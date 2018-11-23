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LG SIGNATURE藝式美學突破傳統 極致工藝屢獲佳評 奠定台灣精品家電新定位 市場熱烈迴響 新增指定通路感受不凡尊爵體驗
【2018年11月22日，台北】全新頂級家電品牌LG SIGNATURE於9月13日磅礡亮相，台北成為LG電子繼杜拜、雪梨、莫斯科、米蘭等各大時尚都市後，首次在亞洲區以藝術展形式呈現的重要據點；LG SIGNATURE全品牌在台推出包括電視、冰箱及洗衣機三款產品，甫上市2個月即觸動台灣精品家電市場，消費者反應熱烈，各領域貴賓及專業人士佳評如潮，一致推崇極致工藝創造出的質感生活。LG SIGNATURE以簡約的黑白金色系，搭配流線線條及玻璃光影投放，打造一系列頂級家電的美學盛宴，產品融合卓越的科技實力與藝術美學，以優化使用者體驗作為核心；此外，除了首波率先展售之指定通路祥建三創、悅鼎電器、集雅社高雄夢時代外，LG更因應市場需求，新增3個LG SIGNATURE品牌指定通路，包含LG中和旗艦店-好漾生活館、燦坤內湖旗艦店、台南全省電器湖美店，另原麗晶快閃店也延續到2019年3月底，透過The Art of Essence「以藝術為名」的品牌精神，讓結合智慧科技與生活溫度的頂級藝術家電深入台灣消費市場，為未來居家生活創建家電新格局。
LG SIGNATURE藝式生活 全台七個品牌指定通路 奠定台灣頂級家電尊爵定位
LG SIGNATURE自上市以來，許多消費者對品牌追求的極致頂尖科技與藝術品味感到驚艷，LG更接獲眾多詢問，其中不乏有建築設計師、藝文界與精品界人士，對於LG SIGNATURE以最純粹的產品功能哲學，結合AI及人性化互動，再以簡約線條外型藝術設計紛紛表示推崇。
此外，LG SIGNATURE也開創了與LG以往不同的行銷思維與通路銷售方式，為頂級家電建立全新格局；LG SIGNATURE家電頂級品牌採限量預購制，在台首推出電視、冰箱、洗衣機三款產品。LG SIGNATURE OLED TV W8建議售價NT$469,000元、LG SIGNATURE InstaView 敲敲看門中門冰箱建議售價NT$249,000元、LG SIGNATURE TWINWash雙能洗洗衣機上置12公斤的滾筒洗脫烘洗衣機，下搭2公斤的迷你洗衣機，建議售價分別為NT$86,900元和NT$23,900元。
LG SIGNATURE家電頂級品牌目前已在台北、高雄、台南等地共7個指定通路率先展售。通路據點包含台北地區的祥建三創、悅鼎電器、LG中和旗艦店-好漾生活館、燦坤內湖旗艦店、麗晶快閃店；高雄地區的集雅社高雄夢時代；台南地區的台南全省電器湖美店。
LG未來也將因應台灣頂級家電市場的需求，積極拓增新通路，讓LG SIGNATURE別具匠心的設計，以及前瞻創新的科技，能讓更多消費者體驗最便利、貼心的家電功能，更豐盈了使用者對生活品質的感受。
LG SIGNATURE品牌指定通路
祥建三創
02-23412225
台北市中正區市民大道三段2號5樓
悅鼎電器
02-22852649
新北市蘆洲區中原路90號
LG中和旗艦店-好漾生活館
02-2221-6188
新北市中和區中正路876號1樓
燦坤內湖旗艦店
02-27955270
台北市內湖區堤頂大道一段331號
麗晶 快閃店
02-25238000
晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)
集雅社高雄夢時代(3F)
07-9631088
高雄市前鎮區中華五路789號3樓
全省電器-湖美店
06-2266121
台南市中華西路2段769號
更多相關資訊，請參考網站LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-signature-art-appreciation.html isCopied
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