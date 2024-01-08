LG 提出「重塑未來」的願景，於全球新品發表會展示以人工智慧為核心的創新技術

【2024年1月8日】LG 電子(LG)今日在美國內華達州拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心，舉行 LG 全球新品發表會，會中介紹 LG 電子在2024年 CES 大展中的嶄新願景與展覽主題「重塑未來」(Reinvent your future)。









LG 執行長 William Cho 一開始重申 LG 去年首次宣布的宏偉目標，為轉型成為一間智慧生活解決方案公司。LG 近七十年來對全球消費者及其生活空間有著深入瞭解，如今 LG 的業務將超越家用空間，擴大到移動、商業和虛擬等多個領域。LG 在每個領域都以改善顧客體驗為目標，將重心放在被稱為 3C2S 的五大要素上：關懷(Care)、連接(Connectivity)、客製化(Customization)、服務化(Servitization)及永續發展(Sustainability)。

將人工智慧重新定義為「情感智慧」





LG 在創新和提升顧客體驗的過程中，已將人工智慧視為成功關鍵之一。LG 並不只專注在技術本身的發展，更致力於展示人工智慧如何在真實生活裡帶來切實的好處。

LG 將人工智慧重新定義為「情感智慧」(Affectionate Intelligence)，堅信人工智慧可以帶來更關心、更感同身受、更完善的顧客體驗。

即時生活智慧





LG 執行長 William Cho 在記者會上強調 LG 人工智慧解決方案的獨特之處，首先是在規模和品質上運用大量數據資料的能力。在全球五到七億台 LG 的產品中，有許多智慧裝置搭載了人工智慧支援的智慧感測器，這些感測器經過最佳化調整，可以學習和分析用戶在「生理需求」及「情感需求」的生活模式。

僅管許多公司依靠互聯網數據來訓練人工智慧，但 LG 的優勢在於能夠利用從數十億具聯網裝置 (包括 LG 智慧產品和廣泛的物聯網裝置) 中收集「真實生活」數據資料。這個資料庫能夠提供關於顧客與裝置的互動、客戶的環境、行為模式和情緒狀態的寶貴洞察。這些多面向的數據資料讓 LG 更全面地瞭解顧客的家庭生活，以提供更美好、更聰明的生活解決方案。

運用 LG AI Brain 產出精心策畫的智慧生活解決方案





LG 執行長 William Cho 接著說明 LG AI Brain 的核心作用， LG AI Brain 是由 LG 大型語言模型 (LLM) 驅動的強大處理引擎。AI Brain 藉助 LG 龐大的用戶數據庫，可以根據用戶與產品的互動及情境學習來預測用戶需求，執行進階預測過程，並且透過協調實體裝置的作動產生出最佳解決方案。

進而使得 LG 能以更加聰明和高效的方式，為顧客生活中的各種空間提供智慧服務和體驗，展現出 LG 情感智慧概念中蘊含的貼心關懷。

對「顧客情資負責」的承諾





LG 明白自己有責任以合乎道德的方式使用人工智慧，並致力於對其決策和行動所產生的影響和後果負責。LG 的目標是確保所開發的人工智慧系統能造福所有使用者、促進安全行為，並確保所有收集到的個人資料的安全性。

LG 強大的資料安全系統 LG Shield 印證 LG 的承諾，LG 運用 LG Shield 系統，從收集、儲存到使用的每個階段，保護個人資料和資訊。LG 致力於實現對「顧客情資負責」(Responsible Intelligence)的承諾，目標更是要超越產業中對於實施人工智慧訂定的必要標準。

LG 執行長 William Cho 在 LG 全球新品發表會的總結發言中，強調 LG 對人工智慧的運用奠基於「顧客應該擁有完全掌控權」的信念上。他還說道：「Life's Good. 是我們堅定不移的承諾，即使在人工智慧時代也同樣激勵我們為顧客創造更美好的生活。」

在發表會現場，LG 平台事業中心 (Platform Business Center) 副總裁暨負責人 Jung Ki-hyun 及 LG 車輛零件解決方案 (VS) 公司總裁 Eun Seok-hyun，與 LG 執行長 William Cho 一同上台，介紹以人工智慧為基礎的創新技術和策略。

從家用空間開始，副總裁Jung Ki-hyun展示了 LG 以人工智慧為基礎的智慧家庭藍圖。LG 為了實現轉型成為智慧生活解決方案公司的願景，將把 LG 獨特的「情感智慧」技術融入 ThinQ 平台。副總裁不僅揭曉創新服務，例如可與顧客進行自然對話的生成式人工智慧聊天機器人「ChatThinQ」，以及3D可視化家居應用程式「3D Home View」，以直覺的方式對空間整合控管，更透露了將推出全新智慧家居中樞的計畫。

在移動領域，LG分享了將車輛打造為「輪子上的生活空間」的願景，且由軟體定義汽車 (SDV) 解決方案支援落實這項願景。LG VS 公司總裁 Eun Seok-hyun 介紹了 LG SDV 軟體解決方案 LG αWare。LG αWare 內有多功能軟體模組，可增強現有的車輛作業系統與協助建置新平台；操作解決方案可協助軟體開發人員完成從設計到套用的SW軟體開發流程；車載娛樂解決方案可觀看高畫質內容和聆聽高品質音效；人機界面解決方案利用 AR／MR 和人工智慧技術提供沉浸式的車載體驗。

有關 LG 於 2024 年 CES 大會的產品詳細資訊及活動期間(1 月 9 到 12 日)的最新消息，請參閱 LG 的 CES 專屬網站(www.LG.com/CES2024)及 YouTube 頻道 LG Global。



