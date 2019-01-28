LG影音旗艦機 V40ThinQ卓越登台 超強五鏡頭與16倍變焦 一拍5比精彩 創意呈現更豐富 特色攝錄模式結合AI功能 新春賀歲 情人浪漫輕鬆拍

【2019年01月28日，台北】台灣 LG電子今日宣布最新影音旗艦機V40ThinQ在2019新春前夕正式登台，其中獨創的五鏡頭設計，透過超廣角、Tele遠距、標準三個主鏡頭結合16倍變焦功能與兩顆前鏡頭，搭配多樣內建的攝錄模式，讓消費者在新春期間能夠拍出最具獨樹一格的賀年照片；同時將AI功能再度優化，搭載全新進化的 AI 相機3.0、Google Lens與超遠距語音辨識，替消費者打造不同以往的便利智慧生活；此外，LG V40ThinQ 更延續消費者所喜愛的影音功能，具備 6.4 吋QHD+ 19.5:9 超大螢幕與LG獨創的BoomBox喇叭，帶來卓越的娛樂行動生活。

LG 行動通訊代言人BTS防彈少年團為 LG V40Thin Q 新機帶來新年鉅獻，讓所有 ARMY 在新春節慶及浪漫的情人節，都可以感受到歐巴的甜蜜陪伴。LG V40ThinQ 在台將推出摩洛哥藍與鉑金灰，建議售價 NT$24,900元，於 1/30 起在全省經銷通路同步開賣，首賣隨貨送韓國進口保護殼背蓋，數量有限，送完為止；實機展示精選門市店家詳情請洽 LG 官網及官方 FB 粉絲團。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「行動裝置在相機或影音功能的創新，已成為消費者選購的重要考量。因此LG推出LG V40ThinQ，除了在影音效能的提升，具備獨創的五鏡頭設計與多樣化的智慧內建功能，更透過全新進化的AI智慧設計，帶給消費者有別以往的智慧娛樂行動新體驗。」

LG V40ThinQ 獨創5鏡頭的16倍變焦與多種特色拍照模式 揮灑創意完美拍出驚豔照片

LG V40ThinQ 搭載首創的五鏡頭相機，其中的三顆主鏡頭分別為具備1200萬畫素、78°、f/1.5光圈的標準鏡頭、能夠達到兩倍光學變焦的1200萬畫素、45°、f/2.4光圈的Tele遠距鏡頭，以及1600萬畫素、高達107°、f/1.9的超廣角鏡頭，在同一位置能完美拍出三種視野的清晰影像，讓消費者在新春出遊時能把全家族成員與遼闊山林風景的近、中、遠合照一次捕捉。此外，透過800萬與500萬的雙前鏡頭，搭配手機多種內建拍照模式，讓情侶們在親密時刻拍出各種獨特愛戀照片，用影像述說甜蜜情話。

● 三大鏡頭無瑕還原遠、中、近畫面 一次呈現多元風情

LG V40ThinQ 標準鏡頭全面升級至1.4 ㎛大像素面積及f/1.5大光圈，在弱光的環境下更可以拍出明亮銳利畫面；搭載2倍光學變焦的Tele遠距鏡頭，同時具備極速自動對焦功能，輕鬆拍出色香味俱全的美味年菜；此外，延續備受消費者喜愛的107°超廣角鏡頭，讓親朋好友年假春遊時拍出遠眺美景的浩瀚景致。只要透過LG V40ThinQ三大主鏡頭，不論是遼闊的景致或是最細膩的細微畫面，都能清晰的完美呈現，珍藏獨特時光的歡樂氣氛。

● 三大特殊拍攝模式 發揮創意靈感玩出有趣照片

LG V40ThinQ內建多樣化拍照模式，包括Triple Shot三重拍攝、Story Shot情境拍攝以及Cine Shot動態相片，讓消費者輕鬆玩出獨具創意的犀利美照；其中Triple Shot透過三主鏡頭，將遠、中、近三個不同風情與視角的景色剪輯成一部獨創的短片，讓消費者以短影像呈現出風情萬變的美景模樣；只要透過Story Shot自拍，消費者可以隨心所欲的更換背景，不論是在法國巴黎鐵塔或是日本的富士山，不用出國即可享受到獨有的異國戀愛風情；此外，Cine Shot 可以選擇照片裡指定範圍以動態影像呈現，讓特定部位動起來，發揮自己的靈感輕鬆製作玩味十足的生動影像，宛如置身魔法世界。不論是透過Story Shot的場景置換效果或是Cine Shot的趣味短片，都能製作出最亮眼的賀年訊息給親朋好友。

