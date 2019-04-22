LG初夏迎馨感恩季 時尚媽咪最有感的暖心超值好禮 寵愛媽咪的最佳首選 暖馨好禮買就送 加碼再抽旗艦影音手機V40 ThinQ

【2019年04月19日，台北訊】溫馨母親節將至，台灣LG電子為犒賞媽咪一年來的辛勞與付出，挑選品牌超人氣商品，推出「LG初夏迎馨 感恩季」活動，包括「暖馨好禮 買就送」及「迎馨好禮 買就抽LG V40 ThinQ手機」超值雙重優惠，為全天下的媽咪獻上最有感、最貼心的寵愛。

凡於2019/03/23至2019/06/30活動期間，購買LG指定生活家電，立即享有第一重「暖馨好禮 買就送」優惠活動，LG CordZero WiFi版清潔機器人、LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機及蘭城晶英住宿券等超值好禮免費帶回家；第二重「迎馨好禮 買就抽」好康優惠，完成官網登錄即可再參加「LG V40 ThinQ」抽獎活動，將送出9支LG V40 ThinQ手機，越早購買，中獎機會越高，最多可享有三次抽獎機會！多項前所未見的超值優惠，要讓媽咪感受至高無上的暖馨幸福，數量有限送完為止！

買LG免曬衣乾衣機搭配指定滾筒或迷你洗衣機 超值好禮兌換送 讓媽咪免除勞務享優閒生活

劃時代的家務救星—LG免曬衣乾衣機，搭載LG雙迴轉變頻壓縮機，以低溫除溼式智慧乾衣技術，50-60°C的低溫溫柔呵護衣物，一年四季不論天氣如何，都可以輕鬆乾衣，同時兼顧衣物殺菌、除螨，更可依據居家使用需求，自由搭配多種不同規格的滾筒洗衣機或迷你洗衣機，讓媽媽生活更優閒！凡於活動期間購買LG免曬衣乾衣機搭配迷你洗衣機指定型號，兌換即送價值NT$2,500全家禮物卡，搭配滾筒洗衣機指定型號再加碼送抽屜式堆疊層架！另購買滾筒洗衣機、直驅變頻洗衣機、MiniWash™迷你洗衣機、免曬衣乾衣機，隨貨就送Lock & Lock 湯鍋或保溫瓶等豐富好禮。

買LG指定TWINWash™雙能洗洗衣機 超值一加一組合送 減輕媽咪家事時間

LG TWINWash™雙能洗洗衣機，業界首創上下一起洗設計，上層滾筒洗衣機可處理一般或大人的衣物，下層Mini Wash迷你洗衣機則可模擬手洗模式，針對貼身及寶寶衣物輕鬆洗淨，一次輕鬆完成不同的衣物洗滌需求，不僅替媽咪把關衣物護理及家人的健康，更可大幅減輕媽媽的家事時間！凡於活動期間購買TWINWash™雙能洗洗衣機指定機種，即享兌換送LG CordZero WiFi版清潔機器人(VR66413LVM)或蘭城晶英住宿券好禮二選一或全家禮物卡(價值最高NT$4,000)等豐富好禮。

買LG指定對開冰箱、上下門冰箱 送優質好禮 給予媽咪更愉悅的下廚空間

LG InstaView™敲敲看門中門冰箱只要敲擊兩下鏡面玻璃面板，便可透過透明視窗直視冰箱內部，快速方便拿取冰箱中的食材，同時減少冷流流失，讓食材新鮮度更持久；超大容量與多種儲存空間，讓每位媽咪可依照自己的使用習慣，隨心調整擺放設計，輕鬆收納食材，讓冰箱整理更有效率，加上時尚的外型設計，媽咪享有更愉悅的下廚空間！凡購買LG旗艦對開冰箱指定型號，兌換即送LG CordZero™ WiFi版清潔機器人一台(VR66413LVM)；購買對開冰箱指定型號，送全家禮物卡(價值最高NT$2,000)，再加碼送Lock & Lock保溫瓶一個。

