LG Objet Collection 微波爐、洗碗機絕美上市

【2023年09月28日，台北訊】過往出一桌好料總得犧牲煮婦煮夫們的時間與精力，忙碌料理與善後清潔難免讓人焦頭爛額，因此LG 觀察到消費者在居家裝修時期待能打造機能與美感兼具的夢幻廚房，亦發現不少人會選擇使用清新簡約或韓系白淨、奶油色的居家佈置或設計來營造韓系美學空間。LG 看準「韓系美學廚房」趨勢，推出新品 NeoChef™ 智慧變頻微波爐及 QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機 Objet Collection® 兩款產品新色，將下廚翻轉成為療癒工事！





LG 去年推出「Objet Collection® 調和美學傢電系列」，率先提出「家電傢俱化」的概念，打破家電外觀與顏色的傳統框架，結合近年室內設計趨勢中，消費者普遍最愛的中性大地色與自然色系，訂製出獨一無二的專屬顏色，讓家電宛若藝術品般存在，完美融合居家設計風格，創造別具一格的居家空間，一上市就大受歡迎，也成為許多室內設計師首選推薦。今年 LG 進一步擴充 Objet Collection® 品項，推出新品 NeoChef™ 智慧變頻微波爐以及 QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機，不僅成為廚房亮點，還能化身可靠的神隊友，陪你輕鬆打造「韓系美學廚房」。

必 Buy 韓系美學廚電

LG 智慧變頻微波爐輕鬆讓料理更百變





優雅上菜一定要有個神隊友，LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐使用智慧變頻溫控科技，能夠均勻加熱及快速烹調，徹底鎖住美味。今年推出 Objet Collection® 韓系簡約新色，包含雪霧白(MJ3965BCP)與冰瓷白(MS2535GIK)，簡單俐落的線條設計搭配溫潤質感的霧面外觀，是每個家庭必備質感廚電。旗艦款微波爐(MJ3965BCP，建議售價20,900元)，39L 蒸、烘、烤、炸一機搞定，且功率加強效率加倍，聰明烹飪模式讓聚會佳餚、星級大菜輕鬆上桌！此外還有經典款微波爐(MS2535GIK，建議售價5,290元)登場，有著小巧的極窄機體，亦能完美容納25L微波加熱需求與多種自動化菜單行程。





LG 四方洗蒸氣洗碗機輕鬆解決油膩碗盤

料理善後一鍵搞定





愉快的聚餐後也千萬別讓「誰要去洗碗」破壞氣氛，今年 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機也推出 Objet Collection® 雪霧白新色(DFB335HE，建議售價69,900元)，時尚設計完美融入廚房空間！而四方洗蒸氣洗碗機獨家的 TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技，透過蒸氣高效去污並減少水漬殘留，還有業界唯一十字型設計的 QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂，死角洗滌更徹底，外型及功能完美兼備，加上自動開門烘乾，快速排除機內濕氣不反潮，且享免費安裝評估與尊榮到府教學，新手購買也不擔心！





LG Objet Collection® 玩美居家空間，兼具韓系美學的時尚外觀，搭配高效功能升級，打造「韓系美學廚房」原來這麼容易！於10月1日起到12月31日，凡購買 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機[1]，即贈 CordZero R5 濕拖清潔機器人。想要擁有歐巴歐逆的下廚儀式感，就從入手 LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐以及 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機開始！

[1] 2023年10月1日起至12月31日，凡買 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機(型號DFB335HE、 DFB335HS、DFB435FP)，於官網登錄後即送 LG CordZero R5 濕拖清潔機器人(建議售價$12,900)。LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，詳情以 LG 官網公告為準。