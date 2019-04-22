LG初夏迎馨感恩季 時尚媽咪最有感的暖心超值好禮 寵愛媽咪的最佳首選 暖馨好禮買就送 加碼再抽旗艦影音手機V40 ThinQ

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【2019年04月19日，台北訊】溫馨母親節將至，台灣LG電子為犒賞媽咪一年來的辛勞與付出，挑選品牌超人氣商品，推出「LG初夏迎馨 感恩季」活動，包括「暖馨好禮 買就送」及「迎馨好禮 買就抽LG V40 ThinQ手機」超值雙重優惠，為全天下的媽咪獻上最有感、最貼心的寵愛。
凡於2019/03/23至2019/06/30活動期間，購買LG指定生活家電，立即享有第一重「暖馨好禮 買就送」優惠活動，LG CordZero WiFi版清潔機器人、LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機及蘭城晶英住宿券等超值好禮免費帶回家；第二重「迎馨好禮 買就抽」好康優惠，完成官網登錄即可再參加「LG V40 ThinQ」抽獎活動，將送出9支LG V40 ThinQ手機，越早購買，中獎機會越高，最多可享有三次抽獎機會！多項前所未見的超值優惠，要讓媽咪感受至高無上的暖馨幸福，數量有限送完為止！
買LG免曬衣乾衣機搭配指定滾筒或迷你洗衣機 超值好禮兌換送 讓媽咪免除勞務享優閒生活
劃時代的家務救星—LG免曬衣乾衣機，搭載LG雙迴轉變頻壓縮機，以低溫除溼式智慧乾衣技術，50-60°C的低溫溫柔呵護衣物，一年四季不論天氣如何，都可以輕鬆乾衣，同時兼顧衣物殺菌、除螨，更可依據居家使用需求，自由搭配多種不同規格的滾筒洗衣機或迷你洗衣機，讓媽媽生活更優閒！凡於活動期間購買LG免曬衣乾衣機搭配迷你洗衣機指定型號，兌換即送價值NT$2,500全家禮物卡，搭配滾筒洗衣機指定型號再加碼送抽屜式堆疊層架！另購買滾筒洗衣機、直驅變頻洗衣機、MiniWash™迷你洗衣機、免曬衣乾衣機，隨貨就送Lock & Lock 湯鍋或保溫瓶等豐富好禮。
買LG指定TWINWash™雙能洗洗衣機 超值一加一組合送 減輕媽咪家事時間
LG TWINWash™雙能洗洗衣機，業界首創上下一起洗設計，上層滾筒洗衣機可處理一般或大人的衣物，下層Mini Wash迷你洗衣機則可模擬手洗模式，針對貼身及寶寶衣物輕鬆洗淨，一次輕鬆完成不同的衣物洗滌需求，不僅替媽咪把關衣物護理及家人的健康，更可大幅減輕媽媽的家事時間！凡於活動期間購買TWINWash™雙能洗洗衣機指定機種，即享兌換送LG CordZero WiFi版清潔機器人(VR66413LVM)或蘭城晶英住宿券好禮二選一或全家禮物卡(價值最高NT$4,000)等豐富好禮。
買LG指定對開冰箱、上下門冰箱 送優質好禮 給予媽咪更愉悅的下廚空間
LG InstaView™敲敲看門中門冰箱只要敲擊兩下鏡面玻璃面板，便可透過透明視窗直視冰箱內部，快速方便拿取冰箱中的食材，同時減少冷流流失，讓食材新鮮度更持久；超大容量與多種儲存空間，讓每位媽咪可依照自己的使用習慣，隨心調整擺放設計，輕鬆收納食材，讓冰箱整理更有效率，加上時尚的外型設計，媽咪享有更愉悅的下廚空間！凡購買LG旗艦對開冰箱指定型號，兌換即送LG CordZero™ WiFi版清潔機器人一台(VR66413LVM)；購買對開冰箱指定型號，送全家禮物卡(價值最高NT$2,000)，再加碼送Lock & Lock保溫瓶一個。
買LG指定DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號 送空氣清淨機 讓上班族媽媽隨時呼吸好空氣
為迎接夏季的到來，LG祭出多款空調優惠，LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，搭載空氣淨化系統，擁有獨立式空氣清淨機的頂級淨化功能，同時保有強勁冷流與節能省電的優點，打造舒適健康的居家好環境，同時支援WiFi操控，可提早預冷，省電有效率，讓上班族媽媽在結束一天繁忙的工作後，可享受擁有清新空氣的舒適冷房空間！活動期間凡購買LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號，兌換即送全家禮物卡(價值最高NT$3,000)或LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機等精美好禮。
買LG指定CordZero™無線吸塵器/清潔機器人 送多項精美好禮 省去媽咪居家打掃的時間
