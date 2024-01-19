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CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔，全球首發在台灣
【2024年1月19日，台北訊】濕拖清潔機器人與無線吸塵器各有使用時機，都是不可或缺的清掃家電，但兩項產品都購入又怕佔空間，讓許多家庭很難取捨！智慧家電領導品牌 LG 提出完美解方，首推無線吸塵器結合濕拖清潔機器人的「LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔」，雙機整合在同一機座上的設計，無論在收納、清潔與充電都可合而為一，更能大大釋放居家空間，且全新升級的 A9X 無線吸塵器，重量更輕、吸力更強，搭載2.3吋 LCD 液晶螢幕，操作更便利，使深層清潔不再是麻煩事；日常維持整潔則可透過 R5T 濕拖清潔機器人，具備360 LiDAR 雷射偵測及自動供水系統等多種智慧設計，兩者分進合擊完美演繹打掃雙重奏！LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔將搶先於 1 月 19 日電器空調影音 3C 電腦年終購物節在台首度開放體驗與預購，建議售價45,900元，現在就購入為居家大掃除提供新解方！
官網連結：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-art-prime
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「清空塔是韓國總部內部競賽的冠軍作品，不僅是複合式家電，更是從外型到功能都完善整合，切中消費者打掃痛點。台灣消費者喜愛創新以及對空間運用極致要求，因此選定台灣為清空塔全球首發市場，希望為台灣消費者帶來煥然一新的打掃體驗。」
全新清潔方式
LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔創新登場
LG 洞察消費者清潔困擾，將無線吸塵器結合濕拖清潔機器人整合，創造一加一大於二的黃金組合！居家環境的日常維持交給 R5T 濕拖清潔機器人，深層清潔交給 A9X 無線吸塵器，清潔善後的麻煩事，就交給雙機自動除塵的清空塔，省時、省力更省空間！
• 全新雙機自動除塵，集塵過濾一機搞定：LG 自動除塵技術領先業界，無線吸塵器與濕拖清潔機器人可共用 LG All-in-One Tower Combi 清空塔，自動將兩款家電集塵盒內的灰塵毛髮清除到同一個集塵袋內，無需同時使用兩份耗材，一袋收集髒汙讓清潔免髒手；內建高性能三重過濾系統及 UVC LED 紫外線殺菌功能，能在自動除塵過程中去除細微灰塵，減少細菌孳生，被譽為過敏原最強剋星。
• 空間省一半，韓系美型設計讓清掃也美美的：LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔完美結合兩項產品，使佔用的居家空間可縮小約二分之一，佔地面積不到一張 A3紙，兼顧韓系簡約美型外觀，內建隱形收納設計，所有吸頭都有專屬位置，讓清掃工具也是最美居家擺設。
• LG ThinQ App 全方位管理，便利清掃即刻上線：LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔內建 WiFi，能輕鬆連接LG ThinQ App，除了可隨時確認吸塵器的濾網狀態、UVC LED 運作狀態、電池壽命也能查看清潔紀錄、遠端安排掃地機器人清掃區域及時間，輕鬆運用清空塔帶來的便利清掃模式。
全面進化改款再升級！
R5T 濕拖清潔機器人、A9X 無線吸塵器分進合擊
LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔佔地空間減半但功能不馬虎，LG A9X 無線吸塵器全新升級，R5T 濕拖清潔機器人吸拖合一極致智慧，分進合擊打掃環境不再妥協！
• LG A9X 無線吸塵器全面升級：相較於前代機種，減輕重量達5%，更便於手持或是清潔高處，但吸力提升至280W，能製造強大的渦輪氣旋，達到7%集塵率。此外，LG A9X 無線吸塵器搭載全新 2.3吋 LCD 液晶螢幕，能清楚掌握清空塔狀態，甚至根據場景切換吸力模式或即時查看剩餘電量，打掃效率更加分；搭配可拆洗式集塵盒設計，定期清洗，保持衛生，減少長期累積的汙垢所導致的過敏或二次汙染問題。
• LG R5T 濕拖清潔機器人化身智慧管家：機身搭載360 LiDAR 雷射偵測，能精準識別空間格局降低碰撞，若偵測到地毯材質可自動增強吸力，清潔藏於織品中的髒汙！並具備全自動智慧供水系統，280ml 大容量水箱能一次完成30-40坪空間的清潔工作，智慧超給力！
LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔於嘖嘖募資平台初登場即破500萬預購佳績，即日起至1月22日將於台北世貿一館電器空調影音 3C 電腦年終購物節首次開放現場體驗及預購優惠；並於 LG 官方線上商城同步開跑，1月31日前於官方線上商城預購，完成訂單即可獲得價值3,500元高速震動除蟎吸頭乙個。預計2月正式上市，趕緊把握時間下單，讓 LG 清空塔清空打掃煩心
事！
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LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代，全新升級上市 16/01/2024
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LG 公布2023年財報 29/01/2024
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