PuriCare™ 360°空氣清淨機 - 寵物功能增加版二代-旗艦款/建議適用32坪 (雙層)
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品有所不同。
多重過濾系統的淨化技術
清新空氣傳播更快更遠
告別寵物毛髮與異味的乾淨空氣
經英國過敏協會(BAF) 認證
經英國過敏協會(BAF) 認證，使用濾網可減少引起過敏的物質
經韓國空氣淨化協會認證
經韓國空氣淨化協會(CA) 認證，可有效減少五種有害氣體。
360˚ 全方位空氣清淨
強力淨化您身邊的空氣
無論將它放置於何處，LG PuriCare™360°空氣清淨機都能360度全面淨化。
sub
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
**PuriCare™ 空氣清淨機可自動偵測室內空氣品質，並透過機器側面的燈號指示器來顯示目前的空氣品質。指示燈號共有四種顏色：紅色、橙色、黃色和綠色。紅色表示空氣品質差，綠色表示空氣品質最好
***本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異
此圖片顯示了產品中的三層濾網
[總集塵量]
1) 測試日期: 2021.01
2) 測試機構: Korea Conformity Laboratories
3) 測試型號: AS351NNFA
4) 測試條件: 室內溫度23±1℃, 相對濕度50±2%, 測試氣溶膠 KCI（氯化鉀）
5) 測試方法: SPS-KACA 002-132:2018 Modified
6) 測試結果: 0.01㎛ 超細粉塵減少 99.999%（在運轉 37 分 55 秒後減少 99.999%）
本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
此圖片以顏色來展示空氣品質
[5種有害氣體]
1) 測試日期: 2021.11
2) 測試機構: KIMM
3) 測試型號: AS352NGHA
4) 測試方法: SPS-KACA002-0132測試有害氣體：氨、乙酸、乙醛、甲苯、甲醛
5) 測試結果: 五種氣體去除效率100%（CA認證標準：70%以上）
本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
此圖片以顏色來展示空氣品質
[SO2/NO2 氣體]
1) 測試日期: 2021.01
2) 測試機構: Korea Conformity Laboratories
3) 測試型號: AS351NNFA
4) 測試條件: 室內溫度21±1℃, 相對濕度45±5%
5) 測試方法: SPS-KACA002-132:2018
6) 測試結果: NO2/SO2氣體去除率:高於99.5%
本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
此圖片以顏色來展示空氣品質
清淨循環扇
提升乾淨空氣吹送距離
由 LGE 內部研發實驗室測試，與LG無清淨循環扇技術的型號相比，此型號在清淨和過濾空氣方面，速度提升，因此能夠改善您家中的空氣品質。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
**由 LGE 內部研發實驗室測試。實驗條件：在 1309 立方公尺（11.0 x 3.4 x 35公尺）的室內進行，測試產品型號為AS351NNFA，溫度為25±1.0℃ ，風速設定為Turbo Mode。藉由測量與測試產品之距離來測量空氣速度。距測試產品 9m、距地面 3.3 公尺高度處風速為 0.26m/s。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
精準強力淨化
當 AI 智慧感測器檢測到污染時，上下兩個循環扇會同時轉向污染源方向，提升高達24%的淨化速度。
捕捉智慧感測器位置並強力吹送乾淨的風
循環扇以不同方向運作
當兩個 AI 智慧感測器都檢測到污染時，上方循環扇會感應較遠的感測器，而下方風扇則會對應較近的感測器。
偵測到智慧感測器位置後，會朝著感測器所在的方向吹送乾淨的風
旋轉角度140 度，實現全面淨化
您可以在不同區域連接高達三個AI智慧感測器。如果所有感測器都檢測到污染，上下循環扇將旋轉達140度，以大幅淨化該區域。
可偵測到分佈在大範圍的智慧感測器，以提供乾淨的風
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
**AI 智慧感測器需另行購買。
[AI智慧感測器]
1) 測試日期: 2021.01