買LG指定DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號 送空氣清淨機 讓上班族媽媽隨時呼吸好空氣

為迎接夏季的到來，LG祭出多款空調優惠，LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，搭載空氣淨化系統，擁有獨立式空氣清淨機的頂級淨化功能，同時保有強勁冷流與節能省電的優點，打造舒適健康的居家好環境，同時支援WiFi操控，可提早預冷，省電有效率，讓上班族媽媽在結束一天繁忙的工作後，可享受擁有清新空氣的舒適冷房空間！活動期間凡購買LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號，兌換即送全家禮物卡(價值最高NT$3,000)或LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機等精美好禮。

買LG指定CordZero™無線吸塵器/清潔機器人 送多項精美好禮 省去媽咪居家打掃的時間

為減輕職業婦女或家庭主婦平日整理居家環境的辛勞，LG WiFi版變頻清潔機器人，配備強勁吸力與升級版智慧鏡頭功能，加上防糾結智慧刷頭設計，能有效降低毛髮糾結，提高清潔效率。LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器-濕拖版，輕鬆去除平時不易清潔的角落灰塵，配備全新智慧雙旋濕拖吸頭及智慧供水裝置，可同時吸地除塵及濕拖清潔地板頑垢，為媽媽省去一半的居家打掃時間，給予媽咪更多的個人時間享受！凡於活動期間購買LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器濕拖版即贈全家禮物卡NT$1,000及拋棄式濕拖布墊套組，LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器指定型號贈三件吸頭組，滿足消費者各種環境清潔需求；凡購買LG CordZero清潔機器人指定型號，則可獲得HEPA濾網與超纖細抹布或NT$1,000的全家禮物卡等超值好禮。

買LG指定PuriCare™ 360o空氣清淨機指定型號 送移動式底座 讓居家擁有清新空氣好環境

為讓每個家庭擁有良好的居家空氣品質，LG PuriCare™ 360o空氣清淨機，配備清淨循環扇與360度環型設計機身，能快速、零死角濾淨室內空氣；搭載雙重顯示科技，透過PM1.0懸浮微粒感應器以及異味偵測器，精準偵測空氣懸浮微粒數值，並以四色燈號顯示空氣品質，精準監測居家空氣品質，將有害氣體一次清淨，提供純淨好空氣，不僅守護全家人的呼吸健康，更讓媽咪擁有一個安心清境的居家空間。LG PuriCare™ 360o空氣清淨機更配備三合一高效率濾網及6大過濾系統，過濾主要汙染源與過敏源，凡於活動期間購買LG PuriCare™ 360o空氣清淨機指定型號，兌換送移動式底座乙個，替媽咪把關家中每個空間的空氣品質，隨時隨地都能享有純淨好空氣。

好禮買再抽！購買LG指定家電完成登錄 再抽LG V40 ThinQ

凡於2019/03/23至2019/06/30活動期間購買LG指定家電，至官網完成會員註冊並登錄商品，就有機會獲得LG V40 ThinQ智慧型手機，讓媽媽隨時用驚艷照片記錄生活中的每一刻，同時享有卓越的行動娛樂體驗。LG將於04/25、05/27、07/08各抽出3名中獎者，總共9名獲獎名額，越早購買，中獎機會越高，讓媽咪享受最優異的智慧影音體驗，更能感受到暖暖的感謝之意！

LG「初夏迎馨感恩季」優惠活動 - 「買就送 暖馨好禮」

隨貨送：贈品隨購買商品配送，不需回函或線上申請 兌換送：採回函申請或線上申請二選一 備註：回函需於2019/07/07前(以郵戳為憑)，將相關兌換資料以掛號方式郵寄至活動小組；線上申請需於2019/07/07 23:59前於活動網站登錄

