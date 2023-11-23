最斜槓的傢電！LG PuriCareTM AeroFurniture 新淨几時尚登場

【2023年11月23日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 透過不斷創新提供居家生活最佳解決方案，近年還掌握韓系美學-空間點睛術法，推出「家電傢俱化」的新概念，將家電與傢俱完美結合，讓韓系質感傢電外觀為居家空間畫龍點睛，更進一步落實「減法美學」，推出空氣清淨機 × 極美茶几× 無線充電 × 情境氣氛燈四大功能合而為一的全新產品 - LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几，完美解放空間，開創傢電斜槓新境界！LG今日於ELIZ艾立思軟裝集團舉辦新品發表會，展示 LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几的亮眼外型以及各種使用情境。









台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「LG 觀察到因應台灣住宅小戶型當道，如何將空間運用效益極大化對許多消費者都至關重要，LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几就是空間減法美學的秘密武器，兼顧時尚設計外觀以及空氣清淨機、茶几、無線充電、情境氣氛燈多重功能，為都市人的居家空間增添更多可能。」

LG PuriCare™ AeroFurniture新淨几，雪梨白(AS201PWU0)/倫敦紅(AS201PRU0)/羅馬黃(AS201PYU0)三種顏色，建議售價15,900元。

官網連結：https://www.lg.com/tw/small-appliances

展現淨化真實力！創造「隨心所淨」的居家空間

搭配無線充電、 ThinQ App 操控

全方位傢電首選就是它



台灣住宅空間普遍不大，各種家電、傢俱就佔據了許多居家空間，LG 洞察消費者的日常困擾，全新登場的 LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几不僅擁有極美外型，同時還具備空氣清淨、茶几、無線充電、情境氣氛燈多重功能，更擁有強大的濾淨真實力，即使是多工合一的產品也完全不馬虎！





強大濾淨真清新： LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几使用與 LG PuriCare™ 空氣清淨機同等級的360°HEPA 濾網，經實驗證明可去除9%空氣中細菌和小至0.01微米的超細灰塵[1]，且擁有三階段過濾系統：毛髮專用濾網、HEPA 13濾網、活性碳濾網，能全方位淨化空氣，攔截惱人的過敏原，病菌[2]、異味一次阻絕！





LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几使用與 LG PuriCare™ 空氣清淨機同等級的360°HEPA 濾網，經實驗證明可去除9%空氣中細菌和小至0.01微米的超細灰塵[1]，且擁有三階段過濾系統：毛髮專用濾網、HEPA 13濾網、活性碳濾網，能全方位淨化空氣，攔截惱人的過敏原，病菌[2]、異味一次阻絕！ 科技殺菌真純淨： LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几擁有德國萊茵 TUV 認證的獨家 UVnano™ 科技殺菌技術，以紫外線 LED 燈全面照射掃描，可去除風扇葉片上9% 細菌[3]，避免空氣遭到二次汙染，達到最高標準的保護力。





LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几擁有德國萊茵 TUV 認證的獨家 UVnano™ 科技殺菌技術，以紫外線 LED 燈全面照射掃描，可去除風扇葉片上9% 細菌[3]，避免空氣遭到二次汙染，達到最高標準的保護力。 極靜體驗真舒適 ： 360度全向式吹拂設計，讓 LG PuriCare TM AeroFurniture 新淨几能將濾淨後的好空氣零死角地吹往家中每個角落，且共有5段風力選擇，能吹出柔和且安靜的微風，睡眠模式下，音量僅有21分貝，比圖書館還要安靜，夜間也能享受平靜且不被打擾的休息時光。





： 360度全向式吹拂設計，讓 LG PuriCare AeroFurniture 新淨几能將濾淨後的好空氣零死角地吹往家中每個角落，且共有5段風力選擇，能吹出柔和且安靜的微風，睡眠模式下，音量僅有21分貝，比圖書館還要安靜，夜間也能享受平靜且不被打擾的休息時光。 無線充電真方便： 在家只想耍廢？LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几的桌面無線充電功能，只要隨手將手機放置在桌板上就能夠自動啟動充電，無論是在沙發上看電視或是躺在床上，輕而易舉就能為手機充電，便利性十足。





在家只想耍廢？LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几的桌面無線充電功能，只要隨手將手機放置在桌板上就能夠自動啟動充電，無論是在沙發上看電視或是躺在床上，輕而易舉就能為手機充電，便利性十足。 隨時監控真智慧：透過LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几內建 WiFi，能輕鬆連接 LG ThinQ App，除了可遠端開啟關閉、設定預約排程並且輕鬆地監控家中空氣品質，無論外出或在家都能確保家中擁有最純淨的空氣，還可以任意切換情境氣氛燈顏色。

打破顏質天花板！

LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几完美融入生活空間

輕鬆創造居家儀式感



通常標榜機能的家電外型總是無法兼顧美觀，甚至許多家庭還需要特別安排空間將家電藏起來，LG 打破家電與家中佈置格格不入的印象，LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几無論放在臥室、客廳、小孩房，都為居家空間美感再加分，質感與機能一次滿足！





繽紛色彩為空間畫龍點睛： 韓式美學講究設計簡約，透過產品點綴襯托空間質感，LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几不僅整合多重機能追求極「減」，機身也以單一配色搭配簡潔造型，不只推出經典百搭的白色，還推出平常家電非常少見的紅、黃色系，讓居家裝潢充滿亮點，展現個人與眾不同的生活品味，簡約卻不簡單！





韓式美學講究設計簡約，透過產品點綴襯托空間質感，LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几不僅整合多重機能追求極「減」，機身也以單一配色搭配簡潔造型，不只推出經典百搭的白色，還推出平常家電非常少見的紅、黃色系，讓居家裝潢充滿亮點，展現個人與眾不同的生活品味，簡約卻不簡單！ 情境氣氛燈一秒轉換心情：傢電竟然還能變換色彩？LG PuriCare™AeroFurniture 新淨几搭載情境氣氛燈，可調整8種顏色、2種亮度，無論是要跟姊妹開趴，或是和另一半享受浪漫時光，只需按下控制鍵或使用 LG ThinQ App，就能輕鬆切換燈光，讓你期待的氛圍更到位！

LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几已正式於 LG 官方線上商城販售，建議售價為15,900元，趕緊入手讓減法美學也注入你的居家空間！

[1] AeroFurniture 濾網經韓國 KTR 實驗室及 SNU 研究所證明，可去除經空氣傳播的細菌及小至 0.01 微米的超微細灰塵。實驗結果依據實驗室環境，可能會隨著條件改變而變化。

[2] SNU 研究所有抗病毒研究結果。測試病毒：小鼠肝炎病毒，不同於新型冠狀病毒(COVID-19)。

[3] 經 TUV 及 KTR 驗證，顯示運轉一小時後，空氣細菌減少。測驗結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。