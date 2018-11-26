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LG 2018 資訊月 電視、家電、筆電及手機全產品優惠方案 LG SIGNATURE塑造質感生活典範 4K OLED TV開啟嶄新視聽饗宴 全系列生活家電 全面搭載IoT智慧連網 打造美好智慧宅主張 全系列生活家電 全面搭載IoT智慧連網 打造美好智慧宅主張
【2018年11月26日，台北訊】LG致力於以科技帶給消費者更美好的生活，將於資訊月期間在台北世貿一館D224攤位，首度展出LG全系列產品，包含融合高瞻技術與洗鍊設計的頂級家電品牌LG SIGNATURE、極美影像絕佳畫質的 OLED TV、居家勞務解決好幫手TWINWash洗衣機與免曬衣乾衣機、入冬必備多款小家電如PuriCare™變頻除濕機以及360o空氣清淨機、居家清潔好幫手CordZero A9+及清潔機器人、超長續航力極緻輕薄的gram筆電、提供超廣闊視野與全體驗的21:9 UltraWide電競螢幕，以及搭載全新升級AI相機的旗艦機皇LG G7+ThinQ等多項優質商品。2018/11/28~2018/12/3期間於台北資訊月世貿一館D224攤位氣勢登場，讓消費者體驗智慧家電為生活打造的聰明主張！多項現場購買優惠價格，買就送、滿額再送多項精美好禮，數量有限，送完為止。
LG SIGNATURE探索生活藝術本質 開拓頂級家電嶄新視野
挾磅礡氣勢甫登台的LG SIGNATURE 頂級家電，將品牌前瞻科技與絕佳性能，結合簡約時尚的外型設計，讓每一件產品都是完美的藝術品，包含搭載4毫米超薄OLED面板、能無暇貼於牆面的LG SIGNATURE OLED TV W8、以不鏽鋼髮絲紋金屬材質打造的LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱，以及擁有白色珐瑯機身與黑色鋼化玻璃門的LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機，皆以極致的藝術品味，讓消費者同時享受創新科技與不凡的絕美生活體驗。凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，盡享雙重尊榮禮遇。
LG OLED TV極黑見證極美 智慧連網
LG OLED TV持續引領頂級視聽市場，採用LG OLED自體發光面板，更加細密且精準的控制亮度與彩度，呈現出極黑絕美的影像，更支援業界最齊全的四規HDR與內建Dolby Atmos®杜比全景聲效果，讓消費者隨時隨地享受有如劇院般的震撼視聽饗宴。此外，全系列智慧電視更搭載LG ThinQ 智慧娛樂平台，以直覺式操作介面搭配獨家智慧滑鼠遙控器，讓家庭輕鬆享受便利與趣味的娛樂體驗，一鍵成就智慧生活！ LG OLED TV與LG SUPER UHD TV指定機型現場驚喜優惠價，購買還送精美好禮，數量有限送完為止。
LG全系列生活家電 打造智慧居家網絡
LG看見消費者需求，持續打造創新生活家電，為消費者打造優質智慧居家生活體驗。LG 敲敲看門中門冰箱配備玻璃面板，只要敲擊兩下玻璃面板，便可點亮內部照明，方便消費者查看並拿取冰箱中的食材，同時減少冷流流失，既方便又可節省能源；LG TWINWash雙能洗洗衣機，業界獨創上下分開設計，可同時處理不同屬性的衣物，或是依照衣物量選擇，節省空間與清洗時間。資訊月展出入門款TWINWash新機，上搭10.5公斤滾筒+下搭2公斤迷你洗衣機，價格親民，非常適合小資族選購，且整體寬度只有60cm，空間更能有效運用。具備革新概念的跨時代家務救星 – LG 免曬衣乾衣機，搭載Heat Pump除溼式智慧乾衣技術，以50~60°C的低溫溫柔呵護消費者的衣物，資訊月展出星辰銀新色，讓洗衣間有更多時尚選擇。同時，消費者更可透過LG SmartThinQ App串聯各式LG智慧家電，讓消費者何時何地皆可透過行動裝置，一手掌握家中家電，輕鬆擁有便利的居家生活。現場凡購買LG指定Smart生活家電品項，即可獲得精美好禮，數量有限送完為止。
近年居家健康意識抬頭，看準消費者對於生活衛生清潔的重視，再度推出全新升級的LG CordZero A9+快清式無線吸塵器，以航太級動力集塵科技，提供超強除塵力，長達80分鐘的可替換電池，徹底完備居家清掃不斷電，獨家拆卸式可沖洗組件，讓掃除後的清潔工作更輕鬆衛生，為消費者帶來全方位的便利健康生活。現場凡購買LG對開冰箱、Styler蒸氣輕乾洗機、TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機任一項產品，加購LG CordZero A9系列無線吸塵器，即享現折NT$2,000優惠。