活動辦法：

生活家電買就送 產品類別 購買產品 好禮贈品 冰箱 旗艦對開冰箱 指定型號 GR-QBF87MB、GR-DBF85S、GR-DBF80G -兌換送- LG CordZero™ WIFI版清潔機器人 (VR66413LVM) 經典對開冰箱 指定型號 GR-QPL88SV、GR-QL88N -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,000 -隨貨送- Lock&Lock 保溫瓶1個 (顏色隨機出貨) 標準對開冰箱 指定型號 GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N、 GR-DL80、GR-DBF87GV、GR-DP78N、 GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S、 GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N、 GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M、 GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV、 GR-DL88SV、GR-DL88W -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,000 -隨貨送- Lock&Lock 保溫瓶1個 (顏色隨機出貨) 上下門冰箱 指定型號 GN-HL567GB、GN-HL567SV、 GN-BL497GV、GN-DL567SV -隨貨送- Lock&Lock 保溫瓶1個 (顏色隨機出貨) 單台Slim/Match窄版冰箱 指定型號 GW-BF380SV、GW-BF386SV、GW-BF388SV、 GR-FL40SV、GR-RL40SV、GR-R40SV -隨貨送- Lock&Lock 保溫瓶1個 (顏色隨機出貨) 洗衣機 滾筒洗衣機 F2721HTTV、F2721STWV、WD-S19TVD、 WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、 WD-S15DWD、WD-S17DVD、WD-S12GV、 WD-S12GW、WD-S90TCS、WD-S90TCW、 F1450HT1W、F2514DTGW、F2514NTGW、 WD-S18VBW、WD-S17NBW、WD-S17NRW、 WD-S105DW、WD-S105CW -隨貨送- Lock&Lock 湯鍋1個 直驅變頻洗衣機(蒸氣版)指定型號 WT-SD217HBG、WT-SD218HBG、 WT-D208BV、 WT-SD166HVG、WT-SD176HVG、 WT-SD196HVG、WT-SD219HBG、 WT-SD199HVG、WT-SD179HVG、 WT-SD169HVG -隨貨送- Lock&Lock 湯鍋1個 直驅變頻洗衣機指定型號 WT-D178GV、WT-D176SG、WT-D176VG、 WT-D350V、WT-D350W、WT-D166VG、 WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200HV、 WT-D200HW、WT-D179VG、WT-D179SG、 WT-D169VG、WT-D169SG -隨貨送- Lock&Lock 保溫瓶1個(顏色隨機出貨) 直驅變頻洗衣機指定型號 WT-SD126HVG、WT-SD126HSG、 WT-SD126HW、WT-SD117HSG、 WT-SD129HVG、WT-SD129HSG、 WT-SD119HSG -隨貨送- Lock&Lock 保溫瓶1個(顏色隨機出貨) LG Styler LG Styler 蒸氣輕乾洗機指定型號 E523BR、E523WR、E523FR -兌換送- LG CordZero™ WiFi版清潔機器人 (VR66413LVM)或蘭城晶英平日住宿券二選一 清潔機器人 LG CordZero™ WiFi版清潔機器人 指定型號 VR66930VWNC、VR66715LVM、VR66713LVM VR6685TWARV -隨貨送- HEPA濾網1個+超纖細抹布1個 LG CordZero™ R9 ThinQ 清潔機器人 指定型號 R9MASTERX -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,000 無線吸塵器 LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器 指定型號 A9PSMOP2X -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,000 -4/1-6/30活動加贈- 拋棄式濕拖布墊三個+ 拋棄式濕拖布墊套組一個 LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器 指定型號 A9PADVANCE2 -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,000 三件吸頭組 LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器 指定型號 A9PBED2R、A9PBED2X、A9PBED2B、 A9PDDFLOOR2 -兌換送- 三件吸頭組 空氣清淨機 LG PuriCare™ 360O空氣清淨機 指定型號 AS601DPT0、AS951DPT0、AS601DWT0、 AS951DWT0 -兌換送- 移動式底座1個 空調 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 豪華系列 指定型號 LSU/N-43ACO、LSU/N-43AHP -兌換送- 全家 禮物卡NT$3,000 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 旗艦系列 LSU/N-71DCO、 LSU/N-71DHP LSU/N-83DCO、 LSU/N-83DHP、LSU/N-93DCO、LSU/N-93DHP -兌換送- LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機 (AS401WWJ1) LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調旗艦系列 LSU/N-22DCO、LSU/N-22DHP、 LSU/N-28DCO、 LSU/N-28DHP、LSU/N-36DCO、 LSU/N-36DHP、 LSU/N-41DCO、LSU/N-41DHP、 LSU/N-52DCO、 LSU/N-52DHP、LSU/N-63DCO、 LSU/N-63DHP、 LSU/N-28SHP、LSU/N-36SHP、 LSU/N-41SHP、 LSU/N-52SHP、LSU/N-63SHP、LSU/N-71SHP -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,000 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調經典系列 指定型號 LSU/N1017DHP、LSU/N1217DHP、 LSU/N1417DHP、LSU/N1217DCO、 LSU/N1417DCO、LSU/N1815WHP、 LSU/N2215WHP、LSU/N1017SCO、 LSU/N1418SCO、LSU/N1518ACO -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,000