● 內建多樣化拍照模式，輕易拍出攝影大師等級的專業創作

V40ThinQ全新的肖像模式能夠拍出具有景深效果的專業影像，藉由模糊背景來突顯出照片中人物的深刻輪廓，同時在肖像模式下更可以使用3D燈光效果，透過五種宛如攝影棚的燈光效果，創作出更加戲劇化的自拍照；透過背景調色的特效功能，可將背景換成六種不同顏色，讓消費者有如在專業攝影棚拍攝般，得到多種有趣的攝影效果。此外，透過AR Emoji創造屬於個人的虛擬角色。動態人偶會根據消費者的臉部表情而改變，讓情侶間可以創造甜蜜浪漫的專屬個人訊息。

嶄新AI功能全面提升 聰明打造智慧質感新生活

LG V40ThinQ 將AI相機再次升級，透過全新的AI相機3.0、獨特的AI拍照抗模糊及低光源攝錄功能，讓消費者不論是在捕捉寬闊壯麗的風景、夜晚景色或是其他不同的拍攝情境下，提供最適合的拍照建議與效果，將畫面完美呈現；Google Lens 採用全新的 AI 及影像處理分析以進行搜尋，能隨時滿足消費者的求知慾，更能透過Google Assistant搭配超遠距語音辨識，輕易識別語音指令，提供更加便捷的操作方式。

● AI 相機3.0完美構圖 直覺式拍出絕美照片

LG V40ThinQ搭載全新升級的AI 相機3.0，能夠自動偵測並分析拍攝主體或場景，提供19種場景模式效果外，更可辨認畫面的人數與物體開啟超廣角模式，以AI構圖自動建議最佳的構圖比例，在任何情境下都能輕易突顯照片中各個主體特色。不論是在過年圍爐的時候熱鬧團聚，或是情侶約會的浪漫燭光晚餐，都能透過AI相機3.0將完美畫面輕鬆呈現。

● 獨特AI拍照技術 全方位支援各種拍照情境 輕鬆捕捉珍貴回憶

LG V40ThinQ擁有AI拍照抗模糊，其能自動提高快門速度並降低畫面的模糊程度，輕鬆將高速移動中的物體清晰捕捉；透過背光攝影補強技術，能輕鬆捕捉夕陽西下的逆光美景；此外，運用低光源攝錄，在光線不足的低光環境，也能順利拍出亮眼清晰的照片，不論是夜晚拍攝歡慶新年所施放的燦爛煙花，或是情侶在夜晚欣賞璀璨星空，LG V40ThinQ都可以輕鬆保存亮眼清晰的珍貴回憶。

● Google Lens滿足無窮的求知慾 智慧生活說走就走

透過 Google Lens 功能，能用鏡頭拍攝建築、地標以圖搜圖或任何想查詢的內容進行資料搜尋，協助消費者用最便捷的方式快速了解各種資訊，輕鬆因應生活所需，讓消費者即使在年假期間於外地旅行，面對陌生的語言或新奇的事物，都可以透過Google Lens快速找到答案及翻譯。

● 超遠距語音辨識 清楚辨認語音指令

LG V40ThinQ具有超遠距語音辨識功能，透過手機內建的超靈敏麥克風，讓消費者在人聲鼎沸的年夜飯中，不用拿起手機，即可透過遠距離語音辨識，輕鬆操控手機，提供便利的新春生活。

極致大螢幕比例結合頂級音效技術 打造無與倫比的智慧娛樂生活

LG V40ThinQ搭載 6.4 吋QHD+(解析度達3,120x1,440，內嵌式觸控顯示器) 19.5:9的極致大螢幕比例，提供消費者近乎真實色彩的擬真畫質與更寬闊的視覺效果。同時承襲LG獨特BoomBox 喇叭及備受好評32位元 Hi-Fi Quad DAC及 DTS：X 3D 環繞音效技術，忠實呈現優質音效，讓消費者能夠盡情沉浸在最優異的影音娛樂生活當中。

● 獨特 BoomBox 喇叭 精彩音浪熱鬧呈現

LG V40ThinQ採用獨特Boombox喇叭，利用手機內部空間作低音喇叭的共振音箱，無需外部喇叭來呈現出強勁的低音節奏，當放置在堅固的表面或箱子上，更能強化共振，進一步放大低音效果。家人朋友歡樂迎新春時，能夠播放熱鬧奔騰的新年歌曲來迎接新春浪潮。

● 支援DTS：X 3D環繞音效與Hi-Fi Quad DAC 享受一手掌握的行動劇院

在音樂品質上支援備受消費者好評的 DTS：X 環繞音效技術，只要戴上耳機，即可感受來自全方位的完美空間感，彷彿置身於現場；同時支援 32 位元 Hi-Fi Quad DAC，能夠享受令人驚豔的飽滿音質，讓情侶能夠透過超大螢幕享受甜蜜不分離的優質的行動影廳。LG V40ThinQ，不論是細細品味音質細膩的浪漫交響樂曲，或是節奏鮮明的戀愛舞曲，都能將最真切甜蜜的聽覺饗宴完美迴盪於耳。

