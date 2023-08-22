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LG 2023年全新電視陣容震撼亮相
【2023年08月22日，台北訊】智慧家電領導品牌台灣 LG 電子為全球 OLED 技術領導品牌，連續十年獲得全球 OLED 電視銷售第一[1]，從推出全球第一台搭載獨家介面 WebOS 的 OLED 電視、第一台8K OLED、首創柔性面板打造可捲曲收納的 OLED R 及可變換曲度的 OLED Flex，到全球最大的97吋 OLED 電視；強大的研發能量及製造技術讓 LG OLED 十年都來作為同類市場領先者，今年更是推出全新 OLED evo 面板科技，將以超凡的畫質與音質打造鑑賞新紀元，純熟技術更廣受藝術界肯定，成為嶄新展演媒介，並帶給消費者最頂級的視覺饗宴。今日 LG 發表2023年全新電視陣容，攜手於國際間屢次獲獎之藝術家劉呈祥與知名策展人藍仲軒，帶來兼具視覺與聽覺享受的「藝響」世界。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「前瞻科技的核心來自消費者洞察，消費者對於視聽享受的追求不斷提升，因此 LG 專注產品核心技術進化，在畫質與音質的表現都有劃時代的突破。今年 OLED evo 電視螢幕技術再升級，搭載 α9第六代 AI 4K 影音處理晶片及智慧增亮引擎 Max 技術，帶來細膩有層次的畫面及沉浸式的環繞音效外，畫面亮度提升70％[2]以上，也推出新一代 QNED 電視，全新 α7第六代 4K AI 影音處理晶片，提升影像的亮度與細節，同時全球首創3.1.3聲道超維度6D 立體聲霸 SC9S，能完美結合OLED evo 極緻系列電視，提供最頂級的視聽體驗！」
無與倫比的觀影體驗！
LG OLED evo Z3、G3、C3系列超強陣容一次亮相
頂尖顯示技術再革新
LG OLED 連續十年全球銷售第一，深受消費者與業界的高度肯定，LG 持續革新技術與畫質標準，提供消費者更完美的影視體驗，鞏固 LG OLED 全球領導地位，G3系列更憑藉畫面表現，獲得2023年 T3科技獎最佳 OLED 電視，評論為「同類產品的明確贏家」。今年 LG 攜手藝術家劉呈祥與藝術策展人藍仲軒，以藝術展演的創新型態發表2023年全新電視陣容，與 LG OLED 同樣秉持著「不斷開創可能性」的使命，劉呈祥的錄像與平面作品以像素點為發想，將世界轉化為畫面與空間，呈現打破時空維度的抽象幻影，亦超越語言與符號，完整運用 LG OLED 電視的細緻像素，巧妙地將粒子狀的生成作品與之相容，更透過與 OLED 的結合，將藝術在科技與人文兩者之間取得最浪漫的平衡點。
今年 LG OLED 電視再次進化，推出 OLED evo 8K Z3 尊爵系列、OLED evo G3零間隙藝廊系列、OLED evo C3極緻系列等多款新品，強勢升級整體效能以及 OLED evo 自體發光顯示技術。
- 強大效能：OLED evo 電視螢幕技術再升級，搭載 α9第六代 AI 影音處理晶片，擁有更強大的運算能力，畫面明暗細節及畫面主客體表現更立體且有層次感，打造最身歷其境的觀影享受。
- 細緻視覺：LG 全新一代自體發光顯示技術智慧增亮引擎 (Brightness Booster)MAX，透過智慧升級演算法 (Light Boosting Algorithm) 讓 OLED evo G3畫面亮度提升70%[3]；OLED evo C3也透過增亮引擎提升20%[4]，展現細緻對比度以及鮮明清晰畫面，帶給消費者彷彿置身於其中的強烈真實感。
- 時尚外型：OLED evo G3平貼牆面的零間隙設計，內附專用壁掛架，讓電視融入居家設計，從畫質到外觀都追求更無微不至的美感。
- 立體音效：LG OLED 新一代晶片透過 AI 深度學習提升清晰度及平衡控制，提供更具臨場感的虛擬1.2聲道，讓消費者感受環繞音效的震撼。
- 健康護眼：LG OLED 面板通過德國萊茵(TÜV Rheinland) 及全球安全科學機構 UL (Underwriters La-boratories) 三種國際護眼認證，達到低藍光、不閃爍[5]、無眩光的效果，觀影更安心。
- 巔峰工藝：LG OLED 提供消費者 5 年的面板保固[6]，顯見 LG 對於自身純熟工藝的信心。
沉浸式影音體驗的最佳搭配！