免曬衣乾衣機組合送 購買產品 好禮贈品 免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TW、WR-90TV -隨貨送- Lock&Lock 湯鍋1個 免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TW、WR-90TV 搭配滾筒洗衣機指定型號 WD-S19TVC WD-S18VCD WD-S16VBD WD-S12GW WD-S18VBW WD-S12GV WD-S105DW WD-S105CW WD-S105CV -隨貨送- 抽屜式堆疊層架 -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,000 免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TW、WR-90TV 搭配滾筒洗衣機或MiniWash™迷你洗衣機組合指定型號 WT-D200HW WT-D200HV -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,000

TWINWash雙能洗組合送 購買產品 好禮贈品 洗衣機指定型號 F2721STWV F2721HTTV WD-S19TVD WD-S19TVC 搭配MiniWash指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- LG CordZero™ WIFI版清潔機器人 (VR66413LVM)或蘭城晶英平日住宿券二選一 洗衣機指定型號 WD-S17DVD WD-S18VCD 搭配MiniWash指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$4,000 洗衣機指定型號 WD-S15DWD WD-S16VBD WD-S12GW WD-S12GV 搭配MiniWash指定型號 WT-D350W WT-D350V WT-D250HV WT-D250HW WT-D200HV WT-D200HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$3,000 洗衣機指定型號 WD-S17NRW WD-S17NBW WD-S18VBW 搭配MiniWash指定型號 WT-D350W WT-D350V WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,500 洗衣機指定型號 WD-S105DW 搭配MiniWash指定型號 WT-D200HW WT-D200HV -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,000 洗衣機指定型號 WD-S105CV WD-S105CW 搭配MiniWash指定型號 WT-D200HW WT-D200HV -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,500

LG 「迎馨好禮」優惠活動 - 「買就抽LG V40 ThinQ手機」

活動日期：2019/03/23-2018/06/30

活動內容：活動期間凡購買LG指定家電(不含IT、手機產品)，至LG官網(www.lg.com/tw)登錄並成為會員即可參加「LG V40 ThinQ」抽獎，最多可享有三次抽獎機會，每次抽出3名中獎者(共9名)，愈早購買，中獎機會越高。

登錄時間：2019/03/23 凌晨00:00 - 2019/07/07 晚上23:59

抽獎獎項：LG V40 ThinQ

抽獎日期：04/25、05/27、07/08

公布得獎日期：04/30、05/31、07/12

抽獎名額：每次抽3名，共計9名

兌獎方式：

中獎名單統一於LG官網活動網頁公布，並於一週內以電話及email通知。中獎者需於通知後一週內檢附相關文件寄到【LG初夏迎馨 感恩季】活動小組，未提供完全者視同放棄領獎權利，恕不另外通知。詳細活動辦法請見活動網站。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。