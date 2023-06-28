今夏最強檔！家電展、建材展雙雙起跑 LG 帶你夏日抗漲

【2023年06月28日，台北訊】炎炎夏日來臨，無論是即將暴漲的電費或是氣候的悶熱、濕黏都讓人好困擾，但若能選對家電就能擺脫夏季魔掌！智慧家電領導品牌 LG 電子6月29日至7月2日於南港展覽館一館參與「2023台灣國際室內設計‧材料大展」，以 LG ThinQ 智慧宅完整呈現全系列家電，即將上市的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列微波爐、洗碗機將首次亮相。LG 亦於6月30日至7月3日於台北世貿展覽館一館「台北國際數位影音家電大展」盛大展出全系列生活家電，更有首度登場的兩款 LG Soundbar 與首次在展場露面的 LG PuriCare™ 雙變頻除濕機25.6公升超大容量全新機種。

迎戰盛夏，LG 祭出超驚喜優惠，即日起至8月31日購買 LG 空調單筆發票滿90,000元 登錄送 LG 空氣清淨機(AS551DWS0) 乙台[1]；7月1日至9月30日單筆發票滿250,000元即可獲得 LG gram 筆電(14Z90R-G) 乙台[2]，LG 讓你智慧節能省一夏！若於6月30日起跑的家電展購買 LG 空調可享滿萬折千、免費標準安裝[3]，另外，於建材展現場下單，單筆消費滿10萬元即贈 LG 智慧變頻微波爐乙台[4]，現場還推出成家優惠專案，室內設計師出示名片更可獲得優惠價，夏季就讓 LG 帶你輕鬆省荷包。

LG 完整打造 ThinQ 智慧宅 建材展超吸睛！

亮麗初登場！ LG Objet Collection® 調和美學傢電系列微波爐、洗碗機即將上市



LG 致力為消費者創造更美好的居家生活，不僅以卓越技術研發家電，也期望透過家電設計創造更符合消費者需求的質感空間，LG 此次於材料展特別將攤位以情境式設計，將 ThinQ 智慧宅設計搬到現場，希望帶給消費者更加沉浸式的體驗。透過不同生活空間展出不同的 LG Lifestyle 電視，包含極具藝術設計的絕美電視 LG OLED Objet Collection® Easel、LG OLED Objet Collection® Posé，以及電競玩家首選的 LG OLED Flex 曲面多變系列能讓消費者感受 LG 連續10年銷售第一的 OLED 科技，也能在逛展的同時想像居家生活的美好模樣。

除了視聽家電，LG 也於材料展以 Objet Collection® 調和美學傢電系列的廚電產品打造廚房專區，並首次公布 NeoChef™ 智慧變頻蒸烘烤微波爐、智慧變頻微波爐、QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機都將加入Objet Collection® 調和美學傢電系列的行列，預計於今年第三季上市，讓消費者輕鬆打造美型廚房。





NeoChef ™ 智慧變頻蒸烘烤微波爐 / 智慧變頻微波爐｜ Objet Collection ® ： NeoChef™ 智慧變頻蒸烘烤微波爐及智慧變頻微波爐分別為奶茶棕及雪霧白顏色兩款 Objet Collection ® 新色，不僅延續使用智慧變頻溫控科技，能夠均勻加熱及快速烹調，徹底鎖住美味，亦具備燒烤、蒸煮、氣炸等多種烹調功能[5]，且功率再加強，微波功率最高可達1350W[6]。兩款微波爐簡約俐落線條設計搭配溫潤質感外觀，打造美型與機能兼具的生活家電。





NeoChef™ 智慧變頻蒸烘烤微波爐及智慧變頻微波爐分別為奶茶棕及雪霧白顏色兩款 Objet Collection 新色，不僅延續使用智慧變頻溫控科技，能夠均勻加熱及快速烹調，徹底鎖住美味，亦具備燒烤、蒸煮、氣炸等多種烹調功能[5]，且功率再加強，微波功率最高可達1350W[6]。兩款微波爐簡約俐落線條設計搭配溫潤質感外觀，打造美型與機能兼具的生活家電。 QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機｜Objet Collection®：推出雪霧白全新色系，時尚設計能完美融入家中廚房，獨家 TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技，高效去污並減少水漬殘留；業界唯一十字型設計的 QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂，死角洗滌更徹底，外型及功能完美兼備。

