家務煩悶的魅力，台灣LG電子特別於1/14-1/16期間，在信義區香緹廣場打造「LG CordZero™ A9+清潔家務密室」，透過密室脫逃概念完成不同關卡設定，擬真多個居家清掃情境，讓消費者親身體驗LG CordZero™A9+帶領逃離打掃難關的清潔魔力。本日﹙1/14）還邀請到陽光女神Janet謝怡芬現身活動，率先使用LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器勇闖清潔家務密室，挑戰居家各項清掃難關，並展現高IQ智取煩人家務。

LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器濕拖款(A9PSMOP2X)建議售價NT$30,900元起；即日起至2019/02/28止凡購買 CordZero™A9+快清式無線吸塵器系列指定型號，即贈送歐樂B電動牙刷乙支與半年份的歐樂B電動牙刷刷頭，數量有限送完為止。

台灣LG電子生活家電產品部石宗訓總監表示：「LG智慧生活家電對於產品的追求來自於對消費者的用心，每一個產品都希望帶來更貼心便利的清潔方案。這次打造的『LG CordZero™ A9+清潔家務密室』，期待能藉由密室脫逃的趣味概念，帶領消費者實際面對日常的清潔難題，並介紹全新「智慧雙旋濕拖吸頭」為LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器賦予的乾吸濕拖合一吸塵新境界，期待為台灣消費者創造更優質的居家生活。」

「LG CordZero™A9+清潔家務密室」以「密室逃脫」解謎闖關的形式，來傳遞從繁瑣家務事脫逃的概念；透過益智的情境式關卡設計，打造環環相扣的體驗謎題，不但讓消費者身歷其境動手闖關，更在饒富冒險氛圍的關卡裡體驗A9+如何解決居家打掃難題。本次清潔家務密室中規劃了客廳、廚房、臥室3個情境關卡、展示11款能應付各種清潔狀況的吸頭，關關相連，消費者除了要使用特殊道具及指定動作依暗示解謎，更需要展現敏銳的觀察力及智慧才能迅速前進，利用A9+逃離煩人家務贏得大獎！

LG CordZero™A9+清潔家務密室共有三大情境，分別為客廳、廚房及臥房區，三區模擬了不同的居家實境，營造身歷其境的生活體驗。民眾可在清潔家務密室入口處選擇好需要的武器，再開始闖關；首先是進入客廳區，挑戰者要在空間裡吸除所有的髒汙，並搜集藏於各處髒污上的密碼，破解謎題進入下一關；第二關是廚房區，民眾需要利用先前搜集的密碼取得祕密武器，在這關完成指定清潔障礙，並取得另一組密碼後前往下一關；最後一關是臥房區，同樣使用密碼解開祕密武器後，依指令完成指定動作可獲得破關資格，成功逃離清掃家務事！

陽光女神Janet勇闖關卡挑戰LG CordZero™A9+清潔家務密室

1/14-1/16為期三天的LG CordZero™ A9+清潔家務密室，台灣LG電子於活動首日邀請多才多藝且勇於接受挑戰的陽光女神Janet現身信義區，化身集智慧與美麗於一身的衝鋒勇士，率先選用清潔神器LG A9+快清式無線吸塵器勇闖清掃關卡，帶領現場民眾一同見證乾吸濕拖合一的直立手持式吸塵器新境界。此外，活動期間消費者凡蒞臨挑戰，於LG CordZero™ A9+清潔家務密室使用A9+順利完成關卡，成功逃脫家務瑣事的謎團，即可參加抽獎有機會獲得LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器一台！

智慧雙旋濕拖吸頭全新登場 雙效合體事半功倍

LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器推出後，以業界獨創的可清式水洗氣旋倍受消費者喜愛，如今更推出智慧雙旋濕拖吸頭，讓乾吸濕拖合一的濕拖機種跨世代上市。全新機型配備智慧雙旋濕拖吸頭及智慧給水裝置，消費者能夠同時吸地除塵及濕拖清理地板頑垢，提升清潔效果。LG A9+智慧雙旋濕拖吸頭可以先使用前端吸入口吸除顆粒髒污，完成初步乾地清潔；接著再採用後方雙馬達旋轉拖布，濕拖將地板污垢同時清除，徹底清潔。

智慧給水裝置自動化供水 輕鬆保存及簡單清潔程序

智慧雙旋濕拖吸頭可透過電動幫浦控制出水，系統會自動感測清潔過程中的濕拖水分需求，提供三段不同出水量，分別為高段模式每6秒出水一次、低段模式每8秒出水一次、及停止模式，讓雙馬達旋轉拖布保持適當濕度，消費者也可根據不同打掃需求來調節所需的水量。LG A9+智慧雙旋濕拖吸頭能輕鬆收藏於三用收納式充電座，智慧給水箱、濕拖吸頭蓋及雙旋濕拖布墊可以簡單地拆開做清洗、不只便利收納，更讓居家清潔提升，潔淨程度再進化。

清潔家務密室脫逃拿好禮 LG迎新春有GO樂

年節將近，每個家庭都有忙不完的煩人打掃家務，LG為居家清潔量身打造最強夥伴，跨世代推出全新吸拖合一濕拖機種，LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器搭配智慧雙旋濕拖吸頭能讓清掃一機二用事半功倍，解決消費者年終各種掃除情境困擾。1/14(一)起至1/16(三)，LG在信義區香緹大道(H&M前)打造「LG CordZero™A9+清潔家務密室」，現場可以體驗使用LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器的闖關樂趣，成功破關的挑戰民眾，還可參加抽獎有機會獲得LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器一台，讓過年前的清掃更輕鬆、更有效率，歡迎民眾前往參觀挑戰。

LG在歲末年終推出迎新春有GO樂活動，凡於2019/1/7至2019/2/28活動期間購買LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器指定機型，即贈送歐樂B電動牙刷乙支與半年份的歐樂B電動牙刷刷頭，詳情請見LG官網最新活動專區，重重超值好禮讓每一個家庭清潔便利又輕鬆，共同逃離煩人清掃家務事。

LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器指定機型買就送 購買產品 好禮贈品 A9PSMOP2X 歐樂B電動牙刷乙支與 歐樂B電動牙刷刷頭(半年份)

「LG CordZero™A9+清潔家務密室」消費者挑戰活動

日期：2019/1/14~1/16

時間：2019/1/14 18:30-21:00；2019/1/15~1/16 11:00-21:00

地點：信義區香緹大道(H&M前)

詳情請見台灣LG官方粉絲團 https://www.facebook.com/LGTaiwan

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。