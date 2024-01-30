We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
真無線時代來臨！ LG 全球首創影音無線傳輸電視正式登台
【2024年1月30日，台北訊】想要體驗如劇院般的頂級視聽享受？新年正是汰舊換新的好時機！智慧家電領導品牌台灣 LG 電子提供完整的家庭娛樂解決方案，今年推出 LG OLED evo M3 真無線系列，採用全球首創 4K 120Hz 影音無線傳輸技術，可再搭配全球首創的3.1.3聲道超維度 6D 立體聲霸 Soundbar SC9S，享受極致頂級的居家影音饗宴。此外，LG 今年還推出 XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響，360度全域音場與氣氛燈設計，讓你外出也能擁有好音質，新年假期無論是安排與家人出遊，或是想要宅家看場電影享受居家時光， LG 都能為你一次備齊所有家庭娛樂設備！
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「近年消費者不僅對於視聽娛樂需求逐漸攀升，亦更加關注產品的使用細節，LG 致力優化產品核心技術，已連續十一年獲得全球 OLED 電視銷售第一[1]，今年全新推出的 LG OLED evo M3 真無線系列，更為世界首創的『無線連接』電視，突破居家設計的限制，期望透過最新科技帶給消費者無與倫比的視聽體驗。」
LG OLED evo M3 真無線系列即日起於台灣知名論壇 Mobile01 合作早鳥預購活動，早鳥預購價為199,000元；LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響即日起於募資平台 Flying V搶先預購，超早鳥選購享優惠價9,900元 (限量30台)。
*LG OLED evo M3 真無線系列 (建議售價299,000元)
https://m.mobile01.com/marketcommodityfunding.php?id=2237336
*LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響 (建議售價13,900元)
https://www.flyingv.cc/projects/34861?ref=banner
用「無線」打破你的無限想像！
LG OLED evo M3 真無線系列全新上市
搭配 Soundbar SC9S視聽一次滿足
● 無線影音新境界！LG OLED evo M3 真無線系列：你是否也曾被電視惱人的線材所困擾，不只使裝潢設計不美觀，整理起來也非常不方便，就讓 LG 帶你掙脫有線的束縛，解放居家空間！LG 全新推出 OLED evo M3 真無線系列，全球首創 4K 120Hz 影音無線傳輸技術，HDMI 等外接訊號源皆可獨立於真無線 4K 影音傳輸盒 (Zero Connect Box)，不僅能讓與電視連接的線材減少、將安裝與更換外接硬體的過程簡化，少了電視牆壁面的走線孔，更能使電視如畫作般零間隙壁掛於牆上，完美融入居家裝潢！此外，M3 真無線系列搭載 α9 第六代 4K AI 影音處理晶片，強大的 AI 運算能力讓畫面與音效表現栩栩如生，亦能模擬1.2聲道，打造身歷其境的感受；還擁有智慧增亮引擎 (Brightness Booster) MAX，透過 AI 增亮透鏡及亮度智慧升級演算法，亮度相較傳統 OLED 高出70%，展現細緻又鮮明的畫面，且面板提供五年保固[2]，使用更安心。
● 沉浸式影音最佳搭配！LG Soundbar SC9S 超維度 6D 立體聲霸：全球首創1.3聲道超維度 6D 立體聲霸，3重空間環繞音效加上3重向上天空聲道，可享受多維度 6D 立體包覆音場！不僅擁有獨特的 LG WOW Cast 無線傳輸設備能無線連接 LG Soundbar 和 LG 電視，減少線材佔用空間，LG Soundbar SC9S 更是 LG 電視的完美搭檔，可搭配 OLED C 系列專屬支架，完美結合 OLED evo 極致系列電視，與電視喇叭同步音場，為居家娛樂效果創造最佳體驗。
新年露營踏青的最佳旅伴！
LG XBOOM 360全景聲藍牙音響與 LG StanbyME Go 外出也享有絕佳影音娛樂
● 360度全向環繞音效！LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響：以為外出就難以享受好音質？LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響讓樂音如影隨形！不僅擁有進階的360度全向性音效，能將聲音以360度的方式傳播，提供更自然真實及出色的音質，無論身處在音響周圍的任何地方，都能感受頂級音效，也提供多種情境模式以及1680萬種顏色選擇，只要透過專屬APP就能自由切換顏色，無論是派對、露營、居家生活，想要的氛圍感由自己定義！另外，LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響採用高級感的編織面料，且達到 IP54 防水防塵等級，時尚機身設計能與各種家居風格無縫融合，就算要外出攜帶也不怕難清理，再搭配高續航力，可連續播放24小時音樂，無時無刻且不限在何地，帶給你滿滿的聲光宇宙！
● 有它絕不無聊！LG StanbyME Go 閨蜜機樂Go版：出遊的視聽娛樂設備怎能少了輕巧的螢幕？LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go 版自去年上市以來話題不斷，無線可攜式的27吋LED觸控螢幕，可依觀看需求任意旋轉以及調整角度，還能使用遙控器或透過ThinQ® App 串聯手機操作，操控方式多元簡易，且採用軍規級防摔箱，通過多項耐久測試項目，包含衝擊、高低溫、粉塵等，有效抗震防摔，帶到哪裡都安心；搭載杜比全景聲音效規格的4聲道 20W 喇叭，呈現高品質聲音表現，且配備多款人氣影音串流、遊戲與多變主題 App，視聽娛樂設備的使用情境不再只限於居家使用，外出旅遊也能盡情享受娛樂視界。
新年是全家人歡聚的好時機，自2月6日至4月30日止，LG 提供智慧電視用戶三個月免費 Apple TV+訂閱優惠服務，讓你立即享受杜比視界及全景聲強化的 Apple 原創作品。此服務適用於2018年到2024年間 LG 全型號智慧電視機型、StanbyME、StanbyME Go 且同時是 Apple TV+的新訂閱用戶[3]。若要兌換此優惠，用戶須透過可相容的 LG 智慧電視存取 Apple TV+應用程式，並依照兌換指示進行[4]。LG 多款家庭娛樂設備為你打造百變生活場景，無論新年如何安排，都讓 LG 陪你一起度過！
[1] *資料來源：Omdia，計算2013年至2023年單位出貨量。結果並非對 LG Electronics 的認可。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。欲瞭解更多詳細資訊，請至http://www.omdia.com/。
[2] *第一年至第二年的保固涵蓋面板、零件，第三年至第五年的保固僅涵蓋面板。
- 上一步
LG 公布2023年財報 29/01/2024
- 下一步
LG 原廠售後四大服務 Here4U！從教學、保養到維修，安心搞定 31/01/2024
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-wireless-m3-oled-tv-launch-20240130.html isCopied
paste