簡約設計美學與堅固耐用保護 提供旗艦級舒適握感

LG V40ThinQ以169g輕盈重量與簡約的流線型圓滑設計外觀，提供消費者手機掌握的舒適感，背面採用康寧第五代強化玻璃材質，創造出獨特的自我風格；此外，擁有 IP68 防水防塵及MIL-STD 810G 美國軍規防護認證，讓消費者在各種環境中都能自在的使用LG V40ThinQ的各項卓越功能。

● IP68防水防塵等級 全方位保護使用手機更自在

LG V40ThinQ具備IP68防水防塵等級，提供消費者在各種嚴酷環境下，都可以毫無疑慮的使用手機，不論下雨天中使用或是到溫差大的高山中露營，都能提供舒適與安心的操作。

● 美國軍規掛保證 防撞更耐用

通過MIL-STD-810軍規的不同環境溫度操作與撞擊跌落測試，展現出高規格防護的耐用能力，讓消費者不用再擔心手機因意外摔落造成損傷的困擾。

LG V40ThinQ 上市好禮買就送 全台精選門市限定展示

LG V40ThinQ 歡慶新春上市，1/30 起在全省經銷通路同步開賣，並於全台精選門市實機展示；凡購買LG V40ThinQ即可享有上市限定好禮，隨機贈送韓國進口保護殼背蓋，數量有限，送完為止；精選實機展示門市請洽LG 官網 https://www.lg.com/tw/smart-phones/lg-LMV405EBW 及官方FB粉絲團 https://www.facebook.com/LGTaiwan/。

● LG V40ThinQ精選實機展示門市列表

店名 地址 電話 大鑫通訊 台北市中正區南昌路一段106號 (02)23278812 帝國通訊 台北市萬華區西寧南路36號1樓之102室 (02)23114777 葳訊數位生活館-天母門市 台北市士林區天母西路49號 (02)28767289 葳訊數位生活館-八德門市 台北市松山區八德路三段125號 (02)25778856 地標網通-新莊門市 新北市新莊區幸福路611號 (02)29902335 地標網通-三重三和門市 新北市三重區三和路二段103號 (02)29750608 金馬講旗艦店 桃園市桃園區中正路557號 (03)3315898 向東通訊 新竹市北區西大路463號 (03)5267272 向東通訊 台中市北區錦南街19-16號 (04)22259250 必勝國際有限公司 台中市西區民生路33號 0988-435367 神傳通信 台中市西屯區青海路一段102號 (04)23156768 揚昇通訊行 台中市大甲區光明路17號 (04)26879200 帝谷通信工程有限公司 嘉義市西區仁愛路460號1樓 (05)2166088 尚欣通信 台南市中西區永華路52號 (06)2281826 米可聯電 台南市中西區小西門里和意路62號 (06)2159990 米可聯電 高雄市左營區博愛二路672號1樓 (06)2159990 高賢覺民門市 高雄市三民區覺民路168號 (07)3983308 明谷通信 高雄市鳳山區青年路二段363號 (07)7779620 翔威科技通訊行 高雄市鳳山區南華路68號 0915-311777 正翊通信有限公司 屏東縣潮州鎮新生路32號 (08)87898845

【LG V40ThinQ 規格表】

機種 LG V40ThinQ 建議售價 $24,900 顏色 鉑金灰、摩洛哥藍 尺寸 158.7 x 75.8 x 7.79 mm 重量 169g 顯示器 6.4吋 3120x1440(QHD+) 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 845 (SDM845) 作業系統 Android 8.1.0 SIM卡類型 Nano SIM 儲存空間 RAM-6GB/ROM-128GB Micro SD Up to 2TB 通訊協定 2G： 850/900/1800/1900 MHz 3G： 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz LTE：700(B28)/700(B12)/700(B13)/700(B17)/800(B20)/850(B5) /900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40) /2600(B7)/2600(B38)/2600(B41) MHz 傳輸介面 藍牙(Blue Tooth)：5.0/A2DP USB介面：Type C (2.0) & (3.1 compatible)、隨身碟功能OTG Miracast LG Bridge Wi-Fi：802.11 a / b / g / n / ac Qi認證充電器 NFC 相機功能 標準鏡頭：1200萬畫素(標準78度,F1.5) 超廣角 鏡頭：1600萬畫素(Super Wide超廣角107度,F1.9) Tele遠距鏡頭：1200萬畫素(Tele遠距45度,F2.4) 前鏡頭： 800萬畫素(80度, F1.9) 500萬畫素(90度, F2.2) 自動/專業相機/專業影片/Cine Video/美食/慢動作/全景拍攝/閃爍跳格剪接/AI相機/肖像/Cine Shot/AR Stickers/Story Shot/Google Lens 電池 3,300 mAh原廠鋰電池

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。