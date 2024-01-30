真無線時代來臨！ LG 全球首創影音無線傳輸電視正式登台

【2024年1月30日，台北訊】想要體驗如劇院般的頂級視聽享受？新年正是汰舊換新的好時機！智慧家電領導品牌台灣 LG 電子提供完整的家庭娛樂解決方案，今年推出 LG OLED evo M3 真無線系列，採用全球首創 4K 120Hz 影音無線傳輸技術，可再搭配全球首創的3.1.3聲道超維度 6D 立體聲霸 Soundbar SC9S，享受極致頂級的居家影音饗宴。此外，LG 今年還推出 XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響，360度全域音場與氣氛燈設計，讓你外出也能擁有好音質，新年假期無論是安排與家人出遊，或是想要宅家看場電影享受居家時光， LG 都能為你一次備齊所有家庭娛樂設備！









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「近年消費者不僅對於視聽娛樂需求逐漸攀升，亦更加關注產品的使用細節，LG 致力優化產品核心技術，已連續十一年獲得全球 OLED 電視銷售第一[1]，今年全新推出的 LG OLED evo M3 真無線系列，更為世界首創的『無線連接』電視，突破居家設計的限制，期望透過最新科技帶給消費者無與倫比的視聽體驗。」

LG OLED evo M3 真無線系列即日起於台灣知名論壇 Mobile01 合作早鳥預購活動，早鳥預購價為199,000元；LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響即日起於募資平台 Flying V搶先預購，超早鳥選購享優惠價9,900元 (限量30台)。



*LG OLED evo M3 真無線系列 (建議售價299,000元)

https://m.mobile01.com/marketcommodityfunding.php?id=2237336



*LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響 (建議售價13,900元)

https://www.flyingv.cc/projects/34861?ref=banner

用「無線」打破你的無限想像！

LG OLED evo M3 真無線系列全新上市

搭配 Soundbar SC9S 視聽一次滿足







● 無線影音新境界！LG OLED evo M3 真無線系列：你是否也曾被電視惱人的線材所困擾，不只使裝潢設計不美觀，整理起來也非常不方便，就讓 LG 帶你掙脫有線的束縛，解放居家空間！LG 全新推出 OLED evo M3 真無線系列，全球首創 4K 120Hz 影音無線傳輸技術，HDMI 等外接訊號源皆可獨立於真無線 4K 影音傳輸盒 (Zero Connect Box)，不僅能讓與電視連接的線材減少、將安裝與更換外接硬體的過程簡化，少了電視牆壁面的走線孔，更能使電視如畫作般零間隙壁掛於牆上，完美融入居家裝潢！此外，M3 真無線系列搭載 α9 第六代 4K AI 影音處理晶片，強大的 AI 運算能力讓畫面與音效表現栩栩如生，亦能模擬1.2聲道，打造身歷其境的感受；還擁有智慧增亮引擎 (Brightness Booster) MAX，透過 AI 增亮透鏡及亮度智慧升級演算法，亮度相較傳統 OLED 高出70%，展現細緻又鮮明的畫面，且面板提供五年保固[2]，使用更安心。



● 沉浸式影音最佳搭配！LG Soundbar SC9S 超維度 6D 立體聲霸：全球首創1.3聲道超維度 6D 立體聲霸，3重空間環繞音效加上3重向上天空聲道，可享受多維度 6D 立體包覆音場！不僅擁有獨特的 LG WOW Cast 無線傳輸設備能無線連接 LG Soundbar 和 LG 電視，減少線材佔用空間，LG Soundbar SC9S 更是 LG 電視的完美搭檔，可搭配 OLED C 系列專屬支架，完美結合 OLED evo 極致系列電視，與電視喇叭同步音場，為居家娛樂效果創造最佳體驗。

新年露營踏青的最佳旅伴！

LG XBOOM 360 全景聲藍牙音響與 LG StanbyME Go 外出也享有絕佳影音娛樂







● 360度全向環繞音效！LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響：以為外出就難以享受好音質？LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響讓樂音如影隨形！不僅擁有進階的360度全向性音效，能將聲音以360度的方式傳播，提供更自然真實及出色的音質，無論身處在音響周圍的任何地方，都能感受頂級音效，也提供多種情境模式以及1680萬種顏色選擇，只要透過專屬APP就能自由切換顏色，無論是派對、露營、居家生活，想要的氛圍感由自己定義！另外，LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響採用高級感的編織面料，且達到 IP54 防水防塵等級，時尚機身設計能與各種家居風格無縫融合，就算要外出攜帶也不怕難清理，再搭配高續航力，可連續播放24小時音樂，無時無刻且不限在何地，帶給你滿滿的聲光宇宙！



● 有它絕不無聊！LG StanbyME Go 閨蜜機樂Go版：出遊的視聽娛樂設備怎能少了輕巧的螢幕？LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go 版自去年上市以來話題不斷，無線可攜式的27吋LED觸控螢幕，可依觀看需求任意旋轉以及調整角度，還能使用遙控器或透過ThinQ® App 串聯手機操作，操控方式多元簡易，且採用軍規級防摔箱，通過多項耐久測試項目，包含衝擊、高低溫、粉塵等，有效抗震防摔，帶到哪裡都安心；搭載杜比全景聲音效規格的4聲道 20W 喇叭，呈現高品質聲音表現，且配備多款人氣影音串流、遊戲與多變主題 App，視聽娛樂設備的使用情境不再只限於居家使用，外出旅遊也能盡情享受娛樂視界。

新年是全家人歡聚的好時機，自2月6日至4月30日止，LG 提供智慧電視用戶三個月免費 Apple TV+訂閱優惠服務，讓你立即享受杜比視界及全景聲強化的 Apple 原創作品。此服務適用於2018年到2024年間 LG 全型號智慧電視機型、StanbyME、StanbyME Go 且同時是 Apple TV+的新訂閱用戶[3]。若要兌換此優惠，用戶須透過可相容的 LG 智慧電視存取 Apple TV+應用程式，並依照兌換指示進行[4]。LG 多款家庭娛樂設備為你打造百變生活場景，無論新年如何安排，都讓 LG 陪你一起度過！

[1] *資料來源：Omdia，計算2013年至2023年單位出貨量。結果並非對 LG Electronics 的認可。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。欲瞭解更多詳細資訊，請至http://www.omdia.com/。

[2] *第一年至第二年的保固涵蓋面板、零件，第三年至第五年的保固僅涵蓋面板。