2) 測試機構: TÜV Rheinland
3) 測試型號: AS351NNFA / PSHNAC01
4) 測試條件: 室內溫度25±0.5℃, 相對濕度25±5%
5) 測試方法: AI智慧感測器放置在距離空氣清淨機2.5公尺處。分別測量開啟 AI 模式和自動模式時感測器附近的粉塵濃度降至1 x 106顆粒/mL的時間。
6) 測試結果: 將粉塵濃度降至 1 x 106顆粒/mL 所需的時間： AI 模式：876 秒，自動模式：1,152 秒
7) 本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
可偵測到分佈在大範圍的智慧感測器，以提供乾淨的風
寵物加強模式
提升您的空氣品質，減少寵物毛髮和異味
LG的寵物加強模式能夠高效率的對付寵物氣味和毛髮，確保您的家居保持清新乾淨
此人與寵物在一起，看起來很開心，而產品的寵物模式正在運作
簡易的清潔濾網方式
內裝和產品非常協調
1. 抓住兩側，將後蓋向前抬起和拉出。在清潔或更換濾網前，請停止產品運作並拔掉電源。
2.拉開濾網上把手來取下濾網。請慢慢拉動濾網，以防止灰塵掉出。
3. 使用吸塵器將濾網上的灰塵清除，或者將可拆卸的毛髮專用濾網放在流動的水下沖洗。
4. 安裝濾網時，確保拉把朝上。然後將蓋子對齊並插入背板底部的四個槽中。牢固地固定。請確保濾網未倒置安裝。
*由 LG 內部研發實驗室測試，實驗條件：在寵物咖啡廳的 132m2 區域內進行測試，以使用寵物模式的 AS309DNP型號 和自動模式的AS309DWA型號測試，測量底層濾網中收集到的灰塵和毛髮量的重量。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
**由 TÜV德國萊茵測試，實驗條件：在 8 立方公尺、攝氏溫度( 23 ± 5)度、相對濕度( 55 ±15) % 的實驗室中，以測試型號AS201NNFA 進行光觸媒濾網與標準濾網之除臭效果比較。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
Alt text
過敏防護
過敏防護讓每次呼吸都舒適
UVnano可去除 99.99% 的細菌，為您提供值得信賴的乾淨、安全的空氣。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
**本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。測試是在較新的產品上進行，結果會隨著產品老化而有所不同。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
**本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。測試是在較新的產品上進行，結果會隨著產品老化而有所不同。
Alt text
[UV除菌]
1) 測試日期: 2021.10
2) 測試機構: TÜV Rheinland, Korea Testing & Research Institute
3) 測試型號:AS352NGHA
4) 測試條件: 室內溫度25±2℃, 相對濕度 50±10%, UVC LED
5) 測試方式: 將含有細菌溶液的濾膜置於風扇葉片上，於風速1條件下，運行2小時候測量細菌溶液，測量菌落數的減少數，並與對照組進行比較，測試菌株：金黃色葡萄球菌（ATCC 6538P），表皮葡萄球菌（ATCC 12228），肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)。
6) 測試結果: 去除 99.99% 細菌
7) 利用UVnano技術的除菌效能僅對暴露在UVC LED光線下的風扇葉片區域有效。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
Alt text
[空氣細菌去除]
1) 測試機構: Korea Testing Laboratory
2) 測試型號: AS351NNFA
3) 測試條件: 室內溫度23±2℃, 相對濕度50±5%, 60m3測試空間, 以清淨循環扇模式且最大風速測試
4) 測試方式: KOUVA AS 02 : 2019, 測試時間60分鐘，測試菌珠:表皮葡萄球菌
5) 測試結果: 空氣中細菌減少率99.9%
6)本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
Alt text
[空氣病毒去除]
1) 測試機構: Korea Testing Laboratory
