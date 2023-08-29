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LG 免曬衣乾衣機推出全新10 kg升級版 輕巧體積容量更大
【2023年8月29日，台北訊】LG 免曬衣乾衣機全新升級！相同尺寸卻擁有更大的10公斤容量，讓小空間機能極大化，一機搞定全家人衣物，省去辛苦又勞累的曬衣家務，夏天不必汗流浹背、冬天不用忍受寒風刺骨，輕鬆優雅完成乾衣！還可搭配洗衣機洗乾堆疊，下洗衣、上乾衣，讓每一寸空間運用的淋漓盡致；搭載 LG 獨家技術 Dual Heat Pump™ 溫和除濕式乾衣，有效減少99.9%細菌及塵螨等居家過敏原，避免戶外曬衣二度沾染過敏原，解救全家人濕臭衣物，健康護衣、持久呵護，更搭載「雙迴轉變頻壓縮機」，節能省電、守住荷包天天用也不心疼！
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 持續傾聽消費者心聲，觀察民眾因不同天氣造成的曬衣困擾，加之小宅化趨勢，推出 LG 免曬衣乾衣機全新升級版，體積相同、容量增大，並持續以智能又便利的家電產品，滿足更多消費者需求，落實 LG 智享生活目標。」
年銷售成長率近8成！
LG 免曬衣乾衣機同體積升級容量更貼心
寸土寸金的房價加上日漸上漲的物價，越來越多小資族或家庭選擇坪數較小的「小宅」居住，如何讓小空間機能極大化？LG 洞察消費者需求，在體積不變的前提下，推出 LG 免曬衣乾衣機全新升級版，從9公斤升級成10公斤，大幅增加1公斤的容量能容納更多衣物與織品[1]，此外洗乾衣機還可以靈活堆疊，下洗衣、上乾衣同時運作，效率加倍，小坪數住家也能擁有超高機能！2022年 LG 免曬衣乾衣機台灣年銷量相較去年成長77%，已逐漸成為居家必備家電產品。
戶外衣物越曬越髒？雨天衣物總有潮濕臭味？
LG 提供最佳曬衣解決方案
隨著科技日益發展，工業、汽車等廢氣排放大幅降低空氣品質，如遇境外東北季風增強時節，被世界衛生組織訂為一級致癌物的「空氣中細懸浮微粒PM 2.5」更是濃度飆升，在不乾淨的戶外曬衣，不只容易沾染花粉、灰塵、蟲卵等過敏原，PM2.5還可能附著在衣物上，讓衣服及織品越曬越髒！台灣氣候潮濕，加上近期午後暴雨頻繁，容易造成黴菌、塵螨等過敏原孳生，如果衣物曬不乾或是在曬衣過程中再次沾染過敏原或病菌，都可能引發氣喘、過敏、濕疹、癬、女性私密處陰道炎等，影響個人生活品質。在台灣潮濕氣候與空氣污染的雙重夾擊下，LG 免曬衣乾衣機就成為乾衣最佳解方！搭載獨家的 Dual Heat Pump™ 溫和除濕式乾衣和60度殺菌行程，可有效去除99.9%細菌、塵蟎，避免洗淨的衣物被二度沾染過敏原，保持衣物及織品柔軟且乾爽狀態，更獲得 BAF (英國過敏基金會)背書及 INTERTEK 國際測試[2]，其效能可有效預防人體呼吸道和皮膚疾病過敏原，不再看天曬衣，全年守護全家人健康。
打破乾衣機耗電迷思
LG 免曬衣乾衣機雙倍省電守住荷包！
電費又漲價，擔心乾衣機耗電量高荷包失血？LG免曬衣乾衣機擁有智能感測乾衣功能，自動調整乾衣時間，節能又省時，以標準行程計算，乾衣一次平均只需3至4元[3]，等於買一顆茶葉蛋[4]可以乾衣2至3次！搭載「雙迴轉變頻壓縮機」，如同兩顆心臟互相配合，降低能源耗損，讓乾衣過程維持在穩定的溫度，雙倍省電；使用「立體壓花不鏽鋼筒槽」，不只抗敲擊，筒壁還更耐用，衣物更不易起皺褶。此外，LG 免曬衣乾衣機可同步連線 LG ThinQ™ App，無論身在何處都能用手機查看，洗衣結束後馬上乾衣，行程掌握更便利，還能監控能源使用，落實 LG 打造智享生活目標！
30台 LG 免曬衣乾衣機免費帶回家！
超好康活動快手刀參加
- 步驟一：於8月30日至9月13日完成「LG 洗曬衣習慣大調查」；步驟二：於9月18日至9月20日回文報名「LG 免曬衣乾衣機體驗活動」，就有機會免費獲得 LG 免曬衣乾衣機1台！
- 後續須配合撰寫「LG 免曬衣乾衣機體驗活動」心得文，並接受家訪及拍攝，照片及文字同意授權給 LG 使用於官網、社群等平台。詳細活動規則請上 Mobile 01活動網頁查詢
[1] 乾衣前請遵循洗標指示、乾衣結果可能會因實際環境條件或衣物材質而異。
[2] *殺菌行程經 BAF (英國過敏協會)認證，可有效消除99.9%居家塵蟎
[3] 經過實測，LG 免曬衣乾衣機標準行程約約耗費1.2度電，電費計算以家庭平均用電300度，每度電費2-3元乘上1.2。
[4]以一顆10元的茶葉蛋計算
- 上一步
LG 2023年全新電視陣容震撼亮相 22/08/2023
- 下一步
LG 於 IFA 2023以「永續生活，歡樂共享」為主題展示最新家居解決方案 01/09/2023
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