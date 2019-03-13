LG於InnoFest 2019 APAC揭曉全新概念LG HOME LG年度創新盛會 將創新產品賦予新意 運用在居家空間解決方案中

【2019年03月13日，雪梨】LG電子 (LG) 於 3 月 12 至 13 日首度於澳洲雪梨舉辦第七屆 InnoFest活動。今年LG以全新型態展示前瞻的LG Home概念，不但提高參訪者互動，同時提供亞太地區合作夥伴享受更引人入勝的參觀體驗。

為因應越來越多消費者希望擁有便利且科技整合的居家空間需求，LG 將消費性電子產品重新定義為提供絕佳解決方案的服務，為消費者的日常生活帶來實質效益。LG 旗艦家電系列 LG ThinQ、LG SIGNATURE 與 LG Objet 在 LG Home中扮演核心角色，其家電可無縫連接手機應用程式及雲端，透過資料分析與互連特性，持續進化個人化的使用者體驗，滿足消費者使用需求。

有鑑於此，InnoFest APAC 以全新的樣貌與形式呈現，藉由體驗型展示活動，強調出LG 居家解決方案及其帶來的變革價值。LG全系列產品以LG Home的概念，於雪梨近郊的現代豪宅中呈現。

LG 將於廚房、客廳和庭院等真實生活空間示範產品使用，讓參訪者親眼見證 LG 頂級居家生活服務，串聯家電系列產品，打造自動化居家體驗之餘，也幫助忙碌的家庭成員可以好好放鬆。LG的Open策略下的三大要素：進化 Evolve、連結 Connect 與開放性 Open，LG ThinQ家電能為使用者提供個性化 AI 體驗，透過主動產品管理，並依據情境理解改良效能及服務，實現更便利的生活。

LG SIGNATURE 系列產品以頂尖設計營造居家空間精緻美感，LG Objet 系列則將現代家具與高科技完美結合，提供前所未見的時尚風格與機能。其他將於 InnoFest 展示的創新產品包含甫於巴塞隆納 MWC 2019 亮相的 LG V50ThinQ5G 與 LG G8ThinQ 智慧型手機、LG HomeBrew 膠囊精釀啤酒機，以及 LG Pra. L 居家護膚解決方案。

「我們一直都非常興奮和榮幸能親眼見證 LG 將最新的創新產品完美融入日常生活與居家環境，實現更美好的生活。」越南零售巨擘 Cao Phong 執行長 Trang Hong Thai 表示：「我們和 LG 一樣都以消費者為優先，也期待未來能繼續維持良好的合作。」

「LG 深知現今消費者希望擁有個人化的居家解決方案，而非單機式的傳統家電，因此我們也將開發重心成功轉向家電所提供的服務。」LG 亞洲區代表 Steve Song表示：「 LG Home 證明我們在此領域傲視全球，也彰顯 LG 長期致力為消費者打造美好生活的不變承諾。」

包含區域零售商、商業合作夥伴和媒體在內的 200 多位嘉賓正齊聚雪梨 InnoFest，率先體驗 LG 如何重新定義家電市場，並鞏固生活型態的創新者地位。 InnoFest APAC 結束後，將巡迴至歐洲、中亞和拉丁美洲舉辦。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。