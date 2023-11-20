換季過敏如臨大敵！LG 攜手「柚子醫師」陳木榮推薦4大「過敏原剋星」

【2023年11月20日，台北訊】天氣逐漸轉涼，換季時刻來臨，不少人可能會出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等症狀，此情況更讓不少家長如臨大敵，不僅難以判斷是感冒或過敏，更擔心孩子不舒服影響生活品質。智慧家電領導品牌 LG 攜手柚子小兒科診所院長「柚子醫師」陳木榮舉辦「過敏原剋星：守護寶貝健康」講座，分析過敏成因以及感冒與過敏症狀差異，更進一步教學如何遠離過敏原、減緩過敏症狀，其中又以「定期除濕、正確打掃習慣」最為重要。









LG 傾聽消費者需求提出換季過敏解決方案，首推 4 大「過敏原剋星」，從除濕機、空氣清淨機、清潔機器人到無線吸塵器缺一不可，柚子醫師指出：「過敏成因有許多，其中『環境控制』是相當重要的因素，建議除了要以正確方式打掃，也要維持室內適當的濕度與良好的空氣品質，才能讓家人與孩子遠離過敏原，減少引發過敏症狀，守護全家人健康！」

換季過敏來臨！

LG 攜手「柚子醫師」陳木榮剖析過敏成因

提出換季過敏解決方案



「過敏」已成為全民課題，近年來空氣汙染日益加劇，讓環境過敏原不減反增，人體的免疫系統不穩定，導致換季時節成了感冒與過敏的好發時期。且過敏與感冒症狀相似，兩者經常接力報到，故常給家長「孩子總在感冒」的錯覺，因在感冒時，病毒感染可能會造成咳嗽，氣管也會變得較敏感脆弱，若又遇到如灰塵、塵蟎、寵物毛髮等吸入性過敏原時，就容易誘發過敏症狀。故柚子醫師提醒：「若打噴嚏或流鼻涕等症狀，在兩週內有明顯改善好轉，通常屬於感冒所引起；反之則與過敏的相關性較高，但均建議需由專業醫師判斷才準確。」

過敏成因有很多，但過敏時除了能靠藥物紓緩症狀之外，保持環境的整潔與乾燥，亦是緩解過敏症狀的一大對策。柚子醫師逗趣分享：「有時候都會直接建議爸爸媽媽盡量『家徒四壁』！」建議在裝潢時盡量不挑選厚重窗簾、避免放置地毯等，以減少家中藏汙納垢或產生毛屑、灰塵的可能。另外，柚子醫師也提醒：「濕度的控制也是經常被忽略的！特別是如果家中有異位性皮膚炎患者，家裡環境就要像照顧博物館裡的文物一樣，控制穩定的濕度非常重要。」由於塵蟎喜歡潮濕的環境，家中若濕度過高，不只是感覺黏膩，也很容易造成過敏原孳生，而家中濕度過低，又容易有乾癢狀況產生，如此一來，異位性皮膚炎就很難得到妥善的照護， 因此，「環境控制」是重中之重，應定期清掃與使用除濕機、空氣清淨機等家電輔助，從根本杜絕過敏原！

隱形髒汙要注意！

「柚子醫師」陳木榮提醒：勤打掃反而過敏？當心二次汙染越掃越髒





提到環境整潔、空氣品質維持，不少爸爸媽媽常覺得家有一台除濕機、空氣清淨機就能一勞永逸解決灰塵、塵蟎等過敏原。但「柚子醫師」破除迷思提醒：「常打掃減少灰塵、黴菌或是寵物細小毛屑等吸入型過敏原，是降低過敏發作頻率的關鍵因素。但若在打掃過程用錯方法，可能反而導致二次汙染，空氣中瀰漫隱形髒汙造成過敏。」故在打掃時應更注意細節，選擇正確的打掃方法才能達到事半功倍的效果。

柚子醫師指出：「打掃時須留意吸塵器的選擇，否則可能在吸塵、清掃的過程中，吸塵器卻又將廢氣、髒汙排回空氣中，等於邊打掃、邊產生髒空氣，因此建議採用具備 HEPA 13等級濾網的吸塵器。此外，打掃後要清理吸塵器的集塵袋或集塵盒時，也應戴上口罩或護目鏡，或可選擇具備自動除塵功能之吸塵器，省去許多打掃善後的麻煩以外，更能降低打掃時二次空氣汙染風險！」

對抗換季過敏！ LG 祭出「 4 大過敏原剋星」

輕鬆打造居家舒適乾淨空間





針對換季過敏惱人困擾，LG 攜手「柚子醫師」陳木榮推薦4大「過敏原剋星」生活小家電，與大眾一起對抗過敏原，輕鬆打造居家舒適乾淨空間！





抗敏家電推薦一： LG CordZero ™ A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器 ，配備 HEPA 13濾網的五道過濾系統，有效過濾吸入的懸浮微粒排出乾淨空氣，還具備自動除塵功能，避免傾倒集塵盒時髒汙外洩造成二次汙染；搭配「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，可以 60 度高溫濕拖輕鬆去除頑垢，降低化學清潔劑的使用！











