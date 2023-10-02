LG StanbyME Go 無「線」娛樂視界帶著走！

【2023年10月02日，台北訊】今年正式邁入後疫情時代，終於可以走向戶外探索各類休閒活動，但不少消費者渴望度假時也能享受視聽娛樂，滿足多元化的休閒時光。LG 去年推出 StanbyME 閨蜜機，無拘無束隨需求改變位置與視角的特色大受歡迎，今年再突破視聽想像，推出升級版 LG StanbyME Go 閨蜜機 - 樂 Go 版。真無線可攜式27吋 LED 觸控螢幕，搭配業界首創的軍規級防摔箱，升級搭載杜比全景聲音效規格的4聲道20W喇叭，根據影片內容調整最佳聲音表現，配備可蓄電電池、多款人氣影音串流、遊戲與多變主題 App，打造移動劇院再也不是夢，LG StanbyME Go 閨蜜機 - 樂 Go 版不只是你的娛樂旅伴，更可以是簡報提案、多屏顯示的好夥伴！









台灣 LG 電子鄭淵寬董事長表示：「近年來 LG 推出多款 Lifestyle 電視，完美融入不同生活情境，去年推出的 LG StanbyME 閨蜜機銷量表現超乎預期，我們發現消費者對視聽娛樂設備的使用情境不再只是限於居家使用，且因應後疫情時代出遊及戶外活動的機會大增，故推出更輕巧、更多樣貌的真無線可攜式 LG StanbyME Go 閨蜜機 - 樂 Go 版，即時回應消費者需求。」

視界帶著走 軍規級防摔箱加持

無「線」制享受沉浸式娛樂體驗



以往打造戶外劇院，消費者需攜帶投影機、喇叭、線材等多樣設備，不僅使用及收納不便，也容易受光線、設備連接不良影響觀影品質。LG StanbyME Go 閨蜜機 - 樂 Go 版外盒採用軍規級防摔箱，通過多項耐久測試項目[1]像是衝擊、高低溫、粉塵等，將27吋高規格的 LED 螢幕固定其中，有效抗震防摔。內裝觸控螢幕具備多角度調整與旋轉橫直式，螢幕可依觀看需求任意旋轉螢幕90 度；亦可依視角高度，上下調整達18公分，輕鬆滿足任何情景的觀看及使用需求。操控方式多元簡易，不但有 StanbyME 大受好評的觸控操作，遠距觀看使用遙控器或透過 ThinQ 串聯手機操作，到新年最新推出支援中文語音辨識操控，讓使用情境無限制。 且內建可蓄電電池，單次充電續航力3小時[2]，開箱即可進入療癒視界，讓簡報或影片提案的上班族、熱愛野餐露營的戶外咖、喜愛呼朋引伴出遊的人氣王，都能隨時隨地享受視聽娛樂。

戶外劇院就靠他！

完美畫質加上環繞音響，亮度全面提升克服觀影限制



LG StanbyME Go 閨蜜機 - 樂 Go 版不僅講求便利好攜帶，觀影品質也不馬虎！螢幕支援 HDR10 Pro 高動態對比及 Dolby Vision 杜比視界，並搭載 α7第五代 AI 影音處理晶片，保留了 LG StanbyME 大受好評的螢幕設計，提供精細逼真呈現影像細節，StanbyME Go 亮度全面提升並搭配自動亮度控制，戶外白天使用畫面清晰可見。此外，搭載四聲道20W喇叭，透過 LG 獨家 AI 音效 Pro 技術讓您可以享受最佳化聲音和虛擬環繞音效。支援 Dolby Atmos 全景聲技術，提供震撼、極具臨場感的影音體驗。

內建多款人氣串流影音平台及趣味互動遊戲

支援手機雙系統投放，想看什麼一鍵選





LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版內建多款人氣串流影音平台，例如 YouTube、Netflix 、Disney+、Amazon Prime、APPLE TV+等，觸控螢幕點選或使用遙控器專屬按鍵，一鍵觀看，上萬影集電影讓你走到哪看到哪。除此之外，LG StanbyME Go 閨蜜機 樂 Go 版支援手機iOS及Android雙系統無線投放、USB 及 HDMI 裝置等螢幕分享功能，無拘無束透過大螢幕呈現行動裝置的內容，勝任各種場域。朋友聚會想打發時間，也可以體驗內建趣味主題內容，如：使用平放的桌面模式，操作棋盤遊戲和專用主題外觀，從單人挑戰到多人互動，想要怎樣玩怎麼播放都很 Chill，派對王就是你！

LG 讓你 APPLE TV+ 免費看

迎接同樂療癒出遊時光



想要隨時隨地透過LG StanbyME Go 閨蜜機 - 樂 Go 版享受喜愛的節目或是電影嗎？LG 提供智慧電視用戶免費觀賞 Apple TV+三個月的獨家優惠，盡情暢看熱門且獲獎的影音內容。此促銷活動即日起可登錄，適用於2018年到2023年間 LG 全機型電視（含LG StanbyME Go 閨蜜機 - 樂Go版）且同時是 Apple TV+的新訂用戶。若要兌換此優惠，用戶須在2023年11月12日前透過可相容的 LG 智慧電視存取 Apple TV+應用程式，並依照兌換指示進行[3]。

LG StanbyME Go 閨蜜機 - 樂 Go 版於即日起至10月17日在全台最大群眾募資平台「嘖嘖」進行全台獨家線上限量預購活動，11月底將在 LG 官方線上商城及各大通路開賣。建議售價為32,900元，目前正在早鳥優惠中。