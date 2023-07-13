執行長宣布 LG 電子將轉型為「智慧生活解決方案公司」

【2023年7月13日，台北訊】LG 電子(LG)宣布將從目前全球家電領導品牌轉型成提供「智慧生活解決方案」的企業，以連結及擴展多樣化客戶體驗，並在2030年前達到全球年營收100兆韓元(772億美元)的目標。









執行長 William Cho 在南韓首爾 LG 科學園區舉行的重要演講，描繪了以三大成長引擎為基礎所擎畫的宏大願景，分別為：整合商業組合實現平台式服務模式、加速 B2B 發展、開拓電動車充電及數位健康等新業務領域。執行長提到電動化、服務化和數位化將成為 LG 電子的關鍵轉捩點，可望在中長期快速成長。

執行長表示：「LG 不會止步於家電領導品牌的佳績，將持續突破並轉型成為智慧生活解決方案公司，以便連結及擴展客戶的各種場域與體驗。我們將透過改變運作及溝通的模式來打造全新的 LG。」

執行長也強調公司的財務目標：「我們將以『三個七』為目標，包括平均成長率及營業獲利率達7% 以上，以及企業價值與EBITDA[1]比率達到7。為達到在2030年前將銷售額從去年的65兆韓元(502億美元)提高到100兆韓元(772億美元)的目標，我們將致力爭取市場與客戶認可。」

執行長提到 LG 將聚焦於轉型為平台式服務商業模式、加速 B2B 領域，以及依既有優勢取得新成長引擎，作為三大客戶體驗支柱。到了2030年，這三大支柱佔銷售額和獲利的比例預期將成長至超過50%。

LG 計畫在2030年前投入超過50兆韓元(386億美元)，精進企業服務品質，並優化以上述三大方向領軍的產品陣容。這項投資包含超過25兆韓元(193億美元)的研發投資、超過17兆韓元(131億美元)的設施投資，以及7兆韓元(54億美元)的策略性投資。

執行長提到 LG 也正在加速拓展 B2B 業務規模。LG 精準洞察消費者需求，過去65年的 B2C 客戶經營與溝通經驗，未來也會運用於商業、移動與虛擬領域。

執行長特別說明 LG 正在從內部文化到對外溝通進行全公司改革，最終目標是成為溫暖客戶心房、為他們帶來笑容，同時讓他們感受到 Life’s Good 美好生活的價值與品牌理念。此外，LG 也將持續推動 ESG 實踐，履行身為全球企業公民的責任。

[1] EBITDA 即為 Earnings Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization，稅前息前折舊攤銷前之獲利。