為減輕職業婦女或家庭主婦平日整理居家環境的辛勞，LG WiFi版變頻清潔機器人，配備強勁吸力與升級版智慧鏡頭功能，加上防糾結智慧刷頭設計，能有效降低毛髮糾結，提高清潔效率。LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器-濕拖版，輕鬆去除平時不易清潔的角落灰塵，配備全新智慧雙旋濕拖吸頭及智慧供水裝置，可同時吸地除塵及濕拖清潔地板頑垢，為媽媽省去一半的居家打掃時間，給予媽咪更多的個人時間享受！凡於活動期間購買LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器濕拖版即贈全家禮物卡NT$1,000及拋棄式濕拖布墊套組，LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器指定型號贈三件吸頭組，滿足消費者各種環境清潔需求；凡購買LG CordZero清潔機器人指定型號，則可獲得HEPA濾網與超纖細抹布或NT$1,000的全家禮物卡等超值好禮。
買LG指定PuriCare™ 360o空氣清淨機指定型號 送移動式底座 讓居家擁有清新空氣好環境
為讓每個家庭擁有良好的居家空氣品質，LG PuriCare™ 360o空氣清淨機，配備清淨循環扇與360度環型設計機身，能快速、零死角濾淨室內空氣；搭載雙重顯示科技，透過PM1.0懸浮微粒感應器以及異味偵測器，精準偵測空氣懸浮微粒數值，並以四色燈號顯示空氣品質，精準監測居家空氣品質，將有害氣體一次清淨，提供純淨好空氣，不僅守護全家人的呼吸健康，更讓媽咪擁有一個安心清境的居家空間。LG PuriCare™ 360o空氣清淨機更配備三合一高效率濾網及6大過濾系統，過濾主要汙染源與過敏源，凡於活動期間購買LG PuriCare™ 360o空氣清淨機指定型號，兌換送移動式底座乙個，替媽咪把關家中每個空間的空氣品質，隨時隨地都能享有純淨好空氣。
好禮買再抽！購買LG指定家電完成登錄 再抽LG V40 ThinQ
凡於2019/03/23至2019/06/30活動期間購買LG指定家電，至官網完成會員註冊並登錄商品，就有機會獲得LG V40 ThinQ智慧型手機，讓媽媽隨時用驚艷照片記錄生活中的每一刻，同時享有卓越的行動娛樂體驗。LG將於04/25、05/27、07/08各抽出3名中獎者，總共9名獲獎名額，越早購買，中獎機會越高，讓媽咪享受最優異的智慧影音體驗，更能感受到暖暖的感謝之意！
LG「初夏迎馨感恩季」優惠活動 - 「買就送 暖馨好禮」
- 活動日期：2019/03/23-2019/06/30
- 活動內容：凡於活動期間購買LG指定家電產品，即可獲得指定貼心好禮
- 活動網站：https://www.lg.com/tw/2019mothersday
- 贈獎方式：(詳情請見活動網站)
- 隨貨送：贈品隨購買商品配送，不需回函或線上申請
- 兌換送：採回函申請或線上申請二選一
- 備註：回函需於2019/07/07前(以郵戳為憑)，將相關兌換資料以掛號方式郵寄至活動小組；線上申請需於2019/07/07 23:59前於活動網站登錄
- 活動辦法：
生活家電買就送
產品類別
購買產品
好禮贈品
冰箱
旗艦對開冰箱 指定型號
GR-QBF87MB、GR-DBF85S、GR-DBF80G
-兌換送-
LG CordZero™ WIFI版清潔機器人 (VR66413LVM)
經典對開冰箱 指定型號
GR-QPL88SV、GR-QL88N
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,000
-隨貨送-
Lock&Lock 保溫瓶1個
(顏色隨機出貨)
標準對開冰箱 指定型號
GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N、
GR-DL80、GR-DBF87GV、GR-DP78N、
GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S、
GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N、
GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M、
GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV、
GR-DL88SV、GR-DL88W
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,000
-隨貨送-
Lock&Lock 保溫瓶1個
(顏色隨機出貨)
上下門冰箱 指定型號
GN-HL567GB、GN-HL567SV、
GN-BL497GV、GN-DL567SV
-隨貨送-
Lock&Lock 保溫瓶1個
(顏色隨機出貨)
單台Slim/Match窄版冰箱 指定型號
GW-BF380SV、GW-BF386SV、GW-BF388SV、
GR-FL40SV、GR-RL40SV、GR-R40SV
-隨貨送-
