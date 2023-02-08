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LG 電子宣布鄭淵寬就任董事長
【2023 年 2 月 8 日，台北訊】 LG 電子在台灣耕耘超過20年，致力帶給消費者更美好的生活。LG 電子今(8)日宣布鄭淵寬正式接任台灣 LG 電子董事長，首要任務為帶領 LG 電子持續創新並著眼永續發展，期許再創巔峰，開展智慧家電新藍圖。
家電需求大幅改變
LG 認為台灣市場極具開創性
董事長鄭淵寬一路從韓國 LG 電子海外銷售和市場行銷經理、亞洲區冰箱事業銷售及行銷團隊負責人、北美洗衣機事業銷售及行銷團隊負責人，一直到於美國擔任洗衣機及吸塵器事業產品總監，無論是市場趨勢或是產品發展都有獨到見解，借重其豐富的經歷，期望帶領台灣開展新局。鄭董事長深信，前瞻科技的核心來自消費者洞察，台灣消費者近幾年對家電的需求大幅改變，不僅更加願意投資高端家電，在軟硬體的設計也都期待客製化體驗，無論是應用 LG OLED 技術擴大產品線，或是搶先在台上市的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，在台灣市場都得到極佳迴響。台灣消費者接受度高，市場具開創性，無論是銷售、後勤或是客服團隊都將致力於積極回應消費者需求，期望引領家電產業發展，並創造非凡的消費者體驗。另一方面，鄭董事長也認為 LG ThinQ™創造智慧家庭新生活型態，在生活步調快速且節能意識高漲的台灣市場有絕佳機會，未來將持續擴大 ThinQ™ 技術的整合與運用，並提供消費者多元體驗機會，為消費者帶來更便利的生活。
強化永續經營
LG 積極落實 Life’s Good 美好理念
LG 秉持「Life’s Good」的品牌理念，不僅打造讓人們生活更美好的產品，也落實企業社會責任，透過偏鄉服務、公益行動、社會救助、環境永續等多元面向實踐 Life’s Good。鄭董事長上任後允諾會為全球永續發展目標做出更多貢獻，除了持續致力於創新技術的研發，用科技啟動正向環境影響力，例如優化產品能源運用效率，持續開發低碳量產品及環保包材等，也將積極參與社會關懷，竭力回饋品牌資源於台灣在地，帶領LG品牌開創全新風貌。
LG 電子董事長鄭淵寬小檔案：
- 畢業於韓國高麗大學中文系及美國南加大 MBA 碩士
- 任職於 LG 超過20年
- 市場經驗包含台灣、澳洲、泰國、印尼、印度、法國、北美等
- 工作經歷橫跨行銷、銷售、產品多元領域
- 上一步
Styler 蒸氣電子衣櫥使用行為調查得獎公告 06/02/2023
- 下一步
WashTower AI 智控洗乾衣機使用行為調查得獎公告 13/02/2023
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