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LG 穩坐商用顯示器第一品牌 全新 LED 無邊框顯示器進軍台灣
商用夥伴合作首選 LG 全球各大指標建築指定品牌
在台深耕十年再創高峰 宣誓2025攻佔全台5成市佔
【2020年9月24日，台北訊】全球商用顯示器領導品牌 LG 電子始終以領先的創新技術及優秀的客製化提案攻佔眼球。LG 商用部門在台深耕，以其領導地位屢創產業標竿，不僅日前於桃園青埔水族館 XPARK 創下全台公共區域首次客製化曲面 OLED 顯示器應用的里程碑，以前所未見的完美弧度，呈現栩栩如生的海洋奇景，今 (24) 日更宣布在台推出全新 LG 130'' All-in-one LED 無邊框大螢幕及 LG LSAA 最佳無線 LED 系列，以領先業界的創新升級技術重新定義顯示器產品，再次為各領域合作夥伴帶來超越期待的解決方案。
台灣樂金電子董事長宋益煥表示：「LG 在台不斷專注創新，以優秀的研發技術為立基點，持續引領商用顯示器市場動向，推出全新 LED 顯示器、透明 OLED 顯示器等驚艷市場的劃時代產品，為各領域合作夥伴量身打造符合需求、超越期待的客製化產品。隨著體驗經濟成為台灣市場的發展趨勢，各家品牌爭相掌握先機，因此，LG 看準顯示器商用市場的高度需求，積極擴大在台策略佈局，宣誓將於2025年強攻全台商用顯示器5成市佔率，期待為更多合作夥伴提供優異的商用顯示器解決方案。」
LG 全新LED顯示器新品 獨家創新技術再造無限可能
因應合作夥伴近距離影像展示的需求，LG 全新推出 LG 130'' All-in-one LED 無邊框大螢幕及 LG LSAA 最佳無線 LED 系列，為合作夥伴帶來更具水準的視聽品質，同時開創更便捷且具彈性的應用方式，以創新升級技術引領顯示器產業風潮，強化其在全球顯示器市場的領導角色。
●LG 130'' All-in-one LED無邊框大螢幕再升級 打造無與倫比的視聽饗宴
LG 130'' All-in-one LED 搭載130吋無邊框大螢幕，打造更寬闊的可視範圍，支援 HDR10 Pro 讓螢幕能夠以更寬廣的色域及高對比度，完美呈現擬真、細緻的影像色彩，而配備內嵌式162W 表面音效，讓螢幕不須加裝喇叭也可營造震撼音效，跨越距離限制，打造身臨其境的沉浸式視聽饗宴。
●LG LSAA 最佳無線 LED 系列商用顯示器 空間應用不受「線」
回應商用夥伴在顯示器應用上的期待，LG LSAA 最佳無線 LED 系列配備創新的無線傳輸技術，並採用區塊裝配作業，不僅無須透過纜線連接即可傳遞訊號及電源，在安裝上也更便利及具可塑性，為商用領域拓展更多應用的可能性。此外，搭載「Alpha 7 智慧型處理器」的人工智慧影像處理技術以及 HDR 技術，讓螢幕可識別及分析內容、最佳化內容清晰度及銳利度，同時帶來更生動且優異的的影像品質及絕佳的色彩表現。
LG革命技術再創高峰 商用顯示器市場合作首選
LG 以高品質的產品及服務廣受各產業合作夥伴的信任，穩居商用市場合作首選的地位，並持續拓展全球營運規模，旗下產品不僅攻佔韓國仁川國際機場、南山首爾塔、杜拜哈里發塔等全球指標性建築，亦佔據全台各大機場、捷運、高鐵、台鐵等交通樞紐，影城、百貨或是 LV、Coach 等精品品牌更指定選用 LG 商用顯示器，絕佳口碑不只跨越國界，更全面覆蓋生活圈。
●LG 透明 OLED 商用顯示器 革命性透視設計締造商用顯示器新境界
LG 透明 OLED 商用顯示器以革命性的透明設計再創商用顯示器的新境界，以高達38%的透明度自然融入各種空間，再加上 LG 領先業界、設有自體發光像素的 OLED 技術，可於透明顯示器上精準呈現色彩，打造出開放式互動空間。而其表面堅固的強化玻璃，可抵禦周遭環境帶來的衝擊及震動，使其可應用於火車車窗等更多元的場景。採用半組裝式顯示器設計使 LG 透明 OLED 商用顯示器運用上更不設限，讓商用夥伴可藉由不同的安裝方式去融入現有空間，空間擺設上更具彈性。
●LG 曲面 OLED 創新技術領先業界 商用顯示器應用超越想像
LG 曲面 OLED 以創新形式重新解構空間，可因應建築物設計不同曲度的顯示器，並以更薄的邊框、極致純黑的絕佳畫質提供逼真的視覺體驗。由日本首度跨海來台開設的桃園青埔 XPARK 水族館即為全台首座應用曲面 OLED 顯示器的公共區域，由 LG 攜手進懋有限公司共同合作，針對 XPARK 流線設計的需求量身訂製，打造獨特的曲面 OLED 顯示器，為消費者帶來更身歷其境的視覺體驗。肩負引領產業的使命，LG 將持續為各產業合作夥伴帶來更頂尖的產品，提供完整影像解決方案。
台灣 LG 電子專屬業務團隊聯繫人：
台灣 LG 電子 企業應用方案業務部 陳吉慶 02-2627-2788 #6207
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
【LG企業應用方案公司簡介】
LG 企業應用方案公司是值得信賴的合作夥伴，可為全球不同行業提供創新產品和解決方案。 LG 擁有業界領從 OLED 和 LED 顯示器到高效太陽能解決方案一系列獨特產品組合，是全球客戶中受人尊敬的品牌。 LG 的 IT 解決方案包括商用顯示器，筆電，投影機，雲端設備和醫療顯示器，其設計旨在最大程度地提高工作效率並為客戶帶來可觀的價值。如需更多 LG 企業解決方案資訊，請參考網站 www.LG.com/b2b.
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