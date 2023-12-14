家電不再只是家電 智慧生活全新突破！ LG ThinQ UP 2.0 首創家電服務客製化與訂閱制

【2023年12月14日】LG 電子在韓國推出智慧家庭創新產品 ThinQ UP 2.0，智慧生活再升級！LG 藉此將事業範疇從家電硬體擴大到訂閱服務，引領家電產業走向「服務化」。LG 根據其全新智慧生活解決方案策略，以及「Zero Labor Home Makes Quality Time」（零家事打造優質時光）的願景，推出一系列滿足消費者客製化需求的服務，打造更自由、便利的家居生活。有別於功能及規格固定不變的傳統家電產品，與 ThinQ UP 相容的家電可持續加入新功能，而 LG ThinQ UP 2.0 在顧客使用過程中，可持續根據使用者的個人喜好量身打造服務選項，減少做家事的時間和精力。另一方面，LG 也整合永續建材、智慧家電、儲能設備首創「家電建築－智慧小屋」，帶領智慧生活產業邁入全新里程碑。









ThinQ UP 2.0

打造獨一無二的客製化家電



ThinQ UP 2.0 家電搭載 LG 開發的 DQ-C 裝置晶片及全新的作業系統（OS），讓使用者可以輕鬆增減功能。DQ-C 晶片具備充足的記憶體，方便使用者依照個人喜好加入各類內容，量身打造所需功能，且能使用語音辨識、家電的觸控顯示器或 ThinQ App 輕鬆管理。且客製化服務在顧客收到產品前就已經開始，每一位購買 ThinQ UP 2.0 家電的顧客將透過 LG ThinQ App 完成三步驟的「生活模式分析」調查。LG 會運用調查結果優化設定以符合顧客喜好，確保從一開始就提供最佳的顧客體驗。

LG 從產品到服務

提供一站式家庭解決方案





作為引領家電「服務化」的先驅者，LG 所推出的全新解決方案，不僅提供家電客製化設定，更可搭配一系列減輕家務和管理負擔的訂閱服務，從維護 LG 產品性能到重複訂購洗滌劑和生鮮食品一應俱全。在訂閱期內，LG 每個月透過 LG ThinQ App提供報告，根據顧客的使用模式和喜好提供符合個人需求的產品建議或耗材資訊。舉例來說，LG 的新款洗衣機加入 ThinQ UP 2.0 功能，主動記錄用戶洗衣習慣，用戶就能享受從洗乾衣到保存衣物等各種一站式的便利服務。

體現「美好世界」願景

LG智慧小屋將有機會量產！



LG 於 2023 年 IFA 首度亮相智慧小屋，從房屋外觀、儲能系統到智慧家電一條龍體現極致智慧生活！LG 智慧小屋為兩層樓的獨立套房風格，與南韓營建及土木工程服務業者 GS Engineering & Construction Corp （GS E&C） 合作，打造體積小巧、奠定住宅生活全新典範的預鑄住宅。此外，為了將環境衝擊降到最低，更換式模組元件採用知名南韓鋼鐵公司 POSCO 製造的低碳鋼材料。小屋屋頂安裝太陽板，每天可產生最多 15 千瓦的電力，並可透過電動車（EV）充電器儲能系統（ESS）儲存多餘的電力。智慧小屋中的所有家電，包含LG創新的頂級節能家電WashTower AI智控洗乾衣機、QuadWash™ 四方洗蒸氣洗碗機、嵌入式廚房家電、淨水器及 Therma V™ Monobloc 空氣源熱泵機（AWHP），皆可透過 LG ThinQ App 無縫連線，讓使用者能控制及管理住宅的家電及 HVAC 系統，以及即時監控儲能量及用電量。LG ThinQ 也能與安全性更強的物聯網（IoT）配件連線，包括攝影機、動作感應器及智慧門鈴。智慧小屋是智慧生活劃時代的創作，運用科技首創「家電建築」，家電不再只是家電，而是智慧生活的重要載體，預計2024年開放消費者訂購，打造專屬的美好世界願景！





