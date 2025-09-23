PuriCare™ AeroCatTower 智慧寵物照護空氣清淨機 / 建議適用6坪

濾網更換週期為一年。當需要更換濾網時，系統會自動產生通知。您也可以直接在產品上或透過 LG ThinQ 應用程式進行檢查。

*濾網更換週期以每天使用 10 小時為基準，但也可能因實際使用時間和環境而有所不同。