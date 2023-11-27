LG 電子宣布組織重組以期未來成長

【2023年11月27日】LG 電子(LG)宣布將進行組織重組，朝今年 7 月所宣布的 Future Vision 2030 邁出一大步。本次重組目標為增強組織動能和競爭力，實現轉型為智慧生活解決方案公司的願景，串聯並拓展在家電之外的各種場域與客戶體驗。









此前瞻策略的關鍵拼圖是新設立的海外銷售及行銷公司，該公司將由先前擔任 LG 電子北美總裁暨執行長 Thomas Yoon 帶領，並直接向 LG 執行長 William Cho 報告。

海外銷售及行銷公司將在加速成長扮演關鍵要角，並藉由探索及開發創造顧客價值的機會，強化 LG 的全球品牌力。該公司將負責管理北美、歐洲、拉丁美洲、中東及亞洲的海外銷售分公司、全球行銷集團 (Global Marketing Group)，以及電子零售商務 (D2C) 銷售事業群。

此公司不僅將強化包括 B2B 營運在內的策略關鍵業務海外營運的執行力，還將提供其他事業單位在海外銷售專業、加速平台型業務及創新 D2C 商業模式上必要的協助，以促進所有其他事業單位的質量提升。電子零售商務 (D2C) 銷售事業群也將藉由強化官方線上商城 (OBS) 活動以及以客戶資料為基礎的數位行銷能力拓展客戶接觸點。

在維持四個事業單位敏捷回應的決策系統同時，LG 也期望推動各事業單位在原創技術能有進一步發展，支援公司的企業轉型。

生活家電與空氣解決方案 (H&A) 事業部將在空氣解決方案事業底下設立工程銷售處，以增強工程能力，進而全方位發揮冷暖空調 (HVAC) 及核心 B2B 事業領域的商業協同效應。此外，家用美容事業部 (Home Beauty Business) 也將從家庭娛樂事業部轉移至生活家電與空氣解決方案 (H&A) 事業部，與在「居家」空間強大的現有產品陣容發揮協同效應。

家庭娛樂 (HE) 事業部將進一步加速轉型成為媒體及娛樂供給站。為增強智慧電視作業系統 webOS，將設立webOS 軟體開發群，直接向家庭娛樂 (HE) 事業群總裁朴亨世 (Park Hyoung-sei) 報告，另外也將設立直屬總部的延展實境 (XR) 事業處。

自 2019 年擔任公司總裁一職以來，朴亨世持續擴展公司業務範疇、提高頂級產品陣容的獲利能力、發展 webOS 平台，並鞏固公司在全球 OLED 電視市場的地位，因此獲得肯定及晉升。

車用零組件解決方案 (VS) 事業部將設立直屬總部的全球客戶策略處，建立訂單及銷售管理的綜合策略，並強化行銷職能以加速業務成長。

商用解決方案 (BS) 事業部將擴大在主要地區的銷售及業務營運，如北美、歐洲、中亞、亞洲及拉丁美洲。目前的 B2B 印度事業部門將升級為 B2B 印度事業處，以維持在該國的持續成長。

所有人事令將在 12 月 1 日生效，晉升案則將於2024年 1 月 1 日生效。



