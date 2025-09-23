We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
PuriCare™ AeroCatTower 智慧寵物照護空氣清淨機 / 建議適用6坪
PuriCare™ AeroCatTower 智慧寵物照護空氣清淨機 / 建議適用6坪
專為愛貓設計的多功能空氣清淨機
座墊加熱功能
為寵物提供溫暖舒適的專屬空間
360度全面淨化
多重過濾系統
貓咪放鬆模式
為寵物設計的安心休憩
寵物健康管理
輕鬆追蹤貓咪的體重跟休息狀態
溫控貓窩
為您的貓咪提供溫暖舒適的空間
兩種座墊加熱模式，提供最舒適放鬆的溫度
恆溫模式
|座墊長時間保暖，讓貓咪隨時享受舒適溫度
感應加熱模式
加熱功能僅當貓咪坐在貓窩上時才會啟動，您可以放心使用。
*當偵測到400克或以上的重量時，加熱功能將會啟動。
全方位空氣淨化
專為寵物家庭設計的空氣淨化系統
多重過濾設計，可減少貓毛¹⁾、過敏原²⁾、異味³⁾。
UVnanoTM紫外線
深層潔淨隱藏區域
UVnanoTM紫外線燈，有效消除風扇葉片上99.99%以上的有害細菌，確保潔淨衛生
前置濾網可隨時更換
輕鬆更換，
維持空氣潔淨清新
可輕鬆拆卸或更換，輕鬆捕捉寵物毛髮與灰塵等大顆粒物，確保空氣清新，維持最佳淨化效能
貓咪放鬆模式
強效淨化，安靜陪伴
當貓咪休息時，自動切換至靜音模式，氣流向下避免打擾，維持空氣淨化的同時，給予毛孩最舒適的環境
LG ThinQ™
一機掌握潔淨空氣與寵物的健康管理資訊
透過 LG ThinQ應用程式，隨時隨地輕鬆控制空氣清淨機，並監測貓咪的體重與休息時間5)。
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
1) 貓毛
-空氣中貓毛採集檢測/報告編號：CR251498
-報告日期：2025.2.19
-測試機構：Environmental Allergens Info and Care Inc. Environmental Allergens Center
-測試對象：Aero Cat Tower
-測試條件︰高度 28 公分，距離為 5、10、20、30 [公分]
-測試方法：在 20 分鐘內投放 200 毫克來自多個樣本的混合貓毛，進行毛髮回收測試
-測試結果：在自動風速模式下，距離 5 公分之貓毛回收率為 73%；在Turbo 風速模式下，距離 5 公分之貓毛回收率為 99.9%
-在實際使用環境下結果可能有所不同
2) 過敏原
-日本柳杉花粉 (Cryptomeria japonica) 萃取物/報告編號：CR251499
-報告日期：2025.2.24
-測試機構：Environmental Allergens Info and Care Inc. Environmental Allergens Center
-測試對象：Aero Cat Tower（AS065 系列）
-測試條件：氣流控制室（寬 3.24、深 3.7、高 2.5 [公尺]，29.97 [立方公尺]，材質：SUS304）
-測試方法：在室溫22.5°C，相對濕度45%之環境中，在Turbo 風速模式下，將過敏原(Cryptomeria japonica)霧化後進行過敏原淨化實驗
-測試結果：空氣清淨機運轉 30 分鐘後，淨化率達 99.1%
-在實際使用環境下結果可能有所不同
-室塵（貓）粗萃取物/報告編號：CR251500
-報告日期：2025.2.24
-測試機構：Environmental Allergens Info and Care Inc. Environmental Allergens Center
-測試對象：Aero Cat Tower（AS065 系列）；過敏原：Fel d 1（Felis domesticus）
-測試條件：氣流控制室（寬 3.24、深 3.7、高 2.5 [公尺]，29.97 [立方公尺]，材質：SUS304）
-測試方法：在室溫22.2°C，相對濕度47.5%之環境中，在Turbo 風速模式下，將過敏原(室塵(貓)粗萃取物)霧化後進行過敏原淨化實驗
-測試結果：空氣清淨機運轉 20 分鐘後，淨化率達 99.9%
-在實際使用環境下結果可能有所不同
3) 異味
*測試報告編號：CT25-005772K、CT25-005772E
-測試日期：2025.1.14~2025.2.11
-測試型號：AeroCatTower（AS065 系列）
-測試機構：Korea Conformity Laboratories
-測試條件：溫度 21±1℃，濕度 45±5%R.H.，測試室8.0±0.5 [立方公尺]
-測試模式：強風（額定風速）
-測試方法：SPS-KACA002-132:2022，進行 5 項氣體去除率測試
-測試結果：平均測試氣體去除率 84%
（甲醛去除率超過 99.5%、氨去除率 95%、乙醛去除率 79%、乙酸去除率 89%、甲苯去除率 57%）
-在實際使用環境下結果可能有所不同
-測試報告編號：CT25-011342K、CT25-011342E
-測試日期：2025.2.4~2025.2.20
-測試機構：Korea Conformity Laboratories
-測試型號：AeroCatTower（AS065 系列）
-測試條件：溫度 21±1℃，濕度 45±5% R.H.，測試室 8.0±0.5 [立方公尺]
-測試模式：強風（額定風速）
-測試方法：SPS-KACA002-132:2022，進行 SO₂、NO₂ 去除率測試
-測試結果：運轉 30 分鐘後，SO₂去除率為 31%，運轉2小時後，SO₂去除率為56%；運轉 30 分鐘後，NO₂去除率為 92%，運轉 2小時後，NO₂去除率高於 99.5%
-在實際使用環境下結果可能有所不同
4) UVnano
-測試報告編號: KR21KRC6-001
-測試日期：2021.5.10~2021.5.18
-測試實驗室：Pukyong National University Institute of Food Science（TÜV Rheinland 認證）
-測試條件：溫度 25±3℃/相對濕度 50±10% R.H.
