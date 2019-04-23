LG 2019「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」開跑 LG偏鄉關懷十年有成 大學生投身偏鄉教師 身體力行伴孩童成長 藝人孟耿如化身LG希望導師 熱血號召大學生參與偏鄉關懷

「大二那一年，我第一次與服務隊投入偏鄉國小當志工，親自陪伴小朋友的那一刻起，我就決定每年要到這間學校服務直到畢業…畢業後，因為我太喜歡孩子了，也知道教育對孩子而言是非常重要的，因此我決定畢業後要當老師，我要留在真正有需要的偏鄉學校，繼續陪伴孩子們成長…」曾參與LG 2015敢夢計劃、現於雲林偏鄉國小任教的羅令婕老師分享當初立下老師夢想的契機。畢業於政大新聞系卻選擇投身偏鄉教師行列的羅老師的故事，讓投入偏鄉關懷十年之久的台灣LG電子更加堅信自身偏鄉關懷的使命，2019年，LG將繼續以「希望起飛」為主題，號召大學生走入偏鄉陪伴孩童，更希望擴大影響力去啟發更多青年加入偏鄉教師的行列。

【2019年04月23日，台北】台灣LG電子長期投入偏鄉關懷至今已十一年，從一開始的物資捐助、與公益基金會合作等方式來拓展社會影響力，近幾年更攜手大學生一起走入偏鄉角落，透過一次次深入偏鄉，LG看見台灣真正存在的偏鄉教育需求，其實孩子們除了需要陪伴以外，更需要長期且穩定的輔導；因此，LG 2019「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動將持續以「希望起飛」為主題，除了啟發孩童的天賦潛能，強化陪伴者角色，輔助孩童夢想落實，同時也讓大家看見偏鄉的現況與需求，未來也會投入更多心力，持續為偏鄉教育帶來改變。

LG 2019「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」-希望起飛特別邀請知名演員孟耿如，擔任2019年「LG希望導師」，大學就讀社工系的孟耿如，向來投身公益不遺餘力，希望透過自己的築夢故事及影響力，啟發偏鄉孩童勇敢追尋夢想，更發聲號召全台大專院校學生一同加入「希望起飛」關懷偏鄉孩童的公益行列。LG 2019 「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」- 希望起飛於4月1日至5月31日徵件，歡迎大專院校同學揮灑愛心與創意，為偏鄉小朋友量身打造最熱血的提案，多元啟發偏鄉孩童的才藝潛能與天賦，在今年夏天，一同牽起偏鄉孩童的手，讓希望翱翔，夢想續航！LG 2019希望起飛活動網站：http://www.lghope.com/2019/

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「取之於社會，回饋於社會，是台灣LG電子深耕台灣市場的承諾之一。LG自2008年起推動投入偏鄉兒童的關懷與發展，將Life’s Good的品牌精神落實於在地關懷，不僅長期與喜憨兒社會福利基金會合作『送希望到偏鄉』活動，更年年攜手員工擔任『一日志工』；此外，LG也持續鼓勵年輕學子，至今已號召超過500名大學生走入偏鄉，陪伴超過千名孩童。今年LG也攜手希望導師孟耿如延續『希望起飛』公益計畫，透過陪伴與引導，帶給孩童更寬廣的視野。」

偏鄉關懷更聚焦 LG讓希望翱翔夢想續航

「希望起飛」啟發大學生成為偏鄉教師 讓關懷深耕萌芽

LG「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動長期投注心力與資源於偏鄉關懷。自2015年起，LG攜手大學生一起投入偏鄉孩童，不僅鼓勵大學生在暑假時，前進偏鄉陪伴孩童，進而啟發孩子們對於未來的想像，更是給予這些默默服務的大學生一個鼓勵與支持。透過大學生的反饋與每一次親身走入偏鄉陪伴小朋友的經驗中，LG 觀察到偏鄉教育正面臨「師資不穩定、流動率高」的問題，孩子們需要的不只是大學生在寒暑假的陪伴，更需要偏鄉教師提供長期且穩定的輔導，在2019年，LG將進一步著眼於協助孩童實踐夢想的輔導，今年希望起飛也將延續希望導師計畫，透過希望導師的築夢故事與影響力，從中陪伴、啟發、引導、輔助，期望給予孩童更貼切的幫助。