入冬以來，空氣品質日益嚴重，居高不下的溼度更會影響身體健康，LG多項商品貼心守護消費者的健康，LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機配備清淨循環扇以及360度環形機身設計，能快速、全方位濾淨室內空氣，配備三合一高效率濾網可以去除六大類汙染源及過濾五大有害氣體，還可透過SmartThinQ確認家中空氣品質，隨時守護全家人的呼吸健康。連續3年獲得韓國消費者喜愛評比第1名的LG PuriCare™變頻除濕機再進化，日除濕量可高達18公升，除溼更快更全面，還可搭配烘衣/烘鞋套件更便利，讓消費者在濕冷的天氣也能輕鬆享有清淨乾爽的優質生活。現場凡購買LG空氣清淨機指定機型，加贈HEPA/活性碳濾網。購買LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機雙層(AS951DPT0)，回函送TIGER虎牌10人份tacook微電腦多功能炊飯電子鍋。
LG gram極緻輕薄筆電 奠定輕盈無線生活主張
看準消費者對於輕薄筆電與電競周邊商品的需求，LG持續開發體貼使用者的資訊產品，LG gram筆記型電腦，是最輕的筆記型電腦之一，僅995克重的極緻輕薄設計之下，卻保有最長達21.5小時的電池續航力，更擁有軍規認證的防護效果，讓具有高移動性需求的商務人士可放心享受無線生活；21:9 UltraWide顯示器則提供消費者更大的畫面空間，可同時執行並檢視多個視窗，採用AMD FreeSync技術，以更清晰流暢的影像，帶給電競玩家前所未有的刺激體驗。LG gram 15.6吋極緻輕薄筆電-i7版本(15Z980-G.AA75C2)展場限時優惠價49,900元，買就送gram原廠皮套、鍵盤保護膜、BRITA濾水壺，數量有限送完為止。
卓越影音功能結合創新AI技術 展現前所未見的智慧體驗
消費者對於拍照功能的需求日漸提升，LG G7+ThinQ 配備全新升級的AI相機，可自動偵測並分析拍攝場景，忠實呈現雙眸中親眼所見的照片，帶給消費者更直覺的拍攝體驗；整合最新Google Lens智慧功能，搭配首次配置的AI快捷鍵，提供消費者隨時以更便捷的操作方式查找資訊，享受創新的行動智慧體驗。現場展有LG智慧型手機(G7+、Q Stylus+、Q7+、V30+、K9)，以及超殺的現場優惠價格，凡購買指定機型，還可獲得LG行動通訊年度代言人BTS防彈少年團專屬獨家贈品。
LG 2018資訊月優惠方案
LG電子於資訊月期間展出視聽娛樂(4K OLED TV、OLED TV、UHD TV)、家電產品(冰箱、洗衣機、乾衣機、冷氣、Styler蒸氣清乾洗機、吸塵器、空氣清淨機、除濕機)、行動通訊(G7+、Q Stylus+、Q7+、V30+、K9)等多項優質商品，搭配各式優惠方案，提供消費者輕鬆入手頂級產品的機會。
- 活動日期：2018年11月28日至12月03日
- 活動時間：上午10時至下午6時
- 活動地點：台北世貿一館 LG攤位 D224
- 現場買就送：凡消費即可獲得多項生活好禮
家電優惠方案
- 電視專案：
- 優惠價：LG 4K OLED TV 55型現場優惠價
- 好禮送：購買指定品項，即贈精美好禮
- Smart生活家電專案:
- A9系列加價購：
凡購買LG對開冰箱、Styler蒸氣輕乾洗機、TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機任一項產品，加購LG CordZero A9系列無線吸塵器，即享現折NT$2,000優惠。
- 凡購買LG PuriCare™空氣清淨機指定機型，加贈HEPA/活性碳濾網。購買LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機雙層(AS951DPT0)，回函送TIGER虎牌10人份tacook微電腦多功能炊飯電子鍋。
- 購買Smart生活家電指定品項即贈精美好禮，現場另有好禮加碼送，數量有限送完為止。
- Smart生活家電新品現場搶先展示:
- LG 免曬衣乾衣機(星辰銀)新上市(WR-90TV)，建議售價$39,900。
- LG TWINWash洗衣機全新10.5公斤+2公斤
-WD-S105DW+WT-D200HW=>上滾筒為洗脫烘機種，建議售價$51,800
-WD-S105CW+WT-D200HW=>上滾筒為洗脫機種，建議售價$45,800
NB優惠方案
- 15.6吋極緻輕薄筆電-i7版本(15Z980-G.AA75C2)
1.優惠價：原價52,900元，限時優惠價49,900元
2.買就送：gram原廠皮套、鍵盤保護膜、BRITA濾水壺
3.上網登錄再送：Office 365個人版一年(價值NT$2190)
手機優惠方案
1.驚喜價：LG G7+、LG Q Stylus+、V30+現場驚喜價，登錄再送全聯禮券最高$3,000元
2.體驗抽：現場體驗手機還可抽代言人防彈少年團BTS人形立牌
3.舞台活動：
-Q7+ 現場競標活動，手機起標價500元
-現場參與舞台活動，就有機會得到GODIVA 聖誕吊飾 G cube 松露巧克力禮盒
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-product-promotion.html isCopied
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