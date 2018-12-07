Merry BTSmas! ARMY最值得期待的聖誕禮物 LG Q7+ BTS Edition開始預購 BTS專屬新機 給粉絲滿滿戀愛心情

【2018年12月06日，台北】聖誕節是朋友相聚度過歡樂、情人展現情意綿綿的節慶，今年的12月更是值得ARMY們期待的日子，除了能夠親眼見到自己的偶像以外，現在更有機會與歐爸們一起甜蜜過聖誕！台灣LG電子在2018聖誕節，貼心準備了「LG Q7+ BTS Edition」，來融化每位ARMY的心！專屬BTS Edition智慧型手機，從機身、外盒到手機內容都是粉絲最愛，滿滿的防彈少年團相關主題，不論是親自喚醒粉絲起床的鈴聲、睡前的貼心喃喃細語鈴聲或是BTS主題桌布，都讓ARMY從拿到手機開始，就能回憶起初次見歐爸們時的甜蜜悸動！今年的聖誕節只要有Q7+ BTS Edition的陪伴，粉絲們在寒冷的冬天都能隨時感受到偶像的暖暖擁抱！

LG Q7+BTS Edition 在台將推出極光黑，建議售價 NT$11,900元，預購促銷價 NT$9,990，預購時間:12/10~ 12/19，12月起於神腦線上 https://www.senao.com.tw/、神腦線上-PChome、神腦線上-蝦皮商城販售。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「BTS防彈少年團是LG行動通訊的品牌代言人，LG為了讓喜愛BTS的粉絲能夠有個不一樣的聖誕節，特別將BTS各種元素融入到具備旗艦功能的中階機款LG Q7+中，讓最愛BTS的ARMY從拿到LG Q7+ BTS Edition的那一瞬間，就可以感受到LG為粉絲所帶來的專屬BTS行動體驗。」

LG帶給ARMY甜蜜耶誕 BTS防彈少年團與你度過幸福時光

LG Q7+ BTS Edition 從包裝外盒、充電器、耳機到機身都印有專屬BTS LOGO，絕對是忠實的ARMY們今年送給自己最棒耶誕禮物。一打開手機，就能看到BTS專屬的動態LOGO，帶領ARMY們進入BTS的獨特世界中，同時LG Q7+ BTS Edition內建BTS Wallpaper、Frame、Gallery、Call等特色功能，讓粉絲更能感受到偶像在旁陪伴，就如同BTS們緊緊牽著妳的手，與妳浪漫度過幸福耶誕節。

●獨家BTS照片與桌布 濃情蜜意甜在心頭

BTS Wallpaper 專屬手機桌布提供多種不同的BTS獨家桌布，讓ARMY們透過LG Q7+ BTS Edition 就能時刻感受扣人心弦的戀愛滋味，還可依照喜好及心情隨時更換不同的款式，直接感受戀愛時酸、甜、苦、辣的心情，Jung Kook以及其他團員的獨家桌布，甜蜜就在心間濃得化不開； BTS Gallery擁有成員們私藏的帥氣自拍照，能夠與偶像天天相處，隨時讓ARMY們見到Jimin最令人著迷的率真模樣或其他團員的燦爛笑容，好心情久久不散；BTS Frame 親密合照特效圖框更讓粉絲不管是外出旅行或宅在家裡，都能利用特效框小鳥依人的枕在偶像肩上，像是與Jin在相片中一起嘟嘴合照，紀錄各種甜蜜瞬間，保存你濃我濃的零距離愛戀甜蜜。

●歐巴真人親聲呼喚 親筆手寫甜蜜愛戀 專屬寵愛無限蔓延

限量版新機內建BTS Call錄製真人語音訊息鈴聲，可以隨心所欲設定自己最愛偶像的親密問候，不論是早晨在Suga輕柔呼喚中起床，或是在V的柔聲叮嚀中甜蜜入睡，每一句偶像們在耳邊的輕聲慢語，都能讓粉絲再次怦然心動，享受密不可分的親密愛戀；BTS Emoji 讓粉絲使用所有成員親手寫下的Emoji傳遞各種訊息，每一筆字跡都是偶像們傳給粉絲的情書，在聊天時就像跟RM及其他成員們傳遞愛的訊息，在ARMY們心底刻下愛的記號。

