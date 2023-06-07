LG 加入 RE100 倡議，致力再生能源轉型

【2023年06月07日，台北訊】LG 電子全心投入永續發展，宣布加入 RE100（Renewable Energy 100），承諾在2050年前達成100%使用再生能源，實踐全球企業公民責任。









LG 已擬訂計畫在 2050 年前將旗下所有事業據點改為 100% 使用再生能源。為了達成此目標，LG 會逐漸增加綠電比例（例如，太陽能及風電），預計在 2030 年增加至60％、2040 年則是 90%，在 2050 年達成 100% 的目標。

除了在公司據點和製造設備安裝高效能的太陽能面板，提升再生能源的發電和使用量之外，LG 也將實施多項永續行動，例如，取得再生能源憑證（RECs）、簽訂再生能源購電合約（PPAs），以及在南韓向韓國電力公司（KEPCO）支付綠色溢價[1]( green premium)。

LG 落實永續的腳步不停歇，去年與韓國電力公司 GS EPS 簽署 PPA，於 2025 年前，在南韓昌原市 LG 智慧園區現有的綜合生產大樓屋頂上，建造面積等同三個足球場的太陽能電站。另外，去年 12 月也已完成在特定大樓安裝一定數量的太陽能面板，並已開始供電。LG 將在全球多處據點的屋頂安裝太陽能面板，包括南韓首爾的 LG Sciencepark 研發園區、美國紐澤西州的北美總部、印度大諾伊達（greater Noida）地區的 LG 印度據點，以及泰國羅永（Rayong）的家電工廠。

為了加速再生能源轉型和邁向碳中和，LG 將減少用電時產生的間接碳排放[2]( 範疇2)；於2019 年 LG 已發表 Zero Carbon2030 零碳計畫，也承諾在 2030 年前實現直接與間接的二氧化碳零排放（範疇 1 [3]和 2）。

LG 電子策略長 Lee Sam-soo 表示：「LG 全心投入永續並持續創新，在實現 100% 再生能源轉型和成為碳中和企業的道路上大步邁進，致力實踐 Better Life for All 的 ESG 願景。」

[1]由美國科技公司微軟創始人比爾蓋茲提出，表示利用環保、更低碳的技術或產品，取代舊有的高碳排技術與產品所需要額外付出的成本。

[2]用電、熱或蒸氣造成間接排放溫室氣體。

[3]係指來自於製程或設施之直接排放，如工廠煙囪、製程、通風設備及組織所擁有或控制的固定燃燒源、製程排放及交通工具的排放。