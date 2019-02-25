LG於MWC發表兩款劃時代智慧型手機 開創行動新紀元 LG V50 ThinQ 5G搶先帶給消費者5G極速體驗 LG G8 ThinQ 全面升級智慧型手機核心要素並推出先進的生物辨識技術

【2019年2月25日，西班牙巴塞隆納】LG電子為了實現消費者對手機的期待，在今年的世界行動通訊大會(MWC) 同時推出G系列與V系列的最新旗艦智慧型手機。LG此次於西班牙巴塞隆納國際會議中心 (CCIB) 發表LG首款5G手機LG V50ThinQ 5G，以及全新LG G8ThinQ 將帶來雙重驚喜。

5G世代首選智慧型手機

為了讓消費者在5G服務到位後即可全方位接軌，劃時代的LG V50ThinQ 5G經過精心設計，以提供絕佳的使用者體驗。LG首款5G手機表現將超乎預期，堅持穩定可靠的同時，也讓使用者可以在20倍4G速度下體驗高速且高品質內容。

LG傾全力提升LG V50ThinQ 5G的顯示螢幕與聲音表現。6.4吋QHD+ OLED FullVision 19.5:9螢幕讓使用者無論是看影片或玩遊戲，都能享有更深刻的沉浸式體驗。

聲音表現也同步升級，不管使用者是否配戴耳機，都能享受極致立體聲。在DTS:X技術的輔佐下，LG V50ThinQ 5G可以增強任何品質的聲音內容，創造出逼真音景，且清晰度與深度皆達最高水準，讓使用者感受環繞音效的魅力。手機同樣支援Qualcomm® aptX™與aptX HD音訊技術，提供卓越的藍牙音質及優異的低延遲傳輸，可透過頭戴式或入耳式耳機暢享生動的原音體驗。

LG的5G智慧型手機更搭載光學創新技術，幫助使用者拍出畫質卓越的照片與影片。除了靜態相片，LG在前相機與主相機中都加入影像景深控制 (Video Depth Control)功能，確保動態拍攝主體同樣清晰不失焦。透過Dual FOV技術分析距離與深度，使用者可以精確捕捉眼前畫面，製作出技巧純熟且專業的影片。

此款5G裝置搭載最新Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform與Snapdragon X50 5G Modem，加上LG優化軟體，以提供支援5G運作的高階處理能力。另外也配備容量較V40ThinQ高出20%的4,000mAh電池，以及效率優於傳統熱導管的新款Vapor Chamber散熱系統，即便在多工處理時依舊能將內部溫度保持在低水平，同時支援背景運作應用程式的處理效能。

承襲V系列的輕薄時尚設計，LG V50ThinQ 5G厚度僅8.3毫米，重量也只有183克。為了維持流線造型與一體線條，此最新V系列智慧型手機的後置主鏡頭與背蓋完全齊平。在實現上述各項創新之時，LG V50ThinQ 5G的耐用程度絲毫未減，持續遵循美國MIL-STD 810G軍規耐用性測試標準。

LG對首款5G手機上市做好萬全準備，LG鎖定今年將推出5G的服務市場，並與美國、南韓、澳洲及部分歐洲國家其中的10家主要電信業者進行合作。

Dual Screen開啟5G豐富體驗

LG希望透過首款5G智慧型手機的推出，將消費者的沉浸式體驗與便利性推向新高。為了實現這一點，LG研發出選配的Dual Screen。其設計類似外蓋，展開即為另一個6.2吋OLED螢幕，讓LG V50ThinQ 5G使用者享受雙重的觀看、遊戲與多工處理體驗。Dual Screen和手機可分別獨立使用，組合出各種有趣的使用情境。例如使用者可以在一個螢幕上看電影，同時在另一個螢幕上搜尋IMDB資料。

