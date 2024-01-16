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LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代，全新升級上市
【2024年1月16日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 電子致力提供消費者更優質的生活品質，自2020年上市 PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版，360度全方位空氣清淨效果廣受全台消費者好評，根據市調公司 GFK 資料，近年空氣清淨機銷量持續穩定成長，2023年第三季 LG 更位居市佔第一，奠定 LG 空氣對策解決專家的形象。今年 LG 再度推出 PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代，高質感外觀設計以及多項功能全新升級，並搭載獨創 AI 智慧感測器，大幅提高淨化速度，不僅解決寵物家庭困擾，也是重視空氣品質家庭的最佳選擇！
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 傾聽消費者需求，提供功能完善的 PuriCare™ 空氣清淨產品陣容，今年 LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代也在潛心研發後誕生，不僅寵物模式升級，智慧功能與淨化效果也再度進化，期望運用最新科技為每個家庭打造最佳空氣品質！」
LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代即日起全面上市，單層專業版建議售價為26,800元、雙層專業版建議售價為36,800元、雙層旗艦版建議售價為41,800元。
● LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代(單層專業版)：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-as651dby0
● LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代(雙層專業版)：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-as101dby0
● LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代(雙層旗艦版)：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-as111ngy0
全方位升級！
AI 智慧感測器淨化速度超有感、寵物模式增強吸力與毛髮異味說掰掰
● 智慧升級！AI智慧感測器[1]提高淨化速度：LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代旗艦版搭載獨家AI智慧感測器，只要於家中空間安裝 AI 智慧感測器，感測器可快速偵測空氣品質與污染源位置，並加速空氣清淨機運轉，最多可連接三個感測器，達到大範圍精準淨化效果，比自動模式加速約24%[2]，無論是細小灰塵、氣味、汙染物都能即時高效解決。
● CASR 國家標準認證！高效能又省電: CASR 潔淨空氣提供率為國家標準的空氣清淨機性能指標，LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代旗艦版拿下8的高數值，於能源效率分級中更是維持一級能效的最高標準，不僅輕鬆擁有潔淨空氣還能省電，再也不用擔心荷包大失血。
● 寵物模式吸力加強！毛髮與異味一次打擊：LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代大幅增加下層吸力，能快速吸附低處寵物懸浮毛髮30%[3]以上，不僅有毛髮專用濾網吸附大量毛髮灰塵，減少環境中的寵物毛髮，還能輕易撕下清洗並重複使用，讓 HEPA 濾網常維持強大的過濾效果，是毛孩家庭的一大福音！另外，光觸媒活性碳除臭濾網也強化升級，去除寵物異味效果提升94%[4]，擁抱寵物寶貝也能輕鬆又優雅。
● 淨化升級！強勁吹送潔淨氣流達9公尺[5]：LG PuriCare™ 360°空氣清淨機最特別的就是無論放在居家空間何處，都能達到360度強力淨化全室空氣，而二代的循環扇甚至全面提升，上層循環扇加下層的強力清淨風扇，可送出潔淨空氣遠達9公尺，快速帶動氣流循環、擴散乾淨空氣；而且配備3階段過濾系統，包含毛髮專用濾網、 HEPA13濾網、光觸媒活性碳除臭濾網，無論是毛髮、粉塵、異味、空氣中的化學物質、小至01微米[6]的顆粒，通通都能一網打盡；此外，新一代全新的過敏防護模式，以 UVnano 紫外線淨化 和奈米離子釋放相結合，可消除99.9%[7]的細菌並中和空氣中的有害物質，吹送的不只是清新空氣，更提供乾淨且安全的居家環境，每次呼吸都放心！
全台家庭首選！
LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代上市優惠中
近年來空氣品質已成為家庭優化生活的關鍵之一，LG 細心體察消費者面臨的空氣困擾與需求，LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代不僅於功能面大幅升級，也更加注重消費者的使用細節，包含智慧顯示面板加大，4.3吋的觸控螢幕[8]、透過不同顏色顯示空氣品質，讓各項數值一目了然，並可一鍵操作，隨時調整不同模式，還有濾網壽命感測器，可了解濾網壽命及更換時間，同樣也能使用 ThinQ® 遠端操控輕鬆掌握家中空氣品質，即使不在家依然能讓家人擁有清淨空氣。新的一年就讓 LG 繼續做你的空氣對策解決專家，守護全家人健康！
因應新春期間新品上市，LG 還推出特別優惠，即日起至2月29日，凡購買 LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代雙層旗艦版，即贈 AI 智慧感測器乙顆(市價2,990元)，想升級居家空氣品質就趁現在！
[1] AI 智慧感測器=自動運作(AI)感應器
[2] 於室內溫度25±0.5℃, 相對濕度25±5%，AI 智慧感測器放置在距離空氣清淨機2.5公尺處。分別測量開啟 AI 模式和自動模式時感測器附近的粉塵濃度降至1 x 106顆粒/mL的時間。AI 模式：876 秒，自動模式：1,152 秒，上述所有測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
[3] 由 LG 內部研發實驗室測試，在寵物咖啡廳的132m2區域內進行測試，以使用寵物模式的 AS309DNP 型號 和自動模式的 AS309DWA 型號測試，測量底層濾網中收集到的灰塵和毛髮量的重量，上述所有測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
[4] 由 TÜV德國萊茵測試，實驗條件：在 8 立方公尺、攝氏溫度( 23 ± 5)度、相對濕度( 55 ±15) % 的實驗室中，以測試型號AS201NNFA 進行光觸媒濾網與標準濾網之除臭效果比較，上述所有測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
[5] 由韓國建設生活環境試驗研究院(KCL)測試，懸浮微粒指0.01µm顆粒，測試時間達38分鐘所得測試結果，上述所有測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
[6] 由 LGE 內部研發實驗室測試。實驗條件：在 1309 立方公尺(11.0 x 3.4 x 35公尺)的室內進行，測試產品型號為 AS351NNFA，溫度為25±1.0℃ ，風速設定為 Turbo Mode。藉由測量與測試產品之距離來測量空氣速度。距測試產品9m、距地面3.3公尺高度處風速為0.26m/s。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
[7] 由 TÜV Rheinland 測試機構於室內溫度25±2℃, 相對濕度50±10%, 開啟 UVC LED 於風速1條件下，運行2小時候測量風扇葉片上的細菌溶液， 測試結果為去除 99.99% 細菌，上述所有測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
[8] 限指定型號 AS111NGY0。
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