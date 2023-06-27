LG gram SuperSlim 新登場 商務輕隨行首選

【2023 年 06月 27日，台北訊】伴隨疫情解封，全球商務旅行協會針對商務人士的調查顯示商務旅行正在恢復疫情前的狀態，員工出差意願也持續增長，有高達90%的員工表示願意出差。台灣交通部觀光局日前公布，今年1至3月台灣出入境人數高達319.5萬人次，台灣高鐵則於4月旅運量則是創下歷史新高，逾20.7萬人次，更預估今年度光是國內的全年旅運量將達6,461萬人次以上、年增約20%，展現出國內外在跨區旅遊、商務活動的復甦熱潮。台灣 LG 電子為看準此行動商務趨勢，推出全新2023 LG gram SuperSlim，15.6吋僅990g的羽量級別，搭配 OLED 螢幕面板，讓數位遊牧民族能隨時輕巧開啟完美的工作場域。此外，LG gram 全系列強大陣容更再升級，除螢幕延續窄邊框設計、畫面搭載 DCI-P3劇院等級100%超廣色域、防眩光低反射 (AGLR) 面板外，更全面裝載第13代 Intel® Core™處理器並通過 Evo 認證、LPDDR5 6000MHz 記憶體及 Dolby®Atmos™杜比環繞音效，以提供舒適的行動辦公空間及絕佳視聽體驗，同時搭載 Intel® Unison™，無論使用者的行動裝置為安卓、ios 或 Windows，行動裝置與筆電之間，傳送檔案、照片或視訊通知皆能無縫銜接，解決系統相容性的問題，大幅提升使用的串聯與便利性。









LG gram SuperSlim 15.6 吋羽量 990g

商務空中飛人極纖薄首選





疫情解封後，國際商務活動復甦，對於電子商務配備需求逐漸提升。LG gram 系列今年度再推出全新15.6吋 LG gram SuperSlim，外型厚度僅有10.9mm、重量990g 的羽量級設計，是 LG gram 系列筆電中最纖薄的款式，搭載 OLED 螢幕面板，以1,000,000:1的顯色對比，完美展現最極致的純黑色，不僅豐富每個色彩的飽和與厚度，也能呈現不同顏色與質地的細緻區域，並擁有 DCI-P3 100%劇院等級超廣色域，提供最高精準度的鮮豔色彩，考量商務辦公的使用時長，加入低藍光護眼設計，有助於降低長期使用筆電的雙眼負擔。而搭載強勁的第13代 Intel® Core™處理器、LPDDR5 6000MHz 16GB 記憶體及512GB NVMe Gen4 SSD 固態硬碟能滿足辦公的高效能需求，加上纖薄設計可說是為行動商務族群專屬打造的個人行動辦公室，更是商務人士往返國內外時的極輕新選擇。

2023 數位新潮流必備

LG gram 家族全系列 高效持久輕鬆帶著走





對商務旅客、企業家、數位遊牧民族甚至是學生而言，高效能與長效續航力是挑選輕薄筆電的兩大重要條件。2023 LG gram 家族全系列，提供14吋、15吋、16吋及17吋等多種尺寸，為各式使用情境打造專屬場域，消費者可依據個人使用需求，挑選合適的筆電。不僅如此，筆電內建效能更全面更新，搭載業界先驅13代 Intel®處理器，15吋以上更採用雙 Gen4 NVMe SSD 及 LPDDR5 6000MHz 記憶體，頂級效能通過 Intel® Evo™ 認證，不論是文書處理、影像創作或是休閒時間的電動娛樂，LG gram 都能幫你在轉瞬間完成各式高強度任務，[1]電池更擁有長達23.5小時長效續航力，不僅如此，LG gram 家族全系列產品更通過 MIL-STD-810H 軍規認證，超輕量機身設計16吋1,199g及14吋僅999g，而最輕款式的 SuperSlim 15.6吋僅990g，全面滿足數位游牧民族最在意的輕便可攜性，何時何地都能無縫轉換到工作狀態；未來教育課程也逐漸走向線上與實體並行的形式，LG gram 家族16吋的輕薄與超大螢幕設計，不僅日常上課好攜帶，更可以增加線上課程或製作日常報告的視野範圍、降低用眼壓力，走到哪都可以輕鬆的學習，是學生族群的課業最佳幫手！