連接上Dual Screen後，LG V50ThinQ 5G手機螢幕上會出現一個圖示，輕觸後即可開啟第二個螢幕，或是在兩個螢幕之間輕鬆切換。另外，多視窗功能將各螢幕再分成兩半，亦即可同時顯示並使用多個應用程式。在特定遊戲中，Dual Screen可以作為專用控制器，即可解決拇指擋住動作此長久存在的問題。Dual Screen有104度和180度兩種放置角度，電力則來自手機電池，因此無需另行充電。

嶄新行動體驗

LG G8ThinQ秉持提供全球消費者更加便利功能的傳統，專注於打造優異的光學與音效功能。更重要的是，細緻且低調的設計哲學，屏除所有多餘的設計元素，為LG G8ThinQ帶來無庸置疑的時尚外觀。完美無瑕的美學理念不僅止呈現於手機正面，零凸出的主鏡頭設計更打造出極致光滑的表面。而先進的Crystal Sound OLED(CSO) 技術，將智慧型手機的螢幕作為喇叭振膜進行發聲，藉此省去前置喇叭，增添極簡美學。

LG G8ThinQ 為世界首款具有手掌靜脈驗證技術(Palm vein authentication)的智慧型手機，其結合 ToF飛時測距的 Z Camera與紅外線感測器。LG採用比指紋辨識更安全的Hand ID技術，透過辨識手掌靜脈的形狀、厚度與其他個人特徵，辨識出手機使用者。只需要將預先設定的手掌放置在前置鏡頭前，就可瞬間解鎖LG G8ThinQ及其所有內容。

透過Z Camera能夠使用肖像模式拍出更加搶眼的自拍照。Z Camera 能測量拍攝物體反射出的紅外線，相較於其他影像感光元件，可更快精準的計算出影像深度，能夠完美實現影像景深控制 (Video Depth Control) 與3D臉部解鎖 (Face Unlock) 等功能。由於LG Z Camera能以3D成像偵測觀察物體，因為照片沒有景深，因此臉部解鎖技術不會被2D人臉圖像誤導。此外ToF飛時測距技術也不會輕易受到環境光源干擾，所以精確度不會遭外界光源干涉。憑藉多種形式的生物識別技術，LG可以提供更豐富的安全防護機制，勝出市面上其他智慧型手機品牌，讓消費者視個別情況選擇最適合的方式。

Z Camera還可透過Air Motion全面提升使用者體驗。使用者無須觸碰手機，就能接聽或掛斷電話、擷取螢幕、切換應用程式或調整音量，在開車時特別實用。操作LG G8 ThinQ就如同手掌一揮或空中縮放一樣簡單，適合活躍的消費者在配戴手套或游泳的情況下使用。

LG G8ThinQ的前置鏡頭與僅能辨識拍攝主體與背景的現有相機不同，使用毫米為單位測量拍攝主體與相機的距離，可於自拍時將背景模糊程度控制在256級的上限，創造更佳景深。LG G8ThinQ憑藉1.22μm的感光元件（較LG V40ThinQ高出約 10%），自動對焦模式能以更快的速度拍攝出更清晰的影像。

Video Portrait功能首度現身LG G8ThinQ，可供使用者在肖像模式下，在拍攝影片的同時透過後置鏡頭調整散景效果。透過Dual FOV技術，分析距離與景深，使用者可精確捕捉眼前所見之景，製作出媲美專業攝影的精彩作品。

除了光學效能再進化，LG G8ThinQ為LG首款搭載OLED螢幕技術的G系列手機，因此多媒體表現同樣優異。6.1吋的QHD+ FullVision大螢幕、PPI達564，展現驚人細節，而AI顯示引擎依據不同環境將色彩與亮度最佳化調整，有助消除眼睛疲勞。

高品質音效表現向來是LG智慧手機的優勢，LG G8ThinQ也不例外。低音細緻醉人的Boombox Speaker現已配備立體聲輸出，DTS:X則帶來身歷其境的環繞音效，而32-bit Hi-Fi Quad DAC晶片成就無與倫比的聲音細節。LG G8ThinQ 另外支援Master Quality Authenticated(MQA) 技術，在不影響音質的情況下實現高解析度音質壓縮串流。此次與Meridian Audio 的調音合作，更讓LG G8ThinQ成為LG頂級音效家族的最新生力軍。