同時，LG 希望起飛不僅帶給偏鄉孩童課堂外的啟發，開拓孩子們對於長大後的想像，更是影響大學生們對於未來的追求。現任教於雲林偏鄉國小的羅令婕老師是政大指南服務團和平服務隊的一員，曾參與 LG 2015敢夢計劃( LG 希望起飛前身)，當年就讀新聞系的她親自下鄉陪伴偏鄉小朋友後，發現自己對於孩子的熱情，同時體會到在孩子的成長過程中，一位能夠給予長期陪伴與輔導的老師有多麼重要，因而選擇在畢業後留在偏鄉擔任老師。任教近兩年的羅老師分享道：「成為偏鄉教師後，不僅近距離看見偏鄉的問題與需求，也更實在的感受到孩子在輔導下的改變……像是看著一位本來沒有學習意願的小男生，從不寫作業到天天主動認真完成指定功課，更讓我相信當初留在偏鄉的選擇是正確的，只要付出，我們是有能力改變一些事情的。現在我正走在實踐夢想的路上，也希望能夠在這條路上牽起更多孩子們的手，陪伴他們探索未來的夢想與希望。」

投身公益不遺餘力 藝人孟耿如擔任2019 LG希望導師

帶領大學生前進偏鄉實踐愛與希望 期望讓孩子們的夢想飛的更高更遠

過去兩年間，LG希望起飛透過知名藝人擔任希望導師一起支持偏鄉教育，募集越來越多大學生走進台灣偏鄉角落，成功獲得社會關注，讓更多偏鄉孩童圓夢。為持續擴大偏鄉關懷的影響力，台灣LG電子今年邀請藝人孟耿如擔任LG希望起飛的「希望導師」，畢業於社工系的孟耿如不僅有著陽光燦爛笑容，更擁有豐富的志工經驗，LG期望透過孟耿如的築夢故事及對於公益服務的專才，號召大學生一起加入偏鄉關懷的行列，給予小朋友追求希望的勇氣，更喚起更多人對於偏鄉關懷的關注。

曾以《麻醉風暴2》中熱血女記者一角入圍金鐘獎最佳女主角的孟耿如，不僅擁有舞蹈天賦，也在去年發了個人首張專輯，是位在唱歌、舞蹈及戲劇都擁有實力的全方位藝人；然而出道近12年的孟耿如，在剛踏入演藝圈時，曾經因一整年沒有工作而一度想要放棄。熱愛表演的她，除了演藝圈前輩及伴侶給予的鼓勵外，過去大學時期在社福機構擔任志工的經驗，更成為當時支撐她走下去的力量，孟耿如說：「親身參與服務後，發現其實那些看似和我們不一樣的人，並沒有什麼不同，每個人都是如此努力在為自己的生命奮鬥，反觀自己的問題就好像沒有這麼嚴重了」；而畢業於實踐大學社工系的孟耿如知道能擔任LG希望導師，更是興奮的表示：「實際拜訪過偏鄉後，我發現其實孩子們缺乏不僅是一些課程外的啟發，更是可以陪伴他們的老師。許多我們在台北習以為常的才藝課，對偏鄉孩子來說可能是從沒想像過的事情……這次擔任LG的希望導師，我希望在擁有更多影響力的此時，自己能夠堅持初衷，讓更多人看見偏鄉的需求，鼓勵小朋友們勇敢追尋心中的目標。」熱愛畫畫的孟耿如更親自畫了一幅名為「DREAM」的圖畫要送給偏鄉的孩子們，期望帶給小朋友追尋希望的勇氣，讓孩子們的夢想飛的更高、更遠。

(希望起飛影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=NvMfxJ8Y9X0&feature=youtu.be )

「LG 2019 Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」- 希望起飛即日起開始徵件

第一階段

-活動日期：2019年04月01日起至05月31日止

-活動內容：投稿團隊以「希望起飛」為主題，於提案中加入潛能開發、才藝發展以及城市探索體驗相關課程設計，並參考活動辦法中建議之偏鄉國小名單。企劃書與相關申請文件完成後，連同問卷書以電子郵件寄至『LG 希望。傳愛』-希望起飛活動專屬信箱。

-活動信箱：lgcsr@prestigepr.com.tw

-活動網站：http://www.lghope.com/2019/

-希望團隊公布日期：2018年06月14日

第二階段

-活動日期：2019年07月01日至08月31日止

-活動內容：希望起飛入選團隊於暑假期間執行偏鄉服務提案、陪伴偏鄉孩童，並以LG手機記錄今年度希望起飛執行內容，在指定日期前上傳至活動指定網站，並由LG活動小組評選出一組最佳希望團隊，並贈送 LG 精美好禮。

-詳細報名方法及更多內容請參考以下網站連結：http://www.lghope.com/2019/

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件與企業解決方案公司。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，同時包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧產品。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。