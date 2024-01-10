新年報喜，優惠龍來！LG 官方線上商城獻上新春大禮包

【2024年1月10日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 電子春節不打烊，官方線上商城祭出「新年報喜，優惠龍來」多重好禮優惠，購買指定家電66折起，透過 LINE 購物、ShopBack 進入 LG 官方線上商城，還可加碼享 LINE POINTS、ShopBack 現金回饋，除舊佈新添購家電現在入手最划算！









新年報喜 優惠龍來

LG 官方線上商城推出指定家電 66 折獨家優惠



迎接龍年新氣象，千萬別錯過 LG 官方線上商城優惠大禮包，1月12日至20日推出「新年報喜 優惠龍來」活動[1]，祭出多重超殺折扣，讓消費者入手不心疼，輕鬆為家添喜氣！ (活動詳情請見：https://www.lg.com/tw/OBS/promotion)



● 好禮一－下殺66折，好運順順來：指定商品優惠66折起[2]，就連 LG 的明星商品 PuriCare™ 360°空氣清淨機也享優惠！



● 好禮二－購物平台串聯，優惠再加碼：透過 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，不限金額，結帳後還可加碼獲得 LINE POINTS 15%回饋金（最高回饋1,500點）。若透過 ShopBack 導連，活動期間每週二、三、四結帳後享現金回饋6%，活動期間內其他時段結帳後享現金回饋4%，春節加碼無上限。[3]



● 好禮三－百份新年禮，現折2,024元：於 LG 官方線上商城購買指定商品滿20,000元(含)以上，限量百份免輸入優惠碼，即可獲得現折2,024元[4]



● 好禮四－雙拼折上折，一起買最划算：任選兩項 Objet Collection 調和美學傢電系列的產品享95折、或任選一項 LG Soundbar 家用音響類型搭配指定電視/智慧顯示器產品再享9折[5]。

新春必備家電

在家時光樂龍龍 就靠 LG





新春想待在家好好充電，或是想招待親友來走春，LG 分享五大必備家電，讓居家空間瞬間升級：



● LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几，面子裡子都顧到：空氣清淨機 × 極美茶几× 無線充電 × 情境氣氛燈四大功能合而為一的熱銷產品 - LG PuriCare™ AeroFurniture新淨几，擁有時尚外觀以及強大的濾淨真實力，不管居家時光或朋友聚會，從空氣到氣氛通通都兼顧！



● LG CordZero™ A9 K 系列，讓你與環境都在最佳狀態：LG CordZero™ A9 K 系列濕拖無線吸塵器能達到乾吸濕拖一機雙效，長年累積的陳年汙垢也能一次清乾淨；除此之外，集塵壓縮功能可以一件刮除纏繞氣旋的毛髮，並壓扁灰塵減少垃圾傾倒次數，同時搭配可水洗 3 效濾網，避免髒汙堆積產生異味，讓打掃不再耗盡心力，把時間花在更有意義的事情。



● LG PuriCare™ WiFi 360°空氣清淨機，守護健康不鬆懈：過年期間天氣變化大，加上親友來來往往，更容易疾病或過敏上身，LG PuriCare™ 360°空氣清淨機透過抗敏 HEPA13濾網、光觸媒除臭濾網與高換氣率的模式，最小可以淨化01 微米的懸浮微粒，過濾極細粉塵也可高達99%以上[6]，有效去除空氣中的過敏原、塵蟎、異味，用最高品質的清新空氣照顧家人！



● LG 25.7'' UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 顯示器，遊戲突破趁現在：過年期間許多玩家已經打算埋首遊戲努力破關，不如趁現在提升配備效能！LG UltraWide™ 全高清螢幕，相較市面1080 Full HD 螢幕寬度更寬，加上無可挑剔的色彩準確度，展現更廣闊細膩的影像視角，LG IPS 顯示器更擁有 sRGB 色譜的99%覆蓋率，亦搭載 AMD FreeSync™ 技術，玩家可擁有完美流暢的、無撕裂感的高畫質遊戲體驗。



● LG Soundbar Eclair SE6S 超 ONE 能立體聲霸，完美打造家庭劇院：喜歡全家人團聚看電影追劇？只要添購 LG Soundbar SE6S 超 ONE 能立體聲霸就能滿足願望，All-in-One 輕巧設計卻創造不凡音質，不僅能優化雙聲道音效成多聲道音效，也支援 Dolby Armos 和 DTS:X，讓你彷彿置身場景，震撼感不輸電影院！

讓 LG 陪你過好年，生活升級再也不用大手筆，觀望許久的家電趁現在「龍」帶回家！





[1]本活動所指「66折」優惠尚未含 LINE 購物、ShopBack 回饋之金額。適用本活動之指定商品，於本活動期間，在 LG 官方線上商城將直接標示本活動優惠價格；以下指定產品不得適用本活動所有優惠：冷氣全系列、PuriCare™ AeroFurniture新淨几(AS201PRU0、AS201PYU0、AS201PWU0)、PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機(AS601HWG0)、StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版 無線可攜式觸控螢幕(27LX5QKNA)、StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕(27ART10AKPL)

本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品； LG 官方線上商城之企業客戶(B2B)及 LG 員購(B2E)，恕無法參加本活動。 LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將另行公告於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。

[2]優惠活動指定產品型號請以 LG 官網公告為主。

[3]僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。詳細回饋時間請依 LINE 購物/ ShopBack 規範及其官網標示為主。

[4]除產品本身優惠價之外，不可合併其他所有優惠。

[5]以上不可合併新會員歡迎禮95折。以下指定商品不適用「雙拼優惠」活動：32SR83U-W、32SR50F-W、27SR50F-W、43SQ700S-W、StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版 無線可攜式觸控螢幕(27LX5QKNA)、StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕(27ART10AKPL)。

[6]抗敏 HEPA 濾網全方位去除灰塵和過敏原：HEPA 濾網可去除高達99.999％的灰塵，小至0.01μm 的過敏原，提供健康空氣(去除大灰塵；去除沙塵暴/極細粉塵；去除過敏原）。