G系列全民旗艦機

LG G系列新機將於MWC之後的數月內上市，鎖定追求獨特產品的消費者，LG G8ThinQ脫穎而出的卓越必備要素包含頂級外型與質感，同時兼具絕佳效能。LG G8sThinQ 搭載Qualcomm的Snapdragon 855 Mobile Platform，搭配栩栩如生的6.2吋OLED顯示面板，並以強效的3,550mAh電池作為後盾。結合三主鏡頭、專業夜拍模式與低光源HDR技術，使這款手機具備強大的內容製作功能，而Z Camera則進一步強化了Hand ID與臉部解鎖的安全性。手機更搭載懸空操作Air Motion、精準景深效果與立體揚聲器，勢必將滿足渴望以實惠價格享有G8手機體驗的消費者。

2月25日至2月28日MWC 2019 期間，歡迎與會者蒞臨LG位於Fira Gran Via第3展覽館，進一步瞭解LG最新智慧型手機與其他令人驚豔的行動創新技術。

LG V50ThinQ 5G 主要規格

●Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform with Snapdragon X50 5G Modem

●Display: 6.4-inch 19.5:9 QHD+ OLED FullVision (3120 x 1440 / 538ppi)

●Memory: 6GB RAM / 128GB / microSD (up to 2TB)

●Camera:

- Rear 16MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 107˚)

12MP Standard (F1.5 / 1.4μm / 78˚)

12MP Telephoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚)

- Front 8MP Standard (F1.9 / 1.12μm / 80˚)

5MP Wide (F2.2 / 1.12μm / 90˚)

●Battery: 4000mAh

●Operating System: Android 9.0 Pie

●Size: 159.2 x 76.1 x 8.3mm

●Weight: 183g

●Network: 3G / 4G LTE-A / 5G

●Connectivity: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

●Colors: Astro Black

●Other: Full-range Stereo Speakers / Boombox Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / Super Far Field Voice Recognition / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Face Recognition / Fingerprint Sensor / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliance / FM Radio

Dual Screen for LG V50ThinQ 5G 主要規格

●Display: 6.2-inch FHD+ OLED FullVision (2160 x 1080)

●Size: 161.6 x 83.4 x 15.5mm

●Weight: 131g

●Contact Type: Pogo Pin (3)

●Colors: New Aurora Black

LG G8ThinQ 主要規格

●Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform

●Display: 6.1-inch 19.5:9 QHD+ OLED FullVision (3120 x 1440 / 564ppi)

●Memory: 6GB RAM / 128GB / microSD (up to 2TB)

●Camera:*

- Rear 16MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 107˚)

12MP Standard (F1.5 / 1.4μm / 78˚)

12MP Telephoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚)

- Front 8MP Standard (F1.7 / 1.22μm / 80˚ with AF)

Z Camera (ToF Technology)

●Battery: 3500mAh

●Operating System: Android 9.0 Pie

●Size: 151.9 x 71.8 x 8.4mm

●Weight: 167g

●Network: 3G / 4G LTE-A

●Connectivity: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

●Biometrics: Hand ID / Face Unlock / Fingerprint Sensor

●Colors: Carmine Red / New Aurora Black / New Moroccan Blue

●Other: Air Motion / Boombox Speaker + Crystal Sound OLED Stereo Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / Super Far Field Voice Recognition / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliance / FM Radio

LG G8sThinQ 主要規格

●Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform

●Display: 6.2-inch 18.7:9 FHD+ OLED FullVision (2248 x 1080)

●Memory: 6GB RAM / 64GB or 128GB

●Camera:

- Rear 13MP Wide

12MP Standard

12MP Telephoto

- Front 8MP Standard

Z Camera (ToF Technology)

Battery: 3550mAh

Other: Hand ID / Face Unlock / Air Motion / Stereo Speakers

*相機規格將依市場及電信營運商而變動

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。