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Life’s Good with HOPE 希望。傳愛 LG 偏鄉關懷持續十年有成 愛心腳步踏遍全台 攜手逾500位大學生深入偏鄉 帶領千位孩童希望起飛 最佳希望團隊中山大學實踐寶山國小圓夢承諾 希望導師嚴正嵐溫暖加持 帶領孩童共乘希望摩天輪
「從都市到偏鄉教書的這幾年來，我深刻察覺偏鄉的孩子，即使有天賦卻不擅長表達自己，他們需要的是自信，是展現自己的機會，是看到世界的不一樣，也讓他們心中對未來希望的輪廓更加鮮明…」高雄市寶山國小教務主任感性的分享，更謝謝最佳希望團隊中山大學築夢Dreamer在暑假溫暖的陪伴。
【2018年12月07日，台北訊】台灣LG電子自2008年起，以「Life’s Good」的品牌理念投入偏鄉關懷持續十年，從一開始的資源挹注、一日志工服務，到長期與喜憨兒基金會攜手合作的「送希望到偏鄉」計畫，至今捐贈超過12,000個營養餐盒；2014年起更以「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」作為公益主題，聚焦偏鄉兒童關懷，期望透過深度的公益計畫，翻轉偏鄉孩童的未來。今年是LG第四年與大學生合作「希望起飛」，透過才藝發展、潛能探索的創意提案，選出最優秀大學生團隊，於暑假時走入偏鄉陪伴孩童。持續至今，已超過500名大學生投入「希望起飛」偏鄉志工服務活動，啟發孩童對未來的夢想。
2018耶誕前夕，LG特別邀請今年度的最佳希望團隊國立中山大學「築夢Dreamer」團隊，和他們服務的寶山國小，一同北上歡度佳節。除了完成小朋友的心願，到台北體驗搭高鐵跟捷運，享用聖誕大餐之外，LG特別為寶山國小孩童們打造希望音樂舞台，讓偏鄉孩童的「原」音重現。小朋友在台上不但勇敢地呈現自我天賦，將暑期唱跳課程的成果完美展現，並且生動表演享譽國際的布農族經典民謠「拍手歌」，嘹亮的歌聲獲得在場嘉賓一致好評與肯定，紛紛舉起雙手一同拍打節奏。同時，擔任今年希望導師的嚴正嵐也暖心現身，一起同台獻唱溫暖歌聲，更化身希望領航員，帶領偏鄉孩童共乘希望摩天輪，實現小朋友們的耶誕心願，也為今年的希望起飛活動帶來完美句點。
台灣LG電子資深副總經理羅時景表示：「LG深耕台灣17年，一直致力於帶給消費者更美好的生活，我們也期望透過企業的力量，持續推動偏鄉關懷，更落實企業社會責任。台灣LG電子十年來不斷關注偏鄉兒童，集中企業資源真正提供實質的幫助，藉由『希望起飛』帶領他們實際成長，讓這些偏鄉孩童的天賦被更多人看見，也同時鼓勵這群熱心服務的大學生們，期許引發社會大眾的共同關注。未來，LG將持續聚焦關懷偏鄉，開拓孩童眼界、啟發自信光芒，讓偏鄉孩童伴隨希望成長。」
四年攜手逾500名大學生走入偏鄉 引領學童親身刻劃希望藍圖
LG號召大學生帶領偏鄉孩童的希望起飛公益活動已屆第四年，共攜手超過500位大學生投入偏鄉關懷，今年希望起飛活動的徵件數量更成長20%，足見社會大眾的肯定與真誠投入，長期關注偏鄉教育，每年透過大學生的反饋，以及親身走入偏鄉陪伴孩童的經驗，LG一次次被台灣偏鄉角落的故事感動，也更了解偏鄉的實際需求，LG發現偏鄉孩童需要的不只是資源的挹注，更需要有人帶領他們描繪希望與啟發自信，因此每年也更加入不同主題，為偏鄉孩童規劃更深度的啟發計畫。從鼓勵孩子勇敢作夢的「敢夢計畫」，到以才藝發展、潛能開發為主軸的「希望起飛」，LG也注意到偏鄉孩童其實擁有傲人天賦及無限潛能，只是缺乏觸動的契機，甚至是展現自我的機會；因此，2018年希望起飛計畫，更加注重才藝探索、潛能開發、城市探索等不同面向，號召大學生以各自專才，帶領孩童探尋自我天賦，勇於表現自身才能，進一步親手描繪未來的希望藍圖。