Lock&Lock 保溫瓶1個
(顏色隨機出貨)
洗衣機
滾筒洗衣機
F2721HTTV、F2721STWV、WD-S19TVD、
WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、
WD-S15DWD、WD-S17DVD、WD-S12GV、
WD-S12GW、WD-S90TCS、WD-S90TCW、
F1450HT1W、F2514DTGW、F2514NTGW、
WD-S18VBW、WD-S17NBW、WD-S17NRW、
WD-S105DW、WD-S105CW
-隨貨送-
Lock&Lock 湯鍋1個
直驅變頻洗衣機(蒸氣版)指定型號
WT-SD217HBG、WT-SD218HBG、
WT-D208BV、
WT-SD166HVG、WT-SD176HVG、
WT-SD196HVG、WT-SD219HBG、
WT-SD199HVG、WT-SD179HVG、
WT-SD169HVG
-隨貨送-
Lock&Lock 湯鍋1個
直驅變頻洗衣機指定型號
WT-D178GV、WT-D176SG、WT-D176VG、
WT-D350V、WT-D350W、WT-D166VG、
WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200HV、
WT-D200HW、WT-D179VG、WT-D179SG、
WT-D169VG、WT-D169SG
-隨貨送-
Lock&Lock 保溫瓶1個(顏色隨機出貨)
直驅變頻洗衣機指定型號
WT-SD126HVG、WT-SD126HSG、
WT-SD126HW、WT-SD117HSG、
WT-SD129HVG、WT-SD129HSG、
WT-SD119HSG
-隨貨送-
Lock&Lock 保溫瓶1個(顏色隨機出貨)
LG Styler
LG Styler 蒸氣輕乾洗機指定型號
E523BR、E523WR、E523FR
-兌換送-
LG CordZero™ WiFi版清潔機器人 (VR66413LVM)或蘭城晶英平日住宿券二選一
清潔機器人
LG CordZero™ WiFi版清潔機器人 指定型號
VR66930VWNC、VR66715LVM、VR66713LVM
VR6685TWARV
-隨貨送-
HEPA濾網1個+超纖細抹布1個
LG CordZero™ R9 ThinQ 清潔機器人 指定型號
R9MASTERX
-兌換送-
全家 禮物卡NT$1,000
無線吸塵器
LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器 指定型號
A9PSMOP2X
-兌換送-
全家 禮物卡NT$1,000
-4/1-6/30活動加贈-
拋棄式濕拖布墊三個+
拋棄式濕拖布墊套組一個
LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器 指定型號
A9PADVANCE2
-兌換送-
全家 禮物卡NT$1,000
三件吸頭組
LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器 指定型號
A9PBED2R、A9PBED2X、A9PBED2B、
A9PDDFLOOR2
-兌換送-
三件吸頭組
空氣清淨機
LG PuriCare™ 360O空氣清淨機 指定型號
AS601DPT0、AS951DPT0、AS601DWT0、
AS951DWT0
-兌換送-
移動式底座1個
空調
LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 豪華系列 指定型號
LSU/N-43ACO、LSU/N-43AHP
-兌換送-
全家 禮物卡NT$3,000
LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 旗艦系列
LSU/N-71DCO、
LSU/N-71DHP LSU/N-83DCO、
LSU/N-83DHP、LSU/N-93DCO、LSU/N-93DHP
-兌換送-
LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機
(AS401WWJ1)
LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調旗艦系列
LSU/N-22DCO、LSU/N-22DHP、
LSU/N-28DCO、
LSU/N-28DHP、LSU/N-36DCO、
LSU/N-36DHP、
LSU/N-41DCO、LSU/N-41DHP、
LSU/N-52DCO、
LSU/N-52DHP、LSU/N-63DCO、
LSU/N-63DHP、
LSU/N-28SHP、LSU/N-36SHP、
LSU/N-41SHP、
LSU/N-52SHP、LSU/N-63SHP、LSU/N-71SHP
-兌換送-