2) 測試型號: AS351NNFA
3) 測試條件: 室內溫度23±2℃, 相對濕度50±5%, 60m3測試空間, 以清淨循環扇模式且最大風速測試
4) 測試方式: KOUVA AS 02 : 2019, 測試時間30分鐘, 測試病毒 : 大腸桿菌病毒(Phi-X174)
5) 測試結果: 空氣中病毒減少率 : 99.3%
本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
Alt text
[去除濾網細菌]
1) 測試日期: 2020.04
2) 測試機構: Korea Testing & Research Institute
3) 測試內容: 抗菌濾網
4) 測試條件: 溫度37±1℃, 18±1hr
5) 測試方法: KS K 0693:2016。樣本培養18小時後，活菌數計數比較，測試菌株：金黃色葡萄球菌 ATCC 6538 / 肺炎克雷伯菌 ATCC 4352 / 大腸桿菌 ATCC 25922
6) 測試結果: 與對照組相比金黃色葡萄球菌減少超過 99.9%，肺炎克雷伯菌減少超過 99.9%，大腸桿菌減少超過 99.9%
本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
Alt text
[去除濾網病毒]
1) 測試日期: 2020.03
2) 測試機構: Seoul National University Graduate School of Public Health
3) 測試內容: 抗菌濾網
4) 測試條件: 溫度23.1℃~24.8℃, 18hr
5) 測試方法: ISO 20743，減少率(%): 在培養 0 小時（起始濃度）和 18 小時後的病毒減少率，測試病毒：鼠冠狀病毒，與 COVID-19 不同
6) 測試結果: 與對照組相比，鼠冠狀病毒減少 99.9% 以上
Alt text
360 度全方位設計
高質感的未來主義設計
此設計能美化、搭配任何房間，而中間的氣氛燈增添了空間氛圍。
室內設計和產品相得益彰
智慧空氣照護
利用 LG ThinQ™
來掌控空氣品質
使用 ThinQ™ 遠端操控開啟產品，即使不在家，也能讓家人擁有清新空氣。
您可以使用手機應用程式來控制產品
*LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ™。
*能源等級：1級
**能源效率值CASR/W(Dust)：0.175 (cmm)
***待機功率：2.00(w)
主要規格
尺寸
所有規格
基本規格
功率輸入 (W)
73
電源供應器 (V/Hz)
110V / 60Hz
顏色
石墨綠
顯示（方法）
4.3吋 觸控式LCD
能源等級
1級
風扇馬達類型
變頻馬達
噪音（高 / 低，dB）
53 / 26
CASR (CMM)
12.80
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.175
建議適用坪數(坪)
32.0
尺寸和重量
產品重量 (kg)
20.6
運輸重量 (kg)
24.0
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
377 x 1100 x 377
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
450 x 1195 x 450
淨重 (g)
20600
功能
兒童安全鎖
是
風扇模式/循環扇風速
5 級速（自動/弱/中/強/Turbo）
風扇模式/清淨風速
5 級速（自動/弱/中/強/Turbo）
奈米離子產生器
是
異味顯示
是
懸浮微粒密度顯示
是
寵物模式
是
淨化模式/循環扇模式
是
淨化模式/雙層模式
是
淨化模式/單層模式
是
遙控器
是
感應器
粉塵(PM1.0) / 異味 / 濾網壽命感測器
睡眠定時器
1 - 12hr
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
智慧指示器（懸浮微粒）
PM 1.0 / 2.5 / 10
UVnano
是
濾網更換提醒
是
過濾器
空氣淨化器濾網
360˚ V-寵物版濾網 (光觸媒活性碳除臭濾網、毛髮專用濾網、HEPA 濾網)
過濾等級
H13
智慧功能
自動開關
是
AQI 狀態/報告
是
濾網壽命監測
是
智慧診斷
是
ThinQ(Wi-Fi)
是
證書/獎項
BAF 認證 (British Allergy Association)
是
合規性
原產國
韓國
產品類型（型號名稱）
AS111NGY1.ATT