暖心耶誕為孩童巧搭音樂舞台 小小勇士展露自信光芒 實踐純真童願
高雄市寶山國小位於海拔1,300多公尺的高山上，學校群山環繞，只有一條可供小巴通過的聯外通路，更多次歷經風災侵襲，但也讓這個全校學生皆是布農小小勇士的感情更加深厚；而此次榮獲最佳希望團隊的國立中山大學「築夢Dreamer」團隊，由來自不同科系的同學，懷抱著對於偏鄉關懷的服務熱血，進入這個出入不易的深山之中，發揮不同的專長，陪伴孩童成長的五天裡，帶給小朋友滿滿的關愛與熱情；因為得知小朋友喜愛歌唱，渴望展露自我天賦的夢想，大哥哥大姐姐特別設計一系列的唱跳團康，為小朋友建構勇氣啟發自信；也帶著小朋友讓雙眼透過鏡頭，拜訪部落耆老，尋找在地特色，深刻探索自身家園，更在暑期課程之後，將與孩童相處的逗趣過程與感動故事，剪輯成令人動容的成長影片，從一開始的活動企劃與課程設計，深入山中的真心關懷，到最後完成一支感人的紀實影片，築夢Dreamer獲選為本屆最佳希望團隊，實踐與孩子間純真的承諾，帶著他們北上歡慶耶誕。
為了完成孩童們簡單卻令人感動的心願，今天(7日)在記者會上，LG也特別為他們搭建了聖誕Music Stage，讓布農孩童們自信表現暑期課程的完美成果，同時也帶來國際揚名的布農傳統歌謠-「拍手歌」，天真可愛的表情搭配自然活潑的律動，純粹悠揚的歌聲讓現場環繞天籟原音。寶山國小同學也開心的分享：「謝謝大哥哥大姊姊們帶著我們實踐夢想，也讓更多人聽見我們的歌聲，以後我們也會好好把握每一次表現的機會。」
希望導師歌手嚴正嵐溫暖現身 共乘希望摩天輪實現布農學童小小心願
2018年的LG希望導師嚴正嵐表示：「喜歡一件事情就要持續不斷的去做，懷抱希望勇敢嘗試，總有一天，耀眼的光芒就會在身上盛放。」自覺追夢歷程雖然艱辛，但完成希望就一切都值得了。今年七月，嚴正嵐跟著LG深入台南偏鄉，親自陪伴鼓勵小朋友，為偏鄉孩童奠基希望種子；最近雖然忙於準備第一場個人演唱會，但為了達成遠從高雄山路迢迢特地北上，寶山國小的孩子們心中小小的心願，今天也排開滿滿的工作排練，溫暖現身年終成果記者會，與大學生及小朋友們一起歡度溫馨耶誕。
在記者會後，嚴正嵐親自帶著小朋友們一同搭乘希望摩天輪，體驗完全不同視角的城市面貌，完成這個看似簡單卻也不簡單的願望，小朋友們更是開心的大喊：「原來照片裡面的台北是長這個樣子啊!!」童言童語的表達更是令人溫暖。展望未來，台灣LG電子也將持續深耕偏鄉關懷，真正了解偏鄉需要，開拓孩童視野，挖掘驚人天賦、不斷啟發自信勇氣，並期許在希望起飛的沿路上，堅定夢想、持續實踐，讓希望光芒不斷引領他們前行，更用實際行動為社會充滿善心。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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