，配備 HEPA 13濾網的五道過濾系統，有效過濾吸入的懸浮微粒排出乾淨空氣，還具備自動除塵功能，避免傾倒集塵盒時髒汙外洩造成二次汙染；搭配「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，可以 60 度高溫濕拖輕鬆去除頑垢，降低化學清潔劑的使用！ 抗敏家電推薦二：LG CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人，WiFi 遠端控制，設定開關與打掃禁區，不在家也能一次完成「乾吸、濕拖」，快速且有效率完成日常基本清掃；搭配自動除塵，讓髒汙不沾手，降低揚塵四散的可能！且集塵盒更輔以 UVC 紫外線照射，可減少集塵袋內細菌生長，有效防止細菌揚塵等異味孳生[1]。





抗敏家電推薦三： LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機 寵 物功能增加版（雙層） ，360度零死角強力淨化搭配六階段過濾系統與 HEPA 13濾網，最小可以淨化 01 微米的懸浮微粒，過濾極細粉塵也可高達 99% 以上[2]，雙層機種下層也可出風運轉，提供居家空間室內的清新空氣！此外更搭載獨家「寵物清淨模式」，提升過濾 35% 以上[3]懸浮的寵物毛髮，輕鬆降低可能造成過敏的因子。









，360度零死角強力淨化搭配六階段過濾系統與 HEPA 13濾網，最小可以淨化 01 微米的懸浮微粒，過濾極細粉塵也可高達 99% 以上[2]，雙層機種下層也可出風運轉，提供居家空間室內的清新空氣！此外更搭載獨家「寵物清淨模式」，提升過濾 35% 以上[3]懸浮的寵物毛髮，輕鬆降低可能造成過敏的因子。 抗敏家電推薦四：LG PuriCare™ 雙變頻除濕機19公升，除濕效果看得見，智慧除濕模式，精準控制，全天候穩定室內濕度；且搭載 UV nano™紫外線淨化，有效淨化風扇上99%[4]的細菌。除濕容量效能上更大幅升級，日除濕量提升至 19 公升，解決換季來臨、冬季可能產生的潮濕問題，更有效改善空氣品質，守護家中成員健康！









換季過敏時期 LG 也祭出優惠，線上線下 A9 系列無線吸塵器、R 系列濕拖清潔機器人優惠最高可達5,000元，即日起至2024年2月20日購買A9T、A9TS系列隨貨加贈兩盒（共六個）集塵袋。即日起至12月31日購買LG PuriCare雙變頻除濕機指定型號，LG官網登錄成功即贈全家1,000元電子禮券，把握時機為家人添購抗敏家電，守護全家人的健康！

[1] 該測試由 KRIBS 根據 LG Electronics 協議進行。 All-in-One Tower（型號：VDS-RB4*U**）中的集塵袋裝有模擬家庭灰塵，依IEC TS 62885-1 5.1 規定和細菌（金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、肺炎桿菌、 大腸桿菌-每個試驗菌約 107 CFU/㎖)。 培養的木屋位於灰塵頂部的6個代表性位置。 在 UVC LED 運行 2 小時後，將活細菌數量與未處理的木屋進行比較。 [測試條件：(23±2)℃，(45±5)%R.H.]

[2] 抗敏HEPA濾網全方位去除灰塵和過敏原：HEPA濾網可去除高達99.999％的灰塵，小至0.01μm的過敏原，提供健康空氣(去除大灰塵；去除沙塵暴/極細粉塵；去除過敏原）。

[3] 由LG電子測試。產品：寵物模式下的 AS309DNP，與自動模式的 AS309DWA。測量底層濾網收集的灰塵/毛髮重量：13.59克(AS309DNP）、10.03克(AS309DWA)。於132平方公尺的寵物咖啡廳進行測試('19 / 02/02〜03/01：連續10小時平均為最大吸力狀態下)。結果可能依據環境而有所不同。

[4] 使用 UV LED (1 小時開/1 小時關/1 小時開)和操作模式(低速/溫度(25±2)℃，濕度(50±10)%)時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為 99.99%。效能通過 TUV Rhienland Korea Ltd 測試機構進行的內部測試驗證。(參考測試標準：ISO 22196:2007/日期：2021-06-29 ~ 2021-07-20) 可能會因為產品的使用環境或 UV LED 的使用壽命，導致光輸出效果有差異。風扇表面可能存在一些 UV LED 照射不到的區域，導致使用效果有差異。