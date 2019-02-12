LG獨家公開戀情增溫大補帖 助攻戀愛學分 情人節甜蜜滿分

【2019年02月11日，台北訊】西洋情人節將至，空氣中瀰漫著一股幸福甜蜜的氣氛，台灣LG電子以多款智慧家電及手機為消費者帶來便利與美好生活，在這個屬於情人的專屬浪漫節慶，LG更貼心公開戀情增溫大補帖，從打造美好第一印象、居家整潔打掃、愛情保鮮法則、甜蜜兩人世界到隨時陪伴在彼此身邊，透過LG智慧家電及最新旗艦手機，讓每對戀人都能一起幸福度過情人節，戀情增溫up！up！up！

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「農曆新春假期結束後，緊接著就是西洋情人節的到來，都是與家人朋友一起享受甜蜜歡樂的相聚時光，LG持續推出滿足消費者需求的智慧家電，讓家事更輕鬆省時，消費者能擁有更多時間與重要的人相處。一年一度的西洋情人節將至，LG也預祝大家都能與最愛的人共度甜蜜美滿的情人節！」

戀情增溫補帖一：打造清新好印象 變身彼此心目中的完美情人

充滿愛意的日子即將到來，與另一半共度完美約會時光，乾淨整齊的服裝儀容是致勝關鍵！LG TWINWash雙能洗洗衣機，首創一機雙洗的革命性洗衣方案，能將衣物分開洗滌並同時洗淨，獨創上層滾筒洗衣機，下置迷你洗衣機設計，貼身內衣跟外出衣物可以分開清洗，一次輕鬆完成洗衣需求，有更多時間精心打扮； LG Styler蒸氣輕乾洗機獨特TrueSteam™蒸氣技術，透過衣架擺動，可有效消除過敏原及細菌，維持衣物乾淨衛生及氣味清新，讓衣物觸感蓬鬆柔軟，不論是帥氣加分的長版大衣，或小露性感的絲質洋裝，都可以乾淨清新又常保如新，在重要的日子裡馬上變身完美情人。

戀情增溫補帖二：居家環境好乾淨 全新氣象迎接情人到來

為了迎接情人到來，除了將衣物及寢具全面清洗外，家中環境當然也要乾乾淨淨。LG CordZero A9+快清式無線吸塵器，從吸除地面灰塵到使用濕拖布清潔地板一次完成，連塵螨都不放過，讓愛侶們安心擁抱除塵螨後的淨白床單；A9+快清式無線吸塵器配備最齊全的10款多功能吸頭，能輕鬆應付各式打掃狀況，任何死角都能徹底清潔。打掃完畢後立即開啟LG PuriCare 360°空氣清淨機，有效過濾室內空氣，接著再放上貼心挑選的精油，360度循環扇吹送好空氣到各個角落，為家中帶來煥然一新的氣象。

戀情增溫補帖三：燭光晚餐好浪漫 食物新鮮戀情更保鮮

為心愛的人在家溫馨下廚，享受浪漫的燭光晚餐，讓甜蜜幸福圍繞左右。LG敲敲看門中門冰箱，獨特Smart鮮淨過濾系統可除菌除臭，隨時保持冰箱空氣清新乾淨，讓食材新鮮度更持久，滿足情人的味蕾；晚餐後在鏡面玻璃面板上敲兩下，事先準備好的甜點與紅酒便立刻出現，增添浪漫驚喜，與愛人酌飲美酒並享受美味甜點，不只食材保鮮，也為愛侶們營造戀情中的新鮮感，讓情人倆浸淫在熱戀粉紅泡泡中，將感情加溫到沸騰！

戀情增溫補帖四：兩人世界好精彩 盡情享受宅在家的甜膩時光

跟最愛另一半在享受完浪漫的燭光晚餐後，準備好爆米花、可樂和一條暖呼呼的毛毯，一起窩在沙發上選部浪漫電影，既甜蜜又美好。LG OLED TV搭載α9智慧亮彩影像晶片及4K HDR技術，完美呈現精緻影像與生動色彩；配備杜比全景聲功能，以360環繞式音效創造出真實的劇院體驗；透過視覺與聽覺的雙重震撼體驗，打造專屬兩人的甜蜜家庭劇院！LG OLED TV同時配有智慧連網娛樂功能，讓觀看選擇更多元，提供消費者更美好的家庭娛樂體驗。今年的情人節就是要和最愛的人一起享受宅在家的浪漫！

戀情增溫補帖五：隨時隨地好甜蜜 創造兩人幸福滿滿戀愛回憶

能和重要的人過情人節是相當幸福的事，每個幸福洋溢的時刻只要按下手機快門，拍出親密的戀愛照片，就能透過影像傳達彼此的甜蜜愛意。LG V40ThinQ搭載首創五鏡頭相機，在同一位置能拍出三種不同視野的清晰影像，搭配內建多樣化的拍照模式，就算相隔兩地，也能透過Story Shot模式隨心所欲更換背景，享受身處法國巴黎鐵塔或是日本的富士山的異國戀愛風情，創造專屬兩人的訊息。LG V40ThinQ不僅能透過語音及視訊通話來傳遞情意，更能保存共同經歷的感動與美好，成為彼此最有溫度的甜蜜回憶！

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。