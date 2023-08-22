LG 2023年全新電視陣容震撼亮相

【2023年08月22日，台北訊】智慧家電領導品牌台灣 LG 電子為全球 OLED 技術領導品牌，連續十年獲得全球 OLED 電視銷售第一[1]，從推出全球第一台搭載獨家介面 WebOS 的 OLED 電視、第一台8K OLED、首創柔性面板打造可捲曲收納的 OLED R 及可變換曲度的 OLED Flex，到全球最大的97吋 OLED 電視；強大的研發能量及製造技術讓 LG OLED 十年都來作為同類市場領先者，今年更是推出全新 OLED evo 面板科技，將以超凡的畫質與音質打造鑑賞新紀元，純熟技術更廣受藝術界肯定，成為嶄新展演媒介，並帶給消費者最頂級的視覺饗宴。今日 LG 發表2023年全新電視陣容，攜手於國際間屢次獲獎之藝術家劉呈祥與知名策展人藍仲軒，帶來兼具視覺與聽覺享受的「藝響」世界。











台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「前瞻科技的核心來自消費者洞察，消費者對於視聽享受的追求不斷提升，因此 LG 專注產品核心技術進化，在畫質與音質的表現都有劃時代的突破。今年 OLED evo 電視螢幕技術再升級，搭載 α9第六代 AI 4K 影音處理晶片及智慧增亮引擎 Max 技術，帶來細膩有層次的畫面及沉浸式的環繞音效外，畫面亮度提升70％[2]以上，也推出新一代 QNED 電視，全新 α7第六代 4K AI 影音處理晶片，提升影像的亮度與細節，同時全球首創3.1.3聲道超維度6D 立體聲霸 SC9S，能完美結合OLED evo 極緻系列電視，提供最頂級的視聽體驗！」

無與倫比的觀影體驗！

LG OLED evo Z3 、 G3 、 C3 系列超強陣容一次亮相

頂尖顯示技術再革新





LG OLED 連續十年全球銷售第一，深受消費者與業界的高度肯定，LG 持續革新技術與畫質標準，提供消費者更完美的影視體驗，鞏固 LG OLED 全球領導地位，G3系列更憑藉畫面表現，獲得2023年 T3科技獎最佳 OLED 電視，評論為「同類產品的明確贏家」。今年 LG 攜手藝術家劉呈祥與藝術策展人藍仲軒，以藝術展演的創新型態發表2023年全新電視陣容，與 LG OLED 同樣秉持著「不斷開創可能性」的使命，劉呈祥的錄像與平面作品以像素點為發想，將世界轉化為畫面與空間，呈現打破時空維度的抽象幻影，亦超越語言與符號，完整運用 LG OLED 電視的細緻像素，巧妙地將粒子狀的生成作品與之相容，更透過與 OLED 的結合，將藝術在科技與人文兩者之間取得最浪漫的平衡點。

今年 LG OLED 電視再次進化，推出 OLED evo 8K Z3 尊爵系列、OLED evo G3零間隙藝廊系列、OLED evo C3極緻系列等多款新品，強勢升級整體效能以及 OLED evo 自體發光顯示技術。





強大效能： OLED evo 電視螢幕技術再升級，搭載 α9第六代 AI 影音處理晶片，擁有更強大的運算能力，畫面明暗細節及畫面主客體表現更立體且有層次感，打造最身歷其境的觀影享受。





OLED evo 電視螢幕技術再升級，搭載 α9第六代 AI 影音處理晶片，擁有更強大的運算能力，畫面明暗細節及畫面主客體表現更立體且有層次感，打造最身歷其境的觀影享受。 細緻視覺： LG 全新一代自體發光顯示技術智慧增亮引擎 (Brightness Booster)MAX，透過智慧升級演算法 (Light Boosting Algorithm) 讓 OLED evo G3畫面亮度提升70%[3]；OLED evo C3也透過增亮引擎提升20%[4]，展現細緻對比度以及鮮明清晰畫面，帶給消費者彷彿置身於其中的強烈真實感。





LG 全新一代自體發光顯示技術智慧增亮引擎 (Brightness Booster)MAX，透過智慧升級演算法 (Light Boosting Algorithm) 讓 OLED evo G3畫面亮度提升70%[3]；OLED evo C3也透過增亮引擎提升20%[4]，展現細緻對比度以及鮮明清晰畫面，帶給消費者彷彿置身於其中的強烈真實感。 時尚外型： OLED evo G3平貼牆面的零間隙設計，內附專用壁掛架，讓電視融入居家設計，從畫質到外觀都追求更無微不至的美感。





OLED evo G3平貼牆面的零間隙設計，內附專用壁掛架，讓電視融入居家設計，從畫質到外觀都追求更無微不至的美感。 立體音效： LG OLED 新一代晶片透過 AI 深度學習提升清晰度及平衡控制，提供更具臨場感的虛擬1.2聲道，讓消費者感受環繞音效的震撼。





LG OLED 新一代晶片透過 AI 深度學習提升清晰度及平衡控制，提供更具臨場感的虛擬1.2聲道，讓消費者感受環繞音效的震撼。 健康護眼： LG OLED 面板通過德國萊茵(TÜV Rheinland) 及全球安全科學機構 UL (Underwriters La-boratories) 三種國際護眼認證，達到低藍光、不閃爍[5]、無眩光的效果，觀影更安心。