全家 禮物卡NT$1,000
LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調經典系列 指定型號
LSU/N1017DHP、LSU/N1217DHP、
LSU/N1417DHP、LSU/N1217DCO、
LSU/N1417DCO、LSU/N1815WHP、
LSU/N2215WHP、LSU/N1017SCO、
LSU/N1418SCO、LSU/N1518ACO
-兌換送-
全家 禮物卡NT$1,000
免曬衣乾衣機組合送
購買產品
好禮贈品
免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TW、WR-90TV
-隨貨送-
Lock&Lock 湯鍋1個
免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TW、WR-90TV
搭配滾筒洗衣機指定型號
WD-S19TVC
WD-S18VCD
WD-S16VBD
WD-S12GW
WD-S18VBW
WD-S12GV
WD-S105DW
WD-S105CW
WD-S105CV
-隨貨送-
抽屜式堆疊層架
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,000
免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TW、WR-90TV
搭配滾筒洗衣機或MiniWash™迷你洗衣機組合指定型號
WT-D200HW
WT-D200HV
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,000
TWINWash雙能洗組合送
購買產品
好禮贈品
洗衣機指定型號
F2721STWV
F2721HTTV
WD-S19TVD
WD-S19TVC
搭配MiniWash指定型號
WT-D350V
WT-D350W
WT-D250HV
WT-D250HW
-兌換送-
LG CordZero™ WIFI版清潔機器人 (VR66413LVM)或蘭城晶英平日住宿券二選一
洗衣機指定型號
WD-S17DVD
WD-S18VCD
搭配MiniWash指定型號
WT-D350V
WT-D350W
WT-D250HV
WT-D250HW
-兌換送-
全家 禮物卡NT$4,000
洗衣機指定型號
WD-S15DWD
WD-S16VBD
WD-S12GW
WD-S12GV
搭配MiniWash指定型號
WT-D350W
WT-D350V
WT-D250HV
WT-D250HW
WT-D200HV
WT-D200HW
-兌換送-
全家 禮物卡NT$3,000
洗衣機指定型號
WD-S17NRW
WD-S17NBW
WD-S18VBW
搭配MiniWash指定型號
WT-D350W
WT-D350V
WT-D250HV
WT-D250HW
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,500
洗衣機指定型號
WD-S105DW
搭配MiniWash指定型號
WT-D200HW
WT-D200HV
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,000
洗衣機指定型號
WD-S105CV
WD-S105CW
搭配MiniWash指定型號
WT-D200HW
WT-D200HV
-兌換送-
全家 禮物卡NT$1,500
LG 「迎馨好禮」優惠活動 - 「買就抽LG V40 ThinQ手機」
- 活動日期：2019/03/23-2018/06/30
- 活動內容：活動期間凡購買LG指定家電(不含IT、手機產品)，至LG官網(www.lg.com/tw)登錄並成為會員即可參加「LG V40 ThinQ」抽獎，最多可享有三次抽獎機會，每次抽出3名中獎者(共9名)，愈早購買，中獎機會越高。
登錄時間：2019/03/23 凌晨00:00 - 2019/07/07 晚上23:59
- 抽獎獎項：LG V40 ThinQ
- 抽獎日期：04/25、05/27、07/08
- 公布得獎日期：04/30、05/31、07/12
- 抽獎名額：每次抽3名，共計9名
- 兌獎方式：
中獎名單統一於LG官網活動網頁公布，並於一週內以電話及email通知。中獎者需於通知後一週內檢附相關文件寄到【LG初夏迎馨 感恩季】活動小組，未提供完全者視同放棄領獎權利，恕不另外通知。詳細活動辦法請見活動網站。
- 活動網站：https://www.lg.com/tw/2019mothersday
- 活動專線：0809-066-669 (星期一至星期五，9:00~12:00，13:30~18:00)
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。