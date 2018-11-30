【2018年11月30日，台北】台灣LG電子觀察到消費者近年來對居家清潔品質的重視逐漸提升，於今年八月在台灣推出升級版LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器，以業界首創的快清式水洗氣旋、多樣化的清潔功能與更貼心的人體工學設計深受消費者喜愛。為了讓消費者更深切地感受產品升級的便利，台灣LG電子特別於11/30-12/2期間，在信義區微風松高百貨戶外廣場，打造「LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器翻轉屋」，讓消費者親身體驗CordZero™A9+的清潔魅力，並於今日﹙11/30）邀請到國民男友張軒睿，化身吸塵男孩出席翻轉屋活動開幕，為現場觀眾帥氣示範吸塵招式，獻上「A9+清輕吸-清潔攻略」。同時台灣LG電子為滿足消費者需求，不斷創新再升級，預計於今年12月推出全新的「強效濕拖吸頭」，將灰塵及液態髒污一網打盡，一機兩用，讓居家潔淨再進化，開創「清輕吸」新世代。

台灣LG電子生活家電產品部石宗訓總監表示：「LG智慧生活家電透過不斷地創新突破，來滿足消費者需求，並持續推出引領市場趨勢的產品，讓每一個家庭擁有更完美的生活體驗。這次打造的LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器翻轉屋，期待能藉由情境式的體驗設計，帶領消費者打破對直立式吸塵器的舊有框架，解決打掃時使用吸塵器遇到的問題，並了解Cord Zero™ A9+快清式無線吸塵器與市場上其他產品的區別，創造更優質的居家生活。」

「LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器翻轉屋」，以「翻轉直立式吸塵器的既定印象」為概念亮相；整個翻轉屋結合日常生活情境，讓家具以顛倒手法呈現於空間中，不但增添視覺奇幻感受，更讓消費者以饒富趣味跟創意的方式體驗A9+快清式吸塵器。翻轉屋中規劃了7個打掃情境區域、3種不同材質的地面、展示11款能應付各種清潔狀況的吸頭，以及3組清掃情境模擬，透過顛覆視覺衝擊的玩味空間讓消費者模擬生活中實際的打掃困擾，並親身感受LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器所帶來便利清潔方案。

國民男友張軒睿現身翻轉屋 獻上清輕吸清潔攻略

家事達人陳安祺出馬 指點清潔小妙招

11/30-12/2為期三天的LG CordZero A9+快清式無線吸塵器翻轉屋，台灣LG電子於活動首日邀請到國民男友張軒睿現身信義區，化身吸塵男孩獻上LG「清輕吸-清潔攻略」，帶領現場參與的民眾一同打破清潔框架，見證LG A9+快清式無線吸塵器的全面升級以及革新設計。此外，家事達人陳安祺也將於12/1-12/2連續兩天現身翻轉屋，分享居家打掃小妙招，帶民眾玩出吸塵新花樣，輕鬆打造潔淨家園。活動期間消費者凡於LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器翻轉屋拍下屬於自己的翻轉創意照片，上傳LG Facebook指定活動PO文，設定公開瀏覽並輸入「#LGA9+清輕吸更乾淨」、「#快清式水洗氣旋」兩個活動專屬Hashtag，即可獲得LG CordZero™專屬行李束帶乙份，數量有限送完為止！

「清」潔再進化！可清式水洗氣旋乾淨無異味 多種吸頭完美助攻 首推濕拖吸頭潔淨升級

LG Cord Zero™ A9+快清式無線吸塵器推出後，以業界獨創的可清式水洗氣旋倍受消費者喜愛，多重過濾裝置像是氣旋、金屬濾網、前置濾網、HEPA濾網皆可水洗，一改過去機器灰塵殘留不易清除的狀況；新一代氣旋可快速拆卸水洗，徹底清潔灰塵並減少異味細菌滋生，讓吸塵器打掃後更加衛生，居家環境更乾淨舒適。面對不同空間清潔時的多樣需求，LG A9+提供多種適合的除塵吸頭，像是高速震動除蟎吸頭，每分鐘震動4,000次，能有效除蟎且不傷布料；可水平180度及上下90度貼心轉動的電動集塵吸頭，能調整吸頭的角度讓高度和底層清潔更方便。

而除了目前已有的10種吸頭外，更將於12月推出最新研發的強效濕拖吸頭，配備智慧給水裝置，能夠自動提供適當水量，消費者能夠同時吸地除塵及濕拖清理液態髒汙，提升清潔效果；強效濕拖吸頭能輕鬆置於三用收納式充電座，水箱與濕拖吸頭蓋及濕拖墊可以簡單地拆開做清洗、不止便利收納，更讓居家清潔提升，潔淨程度再進化。

「輕」鬆不費力！ 貼心打造人體工學設計搭載可更換電池 吸地輕巧不費力

LG考量台灣消費者的打掃習慣，貼心設計OneTouch電源按鍵，使用吸塵器時只需一指輕壓，即可啟動或是調節吸力大小，使用過程無須長按電源鍵，解決市場中其他吸塵器產品必須長按電源鍵的困擾；同時搭配CordZero™ A9+快清式無線吸塵器具備的三段式伸縮吸塵管，讓消費者能依據自己的身高或是其他清潔環境，自由調整使用長度，讓消費者打掃時減少身體負擔、操作更方便，吸地輕巧不費力。CordZero™ A9+快清式無線吸塵器全系列搭載可拆卸電池，指定機型提供可替換的Dual PowerPack™雙鋰電池組，一指輕按便可隨時取出電池更換，提供消費者最長可達80分鐘使用時間的超長效電力，讓除塵工作長效續航不中斷，除此之外三用收納式充電座，能同時充2顆電池，並能符合居家環境的使用及收納。

「吸」耐用更長久！LG智慧變頻馬達 超強吸力十年保固速度不變

LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器搭載業界領先的 AEROSCIENCETM航太級動力集塵科技，並結合LG獨家設計智慧變頻馬達，以強勁的3D渦輪氣流帶入氣旋，讓輕巧體積的吸塵器不只擁有強大動力心臟，支援強勁吸力，更擁有長達10年的智慧變頻馬達保固期，讓打掃工作長效不間斷，居家清潔更長久。

居家清潔翻轉有禮 LG迎新春有GO樂

LG為居家清潔量身打造最貼心的打掃夥伴，LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器不但從清潔衛生升級，便利可拆卸水洗氣旋及最齊全的10款多功能吸頭，解決消費者每一種清潔需求；LG在歲末年終推出迎新春有GO樂活動，凡於2018/12/1至2019/2/28活動期間購買LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器指定機型，即贈送歐樂B電動牙刷乙支與半年份的歐樂B電動牙刷刷頭，詳情請見LG官網最新活動專區，重重超值好禮讓每一個家庭清潔沒負擔，滿滿活力居家打掃不斷電。

LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器指定機型買就送 購買產品 好禮贈品 A9PMaster2X 歐樂B電動牙刷乙支與 歐樂B電動牙刷刷頭(半年份) A9PBed2R / A9PBed2X A9PBED

LG CordZero™A9+空清式無線吸塵器翻轉屋消費者體驗會

日期：2018/11/30~12/2

時間：2018/11/30 14:00-20:00; 2018/12/1~12/2 12:00-20:00

地點：信義區微風松高戶外廣場

詳情請見台灣LG官方粉絲團 https://www.facebook.com/LGTaiwan

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。