乾衣機的容量以公斤 (kg) 計算，代表滾筒一次能承載的衣物乾重上限。選擇合適容量取決於你的家庭人數：

✓ 10公斤以下：適合單身或情侶（1 至 2 人），容量剛好應付日常衣物，較狹小的空間也能放得下。

✓ 10-16公斤：適合小家庭（2 至 3 人），這是最多人選擇的容量範圍，能輕鬆應付一週的衣物量，包括孩子的衣物和各式毛巾都。

✓ 17公斤或以上： 此容量最適合大家庭（4 人以上），能高效處理大量衣物，多套寢具和特大羽絨棉被都能輕鬆應付。