LG gram 2-in-1 「筆」較厲害的可翻轉觸控筆電

創作者的絕佳必備





對設計師而言，一台高性能筆電、一台揮灑創意的繪圖板，即可有良好的設計產出，但兩台機型繁瑣設備，阻擾設計師找尋良好工作環境的機會。LG gram 2-in-1筆電16吋，360度翻轉觸控螢幕設計，讓 LG gram 2-in-1一次擁有筆電、平板及繪圖板三種功能，隨筆電附上的 LG Stylus Pen 更是搭載最新 Wacom AES2.0技術與4,096階壓感設計，為使用者帶來最精準的書寫體驗，可直接搭配內建的 Bamboo Paper、Wacom Notes 繪畫與筆記應用程式使用，仿紙質設計及4,096種筆尖壓力感應，多元的筆觸設計皆讓你彷彿於真實筆記本上創作一般的舒適流暢。此外，螢幕角度擁有「筆電、平板、帳篷、站立、平放」五種的使用情境，電池容量高達80Wh[2]提供長效續航力，讓在每個握筆的瞬間能夠肆意揮灑創意，為設計師打造完美的創作體驗。

LG gram Style 時尚炫彩的百變設計

生活新時尚的精品級首選





現代人們對於3C 時尚要求，不僅追求其極輕薄與高效能外，更期望藉由筆電以彰顯個人生活風格與時尚品味。LG gram Style 鎖定筆電的時尚美型市場，外型採用炫彩光影設計，隨著光影動態而閃耀的光澤、不同角度擁有不同色彩，讓使用者的每一刻都有不同感受；此外，內部觸控面板延續外型奢華質感，採用「隱藏式光導觸控板」，將無接縫觸控板齊平設置在掌托區，在視覺上完全隱藏，需使用時輕輕一碰，兩側便會發出微光，呈現出簡約俐落的美感，加上16:10 的 OLED 大螢幕，驚艷真實的色彩表現帶來極致觀影體驗，由內而外顛覆傳統筆電設計，完美展現生活新時尚。

LG gram+view 窄邊框變身 32:10 大視野

提供最舒適的視聽場域





疫情改變了人們生活與工作模式，追求更全面的行動辦公場域及視聽環境成為潛在需求之一。LG gram+view 可攜式螢幕，gram 筆電與+view 透過 Type-C™連接即可延伸與分享畫面，更可以為彼此充電，外型670g 的輕薄機身設計，與 LG gram 組合攜帶總重量不超過兩公斤，提供給喜愛與需要雙螢幕工作者更舒適的工作場域。

近年，LG gram 因其卓越的效能表現、更進化的電力續航以及輕盈的輕薄機身，累積了許多忠實粉絲，LG 也為了 LG gram 使用者成立了「好手情報社」臉書社團，除了號召好手成員們一起分享工作和生活間的平衡，任何關於 LG gram 的問題也可以在社團中獲得解答，社團每個月還會從不同領域邀請職人或名人擔任客座社長分享新知，不定期舉辦主題分享會。





一起加入好手情報社，和 LG gram 一起在日常裡「探索無限可能，做更好的自己」吧！(LG gram「好手情報社」臉書社團 https://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.tw/

[1] 此為16吋，Based on Video Playback(Video playback time :亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 Movies & TV / 有線耳機播放)之參考數據，實際最大續航時間取決於產品參數設定、使用條件與使用環境。；3) SKU : i5, 16GB, 512GB

NVMe SSD, 80Wh (15”/16”/17”)/72Wh (14”) 電池容量

[2] 此為16吋，Based on Video Playback(2) Video playback time :亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 Movies & TV / 有線耳機播放) 之參考數據，實際最大續航時間取決於產品參數設定、使用條件與使用環境。；SKU : i5, 16GB, 512GB

NVMe SSD, 80Wh(16”)/72Wh(14”) 電池容量