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LG 原廠售後四大服務 Here4U！從教學、保養到維修，安心搞定
【2024年1月31日，台北訊】沒有定期檢查與保養家電不僅影響產品壽命及環境衛生，更可能成為你電費暴增的兇手，智慧家電領導品牌 LG 電子提供完善原廠售後四大服務－Here4U：尊榮到府教學、原廠保養服務、夜間維修服務、預約準時上門，領先業界榮獲 ISO 雙驗證肯定，品質保證安心無虞！
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 從來不認為產品銷售是一次性服務，因此我們推出原廠售後服務 Here4U，一條龍解決客戶問題，並從中深入洞察使用經驗，進而實現『Life’s Good』的品牌使命。」
如何延長家電的使用壽命？
使用原廠認證的定期健檢很重要
家電一用就是好幾年，但許多人忽略家電保養健檢的重要性，冷氣機、洗衣機等長年使用家電可能比下水道還髒，且讓家電使用效率不佳，也可能導致電費暴增！不要等家電壞了才跳腳，LG 提供原廠售後四大服務 Here4U，讓家電維持最佳狀態。
許多消費者會透過網路搜尋維修 LG 家電的廠商，卻很容易遇到非 LG 原廠所提供的服務，導致維修糾紛頻傳，因此原廠保養的優勢也逐漸受到消費者的重視。LG 原廠尊榮售後服務係由專業技師到府服務，能夠準確地診斷和解決問題，提高維修效率和成功率；且保證維修皆使用原廠耗材零件，確保品質如一，減少日後故障風險，專業且熱忱的服務不僅獲得消費者高度肯定，更榮獲 ISO 9001：2015 國際管理品質驗證，以及 ISO 10002：2018 國際客訴管理驗證。LG 提供0800-898-899免付費服務專線、LINE@ 線上客服、LG 官方網站等多元諮詢管道，慎選註明 LG 原廠保養的服務才不怕踩雷！
原廠售後四大服務尊榮到府
安心貼心一百分！
LG 貼心為消費者規劃四大售後服務，從購買後使用教學，到定期保養甚至維修，都能提供到府尊榮服務，有效延長產品壽命，創造更優質的使用體驗。
● 尊榮到府教學，產品教學安心使用：正確使用是極大化產品效能的關鍵，LG安排尊榮到府教學服務[1]，由專人講解產品使用秘笈，如：ThinQ App 設定與教學、產品基本功能操作、日常清潔與保養、耗材拆卸教學等，確保消費者將產品功能使用極大化。
● 原廠保養服務，定期保養，安心保固：為確保購買的家電產品能夠長期保持最佳狀態，LG 提供原廠保養服務，派遣專業的工程師到家中檢查家電產品的是否正常運作，並進行必要的維修，確保家電使用都在最佳狀態。
● 夜間維修服務，時間選擇更彈性：體貼上班族或家庭照顧者時間很難安排，LG 推出夜間維修選項，以預約方式提供週一至週五18:00~20:00維修服務，讓忙碌的消費者行程安排更彈性，隨時有後援！
● 預約準時上門，準時到府服務：透過多元系統管理，預約24小時內回電確認服務預約，無論派單或維修都能確實掌握，標準化的服務規範，安心一百分。
LG 為了回饋廣大消費者長年支持，即日起至2月29日，針對生活家電、變頻空調尊榮保養服務推出新春優惠(2月15日起開始預約施作)；選擇 LG 原廠服務，才能確保得到最佳的保障及服務，現在就預約起來吧！
官網連結：
- LG 產品尊榮保養服務：https://reurl.cc/eLGVd7
- LG 全方位尊榮到府教學服務：https://reurl.cc/nrqlD8
- LG 維修服務申請：https://reurl.cc/lgNmOd
[1] *限指定產品，詳情請見 LG 台灣官網
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