-測試型號：FS061PWHA
-測試方法：以風速等級1運轉機器1小時，測試除菌效率
-測試風速：風速等級1
-結果：金黃色葡萄球菌：除菌率大於 99.99%/肺炎克雷伯菌：除菌率大於99.99%/表皮葡萄球菌：除菌率大於 99.99%
-未照射到UV光的地方，不會有除菌效果
-在實際使用環境下結果可能有所不同
5) LG ThinQ
-需要連接 Wi-Fi 並在 LG ThinQ 應用程式上註冊產品。
-Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。
-Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
*實際結果或效能可能因使用環境不同而有所差異。
常見問題
Q.
UVnano如何應用在 LG PuriCare 空氣清淨機?
A.
「UVnano」一詞是由「UV-C（紫外線）」與「nanometer（長度單位奈米）」組合而成。UVnano 光可消滅風扇葉片表面超過 99.998% 的有害細菌，有助於維持難以觸及區域的衛生。
Q.
濾網應該多久更換一次？
A.
濾網更換週期為一年。當需要更換濾網時，系統會自動產生通知。您也可以直接在產品上或透過 LG ThinQ 應用程式進行檢查。
*濾網更換週期以每天使用 10 小時為基準，但也可能因實際使用時間和環境而有所不同。
Q.
如何清潔空氣清淨機的寵物專用濾網？
A.
首先，將外蓋與產品主體分離。然後，使用配有縫隙清潔工具或軟刷附件的吸塵器清潔前置濾網上的灰塵。
請小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。
針對寵物專用濾網，光線可再生光觸媒除臭濾網的效能。
將濾網置於空曠區域接受陽光照射以進行再生。夜間時，將濾網置於光源下約 3 小時進行再生。
建議每 2 個月進行一次約 3 小時的再生循環。
*注意：請勿用水清洗濾網。這樣做可能會縮短其使用壽命。
*除臭濾網的再生效能是依照標準測試條件下，針對養寵物家庭常見的家居異味（氨、乙酸、乙醛）進行測試。
*標準測試條件：根據韓國空氣淨化協會的有害氣體去除（除臭）測試方法進行評估。
Q.
什麼是 HEPA 濾網？
A.
HEPA 濾網（即高效微粒空氣濾網）專為高效攔截非常微小的粒子而設計。LG 空氣清淨機內的 HEPA 濾網 可攔截小至 0.01 微米的粒子。
*測試報告編號：CT25-009523K、CT25-009523E
*測試日期：2025.1.23~2025.1.31
*測試機構：Korea Conformity Laboratories
*測試產品：AeroCat Tower (AS065系列)
*測試條件：空氣淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23±3℃，濕度：50±10% R.H.
*運行條件：風速等級3
*測試方法：SPS-KACA 002-0132:2022 Modified，室內空氣清淨機附錄 A
*測試結果：運行 40 分 5 秒以上時， 0.01 微米的粒子去除率高於 99.999%
*測試結果以實驗室環境為基準，實際使用可能會隨著條件改變而有所差異。
Q.
空氣清淨機的最佳擺放位置是哪裡？
A.
請將本產品安裝於距離牆壁至少 1 公尺處。若進氣空間不足，可能會影響空氣淨化功能。
本產品的效能可能會因環境（如溫度、濕度等）而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿安裝在有陽光直射或強光照射的地方。
主要規格
尺寸
所有規格
基本規格
功率輸入 (W)
52
電源供應器 (V/Hz)
110V / 60Hz
顏色
奶茶棕
顯示（方法）
否
能源等級
2
風扇馬達類型
變頻馬達
噪音（高 / 低，dB）
52 / 21
CASR (CMM)
3.22
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.155
尺寸和重量
產品重量 (kg)
11.6
運輸重量 (kg)
15.1
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
710 x 800 x 422
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
735 x 587 x 480
功能
風扇模式/清淨風速
6 級速（自動/弱/中/強/Turbo/睡眠）
懸浮微粒密度顯示
否
淨化模式/自動模式
是
感應器
粉塵 (PM1.0)
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
待機功率（1W 以下）
否
UVnano
是
濾網更換提醒
是
無線充電
否
過濾器
空氣淨化器濾網
Aero Series V-寵物版濾網 x 1顆
過濾等級
H13
智慧功能
自動開關
是
AQI 狀態/報告
是
濾網壽命監測
是
智慧診斷
是
ThinQ(Wi-Fi)
是
合規性
原產國
韓國
產品類型（型號名稱）
AS251CBZ0.ATT