LG Q7+ BTS Edition 開創行動生活全新體驗

LG Q7+ BTS Edition，除了豐富的BTS內容外，更是以中階機款的合理價格，搭載艦機種功能的全新機款。配備18 : 9 FULL HD+FullVision全視野螢幕，提供消費者寬闊新視野，同時支援旗艦機種相同規格的DTS：X 3D環繞音效，在接上耳機後就能呈現出如臨現場般的聽覺感受。LG Q7+ BTS Edition拍照的肖像模式與PDAF高速自動對焦等相機功能，加上IP68防水防塵等級，能讓ARMY們在不同的表演現場，都能清楚捕捉BTS防彈少年團在舞台上勁歌熱舞的照片。此外，更延續備受好評的Smart Rear Key智能快捷鍵，粉絲們能夠輕鬆使用快捷自拍與擷取螢幕畫面等功能，快速保留偶像們出現在螢幕時的帥氣笑容，透過直覺式的一指操作，完成生活中的常用需求。

5.5 吋 18:9 FULL HD+FullVision全視野螢幕 拓展完美視野比例

LG Q7+ BTS Edition配有5.5 吋 18:9 FULL HD+FullVision全視野螢幕，呈現出完美比例的寬廣影像畫面，讓粉絲在觀看BTS防彈少年團的超炫舞蹈MV，能如同現場目擊般強烈的臨場感，所有細節畫面清楚呈現。

支援旗艦DTS：X 3D環繞音效 感受聲歷其境的行動體驗

LG Q7+ BTS Edition擁有旗艦等級的音效技術，DTS：X 3D環繞音效讓粉絲只要戴上耳機，就能直接體驗7.1聲道立體環繞音效，聆聽音樂中完美無瑕的空間感。不論是BTS動感強勁的舞曲或情緒層次交疊的情歌，LG Q7+ BTS Edition 都能將細膩動人的聽覺感動完美體現。

LG Q7+ BTS Edition 獨家預購好禮

定價：$11,900

預購促銷價：$9,990

獨家預購 : 神腦線上 https://www.senao.com.tw/

預購時間：2018/12/10 14:00 ~ 2018/12/19 22:00

出貨時間：12/20~12/23

預購贈品：BTS筆記本書籤組、BTS桌上人型立牌、BTS悠遊卡片貼紙套組

詳情請見LG官網 www.LG.com/tw

【LG Q7+ 規格表】

機種 LG Q7+ BTS Edition 建議售價 11,900 顏色 防彈黑 尺寸 143.8 x 69.3 x 8.4 mm 重量 145g 顯示器 5.5吋 18:9 FHD+ (2160 x 1080) 處理器 MT6750S 1.5GHz Octa core 作業系統 Android 8.1.0 SIM卡類型 Nano SIM (4G+3G) 儲存空間 RAM-4GB/ROM-64GB Micro SD Up to 2TB 通訊協定 2G： 850/900/1800/1900 MHz 3G： 850/900/1900/2100 MHz LTE：700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B39)/2100(B1) /2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41) 傳輸介面 藍牙(Blue Tooth)：4.2/A2DP USB介面：Type C/隨身碟功能OTG LG Bridge Wi-Fi：802.11 b / g / n 相機功能 主鏡頭： 1600萬畫素(77度,F2.2) 30連拍，可製作GIF檔 前鏡頭： 800萬畫素(80度, F1.9) 20連拍，可製作GIF檔 自動/美食/匹配拍攝/拍攝指南/Snap拍攝/網格拍攝 /全景拍攝/閃爍跳格剪接/肖像/BTS貼圖 電池 3,000 mAh原廠鋰電池

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。