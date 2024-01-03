趕春節前交屋！ 家電選購懶人包！

【2024年1月3日，台北訊】年節將近，許多消費者趕在年前交屋或是家電升級迎接新氣象，然而家電選擇琳瑯滿目，如何挑選才不會後悔是否也讓你傷透腦筋？智慧家電領導品牌 LG 電子分享挑選懶人包，讓你晉升家電達人，同步推出「喜迎龍年！LG 智慧家電 春頌好禮」活動，以多樣化的產品陣容以及強大的新春優惠攻勢，讓全家「龍」光煥發迎新年！









家電達人策略一：內建智慧腦，省時省錢又省力





遠端操控家電、一鍵管理生活，這些夢幻的生活情境不再是電影場景，快跟上智慧生活浪潮！為了讓消費者方便體驗智慧生活，LG 全家電產品內建 WiFi，無須另外添購或安裝WiFi接收器，搭配 ThinQ App 可輕鬆管理家電，並提供最即時的個人化服務，更重要的是可透過分析使用習慣與偏好，能有效節省時間、能源和金錢。

家電達人策略二：創新意玩美型，優雅生活不能忽略的小細節





愈來愈多消費者喜愛開放式廚房，或是將下廚視為重要生活儀式感，廚電選擇因此不再只重視功能面，家具與空間的調和美，就交給 LG Objet Collection® 調和美學傢電，內外兼具美觀又實用，尤其廚房家電最受消費者喜愛！明星產品 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱不只擁有時尚外觀，且只要輕敲兩下就可清楚看到內部空間，有效減少41%冷流流失[1]，此外搭載直驅變頻壓縮機精準溫控，還可延長保鮮期。被譽為必買家電的 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機擁有獨家 TrueSteam™蒸氣潔亮科技以及業界唯一十字型設計的 QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂，各種油汙都能徹底洗淨。NeoChef™ 智慧變頻蒸烘烤微波爐，多種烹調功能，一機搞定；使用智慧變頻溫控科技，能均勻加熱鎖住美味，且有 EasyClean™ 抗菌易清潔塗層™，連清潔善後都優雅無虞！

家電達人策略三：美好生活從居家健康開始，正確洗衣護衣有口訣





優化生活品質首要條件就是維持健康，出門在外難免細菌病毒沾上身，回到家後的衣物清潔更需要下功夫。LG 提供洗衣口訣：「先蒸後洗不要曬」，回到家後可以將沒有馬上清洗的衣物放進 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥，獨家專利 TrueSteam™ 蒸氣技術即可乾衣、除菌、除皺又去味。後續的洗衣工作透過 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機一機搞定，WashTower™ AI 智控洗乾衣機整合「蒸、洗、脫、烘」四大功能，更厲害的是使用 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，能智慧偵測衣物材質與重量，自動選擇最適合的洗衣行程，有效減少衣物 10% 受損[2]，以及 Smart Pairing™ 智慧行程配對，自動傳輸洗程資訊至乾衣機，乾衣行程一條龍完成，避免戶外曬衣沾染細菌灰塵做白工。

家電達人策略四：產品壽命是關鍵，原廠保固要考慮





大部分消費者都希望家電壽命長一些，正確的使用方式是延長家電使用壽命撇步之一！購買後可申請 LG 全方位尊榮到府教學[3]，建立正確使用方式，後續可透過 ThinQ App 能即使掌握家電狀況，且變頻壓縮機與變頻馬達均享有10年保固，給予消費者最安心的消費體驗。

喜迎龍年！ LG 智慧家電 春頌好禮即日開跑！





家電購物熱潮來襲，LG 過年不打烊，推出「喜迎龍年！LG 智慧家電 春頌好禮」優惠活動，即日起至2024年2月20日，購買 LG 指定家電，單筆消費滿新台幣25萬元(含)，即贈 LG gram 極致輕薄筆電14吋乙台。另有精美好禮兌換、隨貨送。活動詳情與滿額贈符合機型列表請見活動網頁：https://www.lg.com/tw/2024-cny-sp 。

[1] 基於 Intertek 對 SX5534WB、GR-S632GLRC, 和 LFX3194ST/02 的檢測結果，按照 LG 內部測試方法，測量 Door-in-Door™ 門中門魔術空間和冰箱門分別打開10分鐘時空氣交換率的差異。各型號、不同開門時間下的測量結果可能存在差異。

[2] 由 Intertek 於 2022 年 5 月進行測試。與 LG 的常規標準行程相比，標準行程的洗滌量為 2 公斤。(F13EJN) 通過添加 5 孔織物樣品並在標準行程中比較 AI 1級和 AI 3級來測試平均織物損壞。測試結果可能因衣物和環境而異。僅適用於棉質、混紡、易護理行程。

[3] 限指定產品，詳細辦法與適用型號請見 LG 台灣官方網站。