夏季家電大展登場！全球首創 3.1.3 聲道 LG Sound Bar SC9S 震撼亮相

LG PuriCare ™ 雙變頻除濕機超大容量新上市 強大除濕力輕鬆解決夏日濕黏





「台北國際數位影音家電大展」即將開展，LG 除了展出多款生活家電，亦有超強新品首次露面！

LG Soundbar SC9S ： LG 推出全球首創3.1.3聲道多維度6D 立體聲霸 SC9S，3重空間環繞音效加上3重向上天空聲道，提供消費者最極致頂級的劇院影音娛樂及遊戲沉浸式聲景，享受從多維度6D 立體包覆音場，並支援 Dolby Atmos、DTS:X 和 IMAX Enhanced 頂級音效格式，完美奢華的視聽體驗超越想像。LG Soundbar SC9S 對於遊戲玩家來說更是最強選擇，支援 VRR、ALLM 功能，讓玩家能完美搭配遊戲畫面，享受零失真且流暢的電玩體驗，建議售價為36,900元。此外，LG Soundbar SC9S 搭配 OLED C 系列專屬支架，能完美結合 OLED evo 極致系列電視，並確保 Soundbar 能安裝在最佳音場位置，不僅能與電視喇叭同步音場，還能搭配電視智慧操作介面，用 LG 電視 AI 智慧滑鼠遙控器就能設定 Soundbar 功能，一次為消費者打造完美居家視聽饗宴。LG 另一新品 Soundbar SE6S 則採 All in one 一體設計及高質感的編織面料，同樣擁有3重空間環繞音效，也能完美搭配 LG 電視，將於特定通路獨家販售，建議售價為16,900元。





LG 推出全球首創3.1.3聲道多維度6D 立體聲霸 SC9S，3重空間環繞音效加上3重向上天空聲道，提供消費者最極致頂級的劇院影音娛樂及遊戲沉浸式聲景，享受從多維度6D 立體包覆音場，並支援 Dolby Atmos、DTS:X 和 IMAX Enhanced 頂級音效格式，完美奢華的視聽體驗超越想像。LG Soundbar SC9S 對於遊戲玩家來說更是最強選擇，支援 VRR、ALLM 功能，讓玩家能完美搭配遊戲畫面，享受零失真且流暢的電玩體驗，建議售價為36,900元。此外，LG Soundbar SC9S 搭配 OLED C 系列專屬支架，能完美結合 OLED evo 極致系列電視，並確保 Soundbar 能安裝在最佳音場位置，不僅能與電視喇叭同步音場，還能搭配電視智慧操作介面，用 LG 電視 AI 智慧滑鼠遙控器就能設定 Soundbar 功能，一次為消費者打造完美居家視聽饗宴。LG 另一新品 Soundbar SE6S 則採 All in one 一體設計及高質感的編織面料，同樣擁有3重空間環繞音效，也能完美搭配 LG 電視，將於特定通路獨家販售，建議售價為16,900元。 LG PuriCare™雙變頻除濕機(25.6公升)：夏季總甩不開討人厭的潮濕與悶黏，LG 除濕機能快速有效的讓居家每個角落保持清淨、乾爽，這次於家電展也搶先公開 LG PuriCare™ 雙變頻除濕機全新機種，水箱容量7公升、日除濕量6公升，為變頻機種中目前業界最大容量！且 LG PuriCare™ 雙變頻除濕機使用變頻壓縮機、變頻馬達，並搭配 R32冷媒，節能省電又環保，全新曜黑色機身更添質感，絕對是夏日必備家電！

[1] 活動機型包含一對一變頻空調、一對多WiFi變頻空調、全熱交換器，詳細型號請見 LG 官網；不可同時參加其他滿額贈SP活動，LG保有修改、變更、暫停活動之權利，以 LG 官網公告為準

[2] 7月1日至9月30日為「LG 智慧節能省一夏」活動，買指定型號單筆發票滿250,000元，即送 LG gram 筆電 14吋 (14Z90R-G)一台，不可同時參加其他滿額贈 SP 活動，LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，以 LG 官網公告為準

[3] 吊隱式空調除外，活動詳情以 LG 官網公告為準

[4] 微波爐贈品型號為 MS2535GIS，本滿額送活動不累送，參加本滿額禮活動之發票可同時參加其他 LG 滿額贈活動

[5] 僅限智慧變頻蒸烘烤微波爐型號 MJ3965BCP

[6] 僅限智慧變頻蒸烘烤微波爐型號 MJ3965BCP