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LG 空調官方線上商城新春優惠，登錄再送原廠清潔保養服務
【2024年2月5日，台北訊】即將迎來農曆春節，家電冷氣汰舊換新需求大增，智慧家電領導品牌 LG 看準新春 3C 家電換購潮，於官方線上商城推出「迎新年暖換新機，搶先購送室內機清洗服務」早鳥活動，即日起至2月29日，凡購買 LG 空調指定型號[1]，登錄就送價值新台幣3,000元的室內機清潔保養電子券一張，享受舒適室溫，搭配定期清潔保養空調，維持效能並延長壽命，且買一台即送一張保養電子券，買越多送越多，從 LINE 購物或 ShopBack 進入 LG 官方線上商城購買再享額外點數或現金回饋！同時搭配政府加碼的2024年住宅家電汰舊換新節能補助，一次獲得室內機免費清潔服務與年前冷氣補助雙重享受，空調也能於冬天使用暖氣功能[2]，早買早享受，就讓 LG 空調陪伴你四季冬暖夏涼！
*LG 官方線上商城「迎新年暖換新機，搶先購送室內機清洗服務」活動網址：https://bit.ly/3Ut4Ubw
LG 官方線上商城新春寵愛消費者！
買空調送價值3,000元原廠室內機清洗服務
你以為冷氣清潔只需要清洗濾網嗎？空調定期清潔保養，減少黴菌、細菌等孳生，一年四季都能享受乾淨舒適的幸福溫度。LG 原廠清洗服務包含7大重點項目：ThinQ® 智能診斷、機體功能檢測、濾網清洗、飾板與機體外觀擦拭清潔、排水盤拆洗、風輪拆洗，以及風鼓擦拭清潔。透過LG原廠完整專業的清潔保養服務，一次提升冷暖房功效、維持省電效果、延長空調壽命，相較一般店家清洗，LG 原廠保養更為仔細，還享有售後服務，不怕清潔後有其他衍伸問題，從購買使用到保養，LG 提供完整服務，全家放心享受空調帶來的高品質健康生活。
一年四季使用空調，讓室內達到冬暖夏涼，冬天使用空調暖氣，比電暖器更安全省電且快速穩定達到全室溫暖，夏天則維持舒適涼爽。LG寵愛消費者，空調換新現在正是時候，即日起至2月29日，只要到 LG 官方線上商城購買「家用變頻空調」產品，於4月30日前完成產品安裝並至 LG 官方線上商城填寫表單登錄，審核通過即可獲得價值新台幣3,000元的LG原廠室內機清潔保養電子券[3]，買一台即贈送一張，讓你在新春完成空調汰舊換新！
此外，2月29日前從 LINE 購物或 ShopBack 進入 LG 官方線上商城購買空調，再享額外 LINE POINTS 或現金回饋。即日起至2月6日從 LINE 購物進入 LG 官方線上商城結帳下單，享 LINE POINTS 12%回饋（上限1,200點）、2月7日至2月19日享 15%回饋（上限1,500點）、2月20日至29日享 15%回饋（上限1,200點）；若從 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，即日起至2月29日活動期間的每週二、三、四結帳皆享現金回饋 6% 無上限，其餘時間也享現金回饋 2% 無上限[4]，LG 新春回饋給你滿滿驚喜！
最聰明耐用的空調！完美展現一級能效
LG 空調全系列雙迴轉 WiFi 內建空氣清淨功能
● 業界唯一！
LG 空調全系列搭載雙迴轉變頻壓縮機及內建 WiFi
不只擁有好服務，更搭載優質效能！LG 空調內建兩顆變頻壓縮機，猶如雙心臟同時運作、相互配合，提高運轉效率也降低能源轉換耗損，讓空調冷卻速度快，同時長時間保持穩定溫度，壓縮機還提供十年保固，耐用又安心。此外，限定型號亦擁有暖氣功能，相較於一般的葉片式、陶瓷式電暖器，LG 空調的暖房速度快且耗電量低，讓你在冬天寒流來襲時也能享受暖風吹拂。LG 空調全系列內建 WiFi，消費者使用 ThinQ® App 即可串聯家中所有 LG 空調[5]，透過遠端操控夏天預冷、冬天暖房，也可控管運轉效率，兼顧效能與節能。
● 舒適健康！
LG 空調內建抗敏濾網，旗艦級以上機種搭載空氣淨化功能
LG 空調全系列提供 PM2.5 抗敏濾網，表面的強力靜電，可吸附及捕獲花粉、細粉塵、過敏原等會引起呼吸道疾病的有害微小物質，有效濾淨空氣；豪華清淨系列還內建負離子產生器，每分鐘可製造500萬個正負離子，有效附著在空氣、家具及衣物的懸浮微粒，減少有害物質；而旗艦冷暖系列內建奈米離子產生器，每分鐘產生800萬奈米離子，可去除空氣中 99.9% 的細菌[6]，不僅能抑制細菌生長，也避免機體本身黴菌與酸臭味的滋長，再搭配懸浮微粒感應器、燈號數據空氣品質雙重智慧顯示器等多項功能，達成淨化空氣、抑制除臭的完整功效，一機打造最舒適健康的環境。
[1] *不含吊隱式空調，詳細活動辦法請見 LG 台灣官網。
[2] *暖氣功能限指定型號。
[3] *使用期間自2024年5月6日起至2025年8月5日止。
[4] *僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。詳細回饋時間請依 LINE 購物/ ShopBack 規範及其官網標示為主。
[5] *依據不同型號，部分功能不支援。
[6] *本實驗為 LG 社內測試結果。奈米離子測試係指空間52立方米房間，溫度與濕度正常下，細菌為金黃色葡萄球菌在30分鐘內消除超過99.9%。
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LG 原廠售後四大服務 Here4U！從教學、保養到維修，安心搞定 31/01/2024
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填敲敲看門中門冰箱問卷 抽500元商品卡得獎公告 07/02/2024
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