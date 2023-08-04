【2023年08月04日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 於2019年領先業界開展一體成型洗乾衣機市場，引進洗衣19公斤+乾衣16公斤的 LG WashTower™AI 智控洗乾衣機並獲得廣大消費者青睞，每年創造超過6,000台的驚人銷售！LG 看準台灣市場及因應台灣住宅型態與消費者使用習慣，今年更貼心推出洗衣13公斤+乾衣10公斤的全新容量，寬60公分極窄美型設計，不僅完美對應台灣小家庭使用情境，165.5公分的高度更符合人體工學，容易操作使用，且一體成型絕美外觀，能夠完美搭配不同的居家裝潢，大幅提升居家質感，原來洗衣空間也能如此精緻優雅，加上 AI 智控偵測選擇最適洗乾衣行程，還能保護衣料，讓洗乾衣行程優雅又享受！









提升洗乾衣品質 從此不再屈就小空間、不再擔心沒時間！

極窄美型 LG WashTower™AI 智控洗乾衣機給你最佳解方





根據內政部人口統計資料顯示，台灣戶數呈現逐年增加的趨勢，相較2021年，台灣2022年的1至3人家戶數大幅提高，但3人以上戶數卻呈現下降趨勢，顯示台灣的家庭結構改變，小家庭已成為主流，然而小家庭的人口結構改變及台灣公設比提高造成的居家空間減少，在家電的選擇上也衍伸許多困擾，LG 洞察小家庭的洗乾衣痛點，推出極窄美型 LG WashTower™AI 智控洗乾衣機，提供小家庭符合空間與品質的最完美洗乾衣機選擇！而其簡約時尚外觀，讓洗衣機不再只能放在陽台，而是能完美融入不同風格的居家裝潢，不論室內、室外，都能打造完美的洗衣空間，直角俐落造型更方便與櫃體結合，不但使空間運用更加靈活，也為居家空間注入優雅氛圍。

困擾一-空間擁擠卻又不想妥協洗乾衣品質：內政部統計，國人購屋面積愈來愈小，今年前4月平均買賣移轉面積為6坪，台北市甚至只剩下22.3坪，台灣人的小宅趨勢日漸明顯，家庭空間不允許同時購買洗衣機與乾衣機，LG 推出全新極窄美型WashTower™AI 智控洗乾衣機，寬度僅60公分的極窄尺寸可以輕鬆擺放於窄小空間，高度則僅有165.5公分，讓嬌小使用者更易於操作。體積雖小卻也有著不俗的大容量：洗衣13 公斤+乾衣10公斤，能輕鬆滿足小家庭的洗乾衣需求，承襲垂直流線式一體成型的設計，即使是一體成型的洗乾衣機，WashTower™AI 智控洗乾衣機仍採用低溫除濕式乾衣，不排廢氣、不過度烘乾，以低溫乾衣方式用心呵護衣物！

小家庭優雅過生活！

LG WashTower™AI 智控洗乾衣機讓你體驗聰明洗衣





洗衣、晾衣一直是現代人最討厭的家事之一，夏天晾衣滿身大汗，冬天在陽台晾衣容易導致手腳冰冷，與其身陷洗衣、晾衣的痛苦輪迴中，不如選擇一台最聰明的洗乾衣機！LG WashTower™AI 智控洗乾衣機擁有 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，能智慧偵測衣物材質與重量，透過 AI 大數據自動選擇最適合的洗衣行程，有效減少衣物 10% 受損[2]，以及 Smart Pairing™ 智慧行程配對，自動傳輸洗程資訊至乾衣機，自動選擇適配的乾衣行程，只需按下開始即可啟動，讓衣物清潔、護理一次完成，洗乾衣變成一件輕鬆小事，且擁有全觸控中央控制面板，不須蹲下或使用板凳即可輕鬆同時操控上下雙機，貼心設計讓你體驗最智慧輕鬆的洗乾衣享受！

LG WashTower™AI 智控洗乾衣機13公斤洗衣+10公斤乾衣容量全新上市，擁有 Objet Collection® 色系石墨綠搭配雪霧白(WD-S1310GB建議售價NT$82,900)、尊爵黑(WD-S1310B 建議售價NT$80,900)以及冰瓷白(WD-S1310W 建議售價NT$79,900)，在8月4日於 LG 官方線上商城開放預購[3]。

[1] *Intertek 測試結果。三種衣物搭配測試；女性運動服、三件襯衫、兩套睡衣。洗衣行程選擇快洗；乾衣行程選擇少量快乾，搭配「乾衣準備」選項。*實際使用結果可能因衣物材質、重量、洗衣行程、乾衣行程、操作選項及環境不同而有差異。

[2] 由 Intertek 於 2022 年 5 月進行測試。與 LG 的常規標準行程相比，標準行程的洗滌量為2公斤。(F13EJN) 通過添加 5 孔織物樣品並在標準行程中比較 AI 1級和 AI 3級來測試平均織物損壞。測試結果可能因衣物和環境而異。僅適用於棉質、混紡、易護理行程。

[3] 預購優惠僅限 WD-S1310GB 及 WD-S1310B