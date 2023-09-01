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LG 於 IFA 2023以「永續生活，歡樂共享」為主題展示最新家居解決方案
【2023年9月1日，台北訊】LG 電子將於2023年 IFA 上透過 LG 永續村莊展現 LG 對生態意識生活的願景。攤位上將透過「永續生活，歡樂共享」的振奮主題展出一系列高效、優質的 LG 家電及解決方案。
LG 永續村莊的靈感源自森林小徑，其設計與構造融入了 LG 的 ESG 策略中的關鍵元素，透過使用回收布料、網狀網等環保材料，以減少結構的影響。
參觀者將在展中欣賞到 LG 智慧生活解決方案，例如智慧小屋、最先進節能家電、個性化家電，以及針對歐洲高端市場的創新家電和服務等，透過智慧生活解決方案將永續融入日常生活中。
位於攤位入口處的智慧小屋是一間小巧的組合式房屋，屋頂以緊密的4千瓦（kW）太陽能板所形成，配有 LG 的節能 Therma V™ R290 Monobloc 空氣源熱泵和 WashTower™AI 智控洗乾衣機、內嵌式烤箱、QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機、感應電磁爐和淨水器等全套家電。
在智慧小屋旁則是淨零願景之家，展示著 LG 的能源管理解決方案及各種專為歐洲市場設計的高效能家電，如洗衣機、乾衣機、冰箱和洗碗機。
LG的儲能系統（ESS）可運用於各種能源的使用情境和條件，參觀者可以了解ESS儲存和使用家中太陽能板所收集到的多餘能量的過程，以及如何透過ThinQ™ App更方便的控制LG的家電，並監控能源儲存和消耗。
移步至 ThinQ Home 區，IFA 參觀者可以體驗 LG ThinQ UP 2.0的個人化訂製和可升級性服務，以及 Universal UP Kit 家電新套件和附加設備的增強輔助功能。增加使用性的 Universal UP Kit 提供多種解決方案，輕鬆配載在 LG 不同家電中，包含冰箱、洗衣機、乾衣機、LG CordZero™ 無線吸塵器和淨水器，確保能為任何性別、年齡或行動不便者提供更好的用戶體驗。
升級再造工作坊則是強調 LG 使用回收物所製造的家電，例如 LG PuriCare™ AeroFurniture、Styler™ ShoeCase 和 ShoeCare 解決方案。此外參觀者還可參加 LG 回收計畫工作坊，並有機會參加「塑膠扣結挑戰」(plastic knot challenge)，挑戰內容則是運用從 Chilseo 回收中心所回收的的樹脂托盤來進行。
LG 於 IFA 展示的產品包羅萬象，還推出第二代 LG SIGNATURE 最新產品，包含兼具節能與溫和護衣的熱泵式洗脫烘滾筒洗衣機(Washer-Dryer with Heat Pump)和 InstaView™ 雙敲敲看門中門冰箱(the Dual InstaView™ refrigerator)，讓使用者不需要打開冰箱就能看到內部的一切。
此外參觀者還可以認識全新的 MoodUP™ 法式冰箱以及 MoodUP 的 InstaView 敲敲看門中門法式冰箱，提供不同的用戶體驗。冰箱面板顏色可透過 ThinQ™ App 控制， LED面板可減少資源耗損及浪費，不需製造不同可替換顏色面板。MoodUP™ 法式冰箱 LED 面板採用環保的再生材料，全新的 MoodUP InstaView 敲敲看門中門法式冰箱提供訂製的溫度設定，以延長新鮮度，有助於減少食材浪費。
在「為所有人提供更好的烹飪生活」的主題概念之下，烹飪區則展示 LG 兩個「無縫概念」廚房的全新內嵌廚房套件，此系列專為歐洲的內嵌式廚電市場所設計，以優質、節能作為亮點，其中包含 InstaView 烤箱、QuadWash 洗碗機和下吸式感應爐。
LG 電子家電及空氣解決方案事業部總裁 Lyu Jae-cheol 表示：「LG 很榮幸在2023年 IFA 展出 LG 永續村莊，介紹 LG 先進節能的家居解決方案，我們將持續提供創新的家電，為消費者帶來便利和喜悅，並且更積極地支持消費者在日常中實現更加永續的生活方式。」
從9月1日至9月5日，參觀者能在 IFA 2023的 LG 永續村落（位於柏林國際展覽中心18號展館）中，探索由 LG 提供的多種創新智慧家居解決方案所實現的便利性和永續生活方式。
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