LG Sound Bar SC9S 全球首創 3.1.3 聲道
與 LG 電視創造完整娛樂享受
除了電視系列，今年同樣值得關注的還有 LG 推出全球首創的3.1.3聲道超維度6D 立體聲霸 SC9S，3重空間環繞音效加上3重向上天空聲道，可享受從多維度6D 立體包覆音場，體驗最極致的劇院影音娛樂及遊戲沉浸式聲景，且 Soundbar SC9S 配備 OLED C 系列專屬支架，能完美結合 OLED evo 極緻系列電視，與電視喇叭同步音場，搭配電視智慧操作介面，只要使用 LG 電視 AI 智慧滑鼠遙控器就能輕鬆設定 Soundbar 功能，完美奢華的居家視聽體驗超越想像，而此次藝術展演中，藝術家劉呈祥的藝術作品結合了影像與配樂，透過 LG Soundbar SC9S 提升作品渲染力。
精緻完美的色彩饗宴！
QNED MiniLED[7]全新升級
呈現智慧絕美影像
今年 LG 也推出全新 QNED 電視，搭載第六代 α7 4K AI 影音處理晶片，讓 QNED 的純淨畫質再升級，透過深度學習的 AI 智慧大腦，提高影像亮度與細膩質感，呈現清晰明亮和令人難以置信的細節。除了透過最新液晶電視技術，Quantum Dot 量子點增色結合 NanoCell 一奈米濾色的強大技術，讓畫面色彩更豐富、顯色更精準，透過 MiniLED 精準控光[8]，能讓色彩控制更細膩大幅度減少光暈。透過晶片控制甚至能以百萬動態灰階 (1M Grey Scale)，展現高解析動態細節，增強畫面的陰影細節和銳利的暗部對比。此外，QNED 全系列都推出86吋及75吋超大螢幕，讓消費者在追求沉浸式家庭劇院感受時有更多選擇。
以使用者為主的個人化娛樂頁面！
全新智慧操作介面
輕鬆滿足個人化喜好與需求
不僅硬體技術再創巔峰，LG 也追求配套軟體的優化，LG 的 WebOS 23全新設計頁面，可以擁有個人頁面帳號，並透過快捷介面(Quick Card)快速使用個人喜愛服務，讓使用者輕鬆取得量身打造的電影推薦、喜愛球隊近期的比賽概覽、各種客製化的設定通知。透過 AI 個人化推薦可根據搜尋紀錄提供個人化的全新內容，而 AI 影像設定精靈則可運算出個人偏愛的觀看畫質設定；螢幕多重顯示功能還能同時輸入兩個訊號原畫面，搭配 LG Smart Cam 智慧視訊鏡頭可獲得視訊會議、鏡射動作對比等多樣化功能。不只如此，LG ThinQ AI 將電視化身為家中家電控制樞紐中心，搭配有的語音滑鼠遙控器，透過語音就能輕鬆開啟或關閉 LG 家電，貼心減少繁瑣操作，輕鬆享有智慧生活。
令人驚艷的居家美學電視！
不只是電視更是藝術
LG Lifestyle 系列電視讓家展現不同風貌
LG Lifestyle 系列電視各自擁有獨特魅力，能完美融入不同生活空間，OLED Objet Collection Easel 獨特的畫架式設計，就如同藝廊裡的藝術品，為居家空間增添質感與亮點，透過 Easel 的 AI 畫框(Line View)幕還能觀看各種主題、藝術相關、日期、時間和天氣等日常資訊，為日常生活注入新的感受及視角；OLED Objet Collection Posé 則採用圓潤柔和的邊緣，並使用米白配色的織布搭配支架，打造出適合任何室內裝潢的精緻設計；LG OLED Flex 曲面多變系列為電競玩家首選，只需按下遙控器上的曲度按鈕，即可調整20種不同的曲度，讓使用者找到完全身歷其境的理想曲度，且螢幕可向前傾斜10度或向後傾斜5度，能輕鬆找到沉浸感絕佳的觀看位置。
[1] 來源：Omdia，2013-2022 年的單位出貨量，結果不代表獲得 LG Electronics 的背書，任何依賴這些結果的風險均由第三方承擔。更多詳細資訊請前往 https://www.omdia.com/。
[2] 70% 亮度提升僅適用於 55/65 G3型號。
[3] 70% 亮度提升僅適用於 55/65 G3型號。
[4] 20% 亮度提升僅適用於 83/77/65/55 C3型號。
[5] 電視預設為無閃爍顯示，若使用者啟動 OLED Motion 或 OLED Motion Pro 功能可能會發生閃爍現象。
[6] 5年保固僅適用於G系列面板。
[7] QNED86系列為 MiniLED。
[8] QNED86系列為 MiniLED，可精準控光。
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LG 免曬衣乾衣機推出全新10 kg升級版 輕巧體積容量更大 29/08/2023
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