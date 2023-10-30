LG 公布2023年第三季度財報

【2023年10月30日，台北訊】LG 電子 (LG) 公布2023年第三季總營收達20.7兆韓元 (153億美元)，營業獲利達9,967億韓元(7.3億美元)，雙雙拿下公司第三季度史上第二高的亮麗表現。值得關注的業績表現動能為核心生活家電事業和未來成長引擎之一的汽車解決方案。生活家電的營業獲利年增一倍，汽車解決方案的營業獲利更是締造歷史新高紀錄。









優異績效反映出 LG 順利往2030年未來願景推進，儘管經濟持續低迷，仍舊創下穩健的營收和獲利。LG 去年7月公布2030年願景，將專注於 B2B 拓展、非硬體商業模式創新，以及發展或收購全新成長引擎，目標為突破生活家電公司定位，成為能連結及擴展各種場域與體驗的智慧生活解決方案公司。

營收成長的一大推手是 B2B 業務的擴張，包括車用零件及暖通空調 (HVAC) 系統，這同時也是創下 LG 第三季史上第二高成績的幕後關鍵原因。B2B 營收大幅成長，已佔今年整體營收約35%。

B2B 市場較 B2C 更不受經濟情況影響，一旦事業站穩腳步，營收與獲利就可如預期的表現穩定。另一個優點是鎖定效應，有助於與客戶發展穩固的長期合作關係。LG 除了供應 B2B 產品，更計畫切入與所供應產品相關的高附加價值商用解決方案市場，以創造其他成長契機，目標讓 B2B 營收在2030年成長至超過40兆韓元 (295億美元)。

第三季的營業獲利的年增率和月增率同時創下超過30%的成長。強勁獲利的關鍵因素為 LG 的商業模型創新：結合非硬體解決方案 (例如：內容及訂閱服務) 與傳統硬體產品 (例如：生活家電及電視)。過去賣出產品後只會取得僅此一次的營收，但現在已轉變為從用戶安裝在數百萬 LG 產品上的平台解決方案，來產生持續性收入。

在發展和收購新成長引擎方面，LG 的目標是專注投資有前景的事業，這些事業不僅要有強大的潛力，更要能與現有事業創造協同效應。投資電動車充電領域即是此策略的一大典範。LG 已計畫從明年開始與不同合作夥伴合作，擴展全球版圖。

公司持續推進且穩健發展的 LG 2030願景三大支柱：引領公司成長 (B2B)、創造獲利 (非硬體) 和提升企業價值 (新成長引擎)，將一步一步協助 LG 邁向實現「三個七」的目標 (平均成長率和營業獲利率達7%或更高，以及企業價值與 EBITDA[1]比率達到 7 或更高)。

放眼第四季度，LG 將持續把重心放在加速商業佈局轉型上，力求以車用零組件解決方案維持 B2B 業務的高成長，以及隨著年末旺季來臨，關鍵產品系列的銷售不斷增長。LG 也規劃透過加強需求預測做到效率最佳化，進而讓獲利保持穩定。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部 創下7.46兆韓元(55億美元)與5,045億韓元(3.7億美元)的第三季營收及營業獲利，營業獲利的年增率超過一倍，歸功於製造、採購和物流等整體營運面都具有強勁競爭力。與去年第三季度相比，營收維持強勁力道，這得益於透過產品重新定位以回應需求疲軟，以及擴大B2B 產品陣容，包含暖通空調 (HVAC)、零件及嵌入式電器。LG 規劃運用暖通空調(HVAC) 系統的電氣化和脫碳趨勢來加強 B2B 成長動能，例如，LG 近期在美國採取一系列行動，以輔助加州實現在2030年前安裝 600 萬台電動熱泵的目標；LG 也積極藉由全新的專用室外空氣系統來拓展暖通空調 (HVAC) 產品陣容。展望第四季，LG 將透過 LG ThinQ UP 2.0 將業務擴展至服務和訂閱制領域，力求引領家電商業模式的轉變。北美已發布 ThinQ UP 的四大升級功能，並加快了客戶體驗創新的速度。

LG 車用零組件解決方案事業部 的第三季營收達2.5兆韓元 (18億美元)，營業獲利達1,349億韓元 (9,940萬美元)，為第三季度營收和營業獲利最高的。以穩定管理的供應鏈和預期在年底達100兆韓元 (737億美元)的積壓訂單為基礎，LG 現正加快成長步調。此事業部今年的年度營收預計將首次突破10兆韓元 (74億美元)，成為 LG 整體成長的關鍵驅動力。儘管車用零組件的需求暫時放緩引來部分人士的擔憂，LG 仍預期會因電動車加速發展和高附加價值零件的需求高漲而有高度成長。有鑒於這些發展，LG 計畫透過專注於高附加價值產品，以及增加墨西哥拉莫斯阿里茲佩 (Ramos Arizpe) LG Magna 廠的區域生產，藉此維持成長動能。

LG 家庭娛樂事業部 的第三季營收達3.57兆韓元 (26億美元)，營業獲利則為1,107億韓元 (8,157萬美元)。即使 LCD 面板價格高漲，LG 仍藉由有效管理行銷支出來維持獲利成長，另外也透過發展平台內容及服務事業，將獲利來源多元化。隨著內容及服務市場持續成長，LG 現正從產品型事業加速轉型成平台型的媒體和娛樂事業。因此，除了拓展與各內容提供者的合作外，LG 也升級電視作業系統，以提升客戶的內容體驗。預計到2026年，搭載 webOS 的電視數量將達到3億台，webOS 是 LG 內容和服務業務的基礎。

LG 商用解決方案事業部 的第三季營收達1.33兆韓元 (9.8億美元)，營業損失則達205億韓元 (1,510萬美元)。營收和獲利同樣因 IT 產品需求疲軟而弱化。面對持續存在的商業環境挑戰，LG 仍會持續透過提供客製化解決方案的高階 IT 產品線來創新客戶體驗，如商用顯示器和創新型可折疊式筆電，同時也在 LG 新成長引擎之一的電動車充電器事業取得推進。

[1] EBITDA 即為Earnings Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization，稅前息前折舊攤銷前之獲利。