LG OLED 面板通過德國萊茵(TÜV Rheinland) 及全球安全科學機構 UL (Underwriters La-boratories) 三種國際護眼認證，達到低藍光、不閃爍[5]、無眩光的效果，觀影更安心。 巔峰工藝：LG OLED 提供消費者 5 年的面板保固[6]，顯見 LG 對於自身純熟工藝的信心。

沉浸式影音體驗的最佳搭配！

LG Sound Bar SC9S 全球首創 3.1.3 聲道

與 LG 電視創造完整娛樂享受





除了電視系列，今年同樣值得關注的還有 LG 推出全球首創的3.1.3聲道超維度6D 立體聲霸 SC9S，3重空間環繞音效加上3重向上天空聲道，可享受從多維度6D 立體包覆音場，體驗最極致的劇院影音娛樂及遊戲沉浸式聲景，且 Soundbar SC9S 配備 OLED C 系列專屬支架，能完美結合 OLED evo 極緻系列電視，與電視喇叭同步音場，搭配電視智慧操作介面，只要使用 LG 電視 AI 智慧滑鼠遙控器就能輕鬆設定 Soundbar 功能，完美奢華的居家視聽體驗超越想像，而此次藝術展演中，藝術家劉呈祥的藝術作品結合了影像與配樂，透過 LG Soundbar SC9S 提升作品渲染力。

精緻完美的色彩饗宴！

QNED MiniLED [7] 全新升級

呈現智慧絕美影像





今年 LG 也推出全新 QNED 電視，搭載第六代 α7 4K AI 影音處理晶片，讓 QNED 的純淨畫質再升級，透過深度學習的 AI 智慧大腦，提高影像亮度與細膩質感，呈現清晰明亮和令人難以置信的細節。除了透過最新液晶電視技術，Quantum Dot 量子點增色結合 NanoCell 一奈米濾色的強大技術，讓畫面色彩更豐富、顯色更精準，透過 MiniLED 精準控光[8]，能讓色彩控制更細膩大幅度減少光暈。透過晶片控制甚至能以百萬動態灰階 (1M Grey Scale)，展現高解析動態細節，增強畫面的陰影細節和銳利的暗部對比。此外，QNED 全系列都推出86吋及75吋超大螢幕，讓消費者在追求沉浸式家庭劇院感受時有更多選擇。

以使用者為主的個人化娛樂頁面！

全新智慧操作介面

輕鬆滿足個人化喜好與需求





不僅硬體技術再創巔峰，LG 也追求配套軟體的優化，LG 的 WebOS 23全新設計頁面，可以擁有個人頁面帳號，並透過快捷介面(Quick Card)快速使用個人喜愛服務，讓使用者輕鬆取得量身打造的電影推薦、喜愛球隊近期的比賽概覽、各種客製化的設定通知。透過 AI 個人化推薦可根據搜尋紀錄提供個人化的全新內容，而 AI 影像設定精靈則可運算出個人偏愛的觀看畫質設定；螢幕多重顯示功能還能同時輸入兩個訊號原畫面，搭配 LG Smart Cam 智慧視訊鏡頭可獲得視訊會議、鏡射動作對比等多樣化功能。不只如此，LG ThinQ AI 將電視化身為家中家電控制樞紐中心，搭配有的語音滑鼠遙控器，透過語音就能輕鬆開啟或關閉 LG 家電，貼心減少繁瑣操作，輕鬆享有智慧生活。

令人驚艷的居家美學電視！

不只是電視更是藝術

LG Lifestyle 系列電視讓家展現不同風貌





LG Lifestyle 系列電視各自擁有獨特魅力，能完美融入不同生活空間，OLED Objet Collection Easel 獨特的畫架式設計，就如同藝廊裡的藝術品，為居家空間增添質感與亮點，透過 Easel 的 AI 畫框(Line View)幕還能觀看各種主題、藝術相關、日期、時間和天氣等日常資訊，為日常生活注入新的感受及視角；OLED Objet Collection Posé 則採用圓潤柔和的邊緣，並使用米白配色的織布搭配支架，打造出適合任何室內裝潢的精緻設計；LG OLED Flex 曲面多變系列為電競玩家首選，只需按下遙控器上的曲度按鈕，即可調整20種不同的曲度，讓使用者找到完全身歷其境的理想曲度，且螢幕可向前傾斜10度或向後傾斜5度，能輕鬆找到沉浸感絕佳的觀看位置。

[1] 來源：Omdia，2013-2022 年的單位出貨量，結果不代表獲得 LG Electronics 的背書，任何依賴這些結果的風險均由第三方承擔。更多詳細資訊請前往 https://www.omdia.com/。

[2] 70% 亮度提升僅適用於 55/65 G3型號。

[3] 70% 亮度提升僅適用於 55/65 G3型號。

[4] 20% 亮度提升僅適用於 83/77/65/55 C3型號。

[5] 電視預設為無閃爍顯示，若使用者啟動 OLED Motion 或 OLED Motion Pro 功能可能會發生閃爍現象。

[6] 5年保固僅適用於G系列面板。

[7] QNED86系列為 MiniLED。

[8] QNED86系列為 MiniLED，可精準控光。