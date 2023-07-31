LG 公布 2023 年第二季度財報

【2023年7月31日，台北訊】LG 電子(LG)於今日宣布2023年第二季營收達20兆韓元(156億美元)，獲利達 7,419 億韓元(5.8億美元)。









LG 的第二季營收創新高，彰顯了 LG 在增強業務競爭力的同時，也推動持續成長的戰略的成功，透過新的平台式服務模式，以及不斷擴張 B2B 業務成功強化市場競爭力並帶動業績成長，從根本改善其業務結構。儘管營業利益因2023年第二季一次性準備金而較去年同期衰退6.3%，2023年第二季的獲利表現仍相當亮眼。

為進一步提高獲利，LG 將優化效率並提升需求預測與製造競爭力，積極滿足市場需求，同時持續強化官方線上商城與零售業務。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部 的第二季營收達7.99兆韓元(62億美元)，營業利益更達6,001億韓元(4.7億美元)。儘管市場競爭愈趨激烈，在冷氣和節能熱泵產品等高需求產品銷售提升下，該事業部獲利仍較去年提高40%，也展現其優異的成本管控能力。隨著歐洲、北美洲及全球各地對綠色技術需求的增長，LG熱泵和儲能系統(ESS)等高效創新產品將有其發展優勢，同時電動化也將為暖通空調(HVAC)業務帶來成長契機。LG分享第三季計畫，除了將推出全新 LG ThinQ UP 2.0 ，在個人化體驗、訂閱制以及各項服務都有所突破，也會擴大大眾市場家電產品線以因應市場需求。LG計畫將服務型商業模式與差異化產品競爭力相結合，引領家電產業做典範轉移，同時會持續提高生產、採購及物流效率以保持穩定獲利。

LG 家庭娛樂事業部 的第二季營收達 3.15兆韓元(25億美元)，營業利益達1,236億韓元(9,666萬美元)。因全球消費性電子產業的景氣嚴峻，LG 專注於提高營運效率，透過在 LG 的 webOS 智慧電視平台上發展內容和服務業務，以改善獲利能力。LG 將透過擴大差異化產品內容、服務和廣告，將其電視業務整合轉型為「媒體和娛樂服務供應商」。該事業部也計畫推出全球第一台採用 Zero Connect 技術的97吋 LG SIGNATURE OLED M「無線」電視，鞏固 LG 在大螢幕電視市場的領導地位。另外生活風格電視銷售亮眼，也帶動高階電視市場的增長。

LG 車用零組件解決方案事業部 的第二季營收達2.66兆韓元(21億美元)，創下同期歷史新高，扣除準備金等非經常性費用後的營業利益達898億韓元(7,023萬美元)，就經營績效而言亦為同期新高。然而，LG 的營業利益率因計入通用汽車(General Motors)召回 Chevy Bolt EV 而產生的1,510億韓元(1.2億美元)準備金後，營業損失達612億韓元(4,786萬美元)，這筆準備金反映出材料成本在召回期間增加。

該事業部將致力於拓展高附加價值與高績效業務，以利保有成長動能。LG的未交貨訂單金額預期將在年底達到100兆韓元(782億美元)，後續銷售轉換將帶動獲利成長，LG也將從銷售擴展中獲得規模經濟效益。電動車需求預計穩定成長，LG將積極掌握未來移動商機，如自動駕駛、軟體解決方案及內容，同時持續擴展與全球主要汽車業者的合作，增加高附加價值和高性能產品的供應量，以確保穩定獲利。

LG 商用解決方案事業部 的第二季營收表現有所改善，達1.33兆韓元(10億美元)，營業利益則為26億韓元(203萬美元)。由於 IT 產品需求持續疲軟，營收和獲利相較去年同期皆略為下滑，但 IT 產品需求可望自第三季起逐漸復甦。同時，LG 將積極擴大搭載電競功能與 OLED 的顯示器與筆電銷售。在商用顯示器方面，LG 將針對從餐旅、醫療照護、教育、零售與企業等垂直市場提供客製化解決方案，以利尋求進一步的成長機會。



