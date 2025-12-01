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乾衣機，你的最佳生活助手
現代人日程忙碌，又往往居住於小坪數空間，乾衣機已成為不可或缺的好幫手。它不僅僅是一台機器，更是解決洗衣這項耗時家務的好幫手，特別適合居住空間有限的公寓住戶。乾衣機能快速烘乾衣物、毛巾與寢具，以便你隨時使用，重要性不言而喻。除了方便，它還能有效去除細菌、病菌與異味，為你和家人打造更健康的生活環境。為了幫你挑選到最合適的乾衣機，我們先來了解一下市面上有哪些款式吧！
類型 1：排風式乾衣機
這種是最傳統的乾衣機款式。它會吸入環境空氣並利用線圈加熱，讓衣物在熱風中翻滾以快速烘乾。過程中產生的熱濕空氣會透過連接至外部通風口的柔性排風管排到室外。這種機型的最大優點是簡單耐用，價格通常也比較實惠，而它的主要缺點則是需要安裝排風管。因此它必須放置在靠近外牆的位置，方便打通排風孔，這會限制安裝位置，通常也需要找專人安裝。
類型 2：摺疊攜帶式排風乾衣機
摺疊攜帶式乾衣機與一般排風式烘衣機原理相同，但設計上更省空間。這種小巧的乾衣機很適合小公寓、宿舍或放不下完整尺寸乾衣機的空間。它們通常搭配鋁箔套或類似配件來集中熱能。雖然便攜性是最大優點，但容量相對較小，只適合處理非常少量或輕量的衣物。因此，這種機器的烘乾程序比其他類型慢得多。
類型 3：冷凝式乾衣機
冷凝式乾衣機不需要向外排風，因此可以更靈活選擇安裝位置。它就像衣物專用的除濕機一樣，在機內冷卻滾筒內的熱濕空氣。濕氣會凝結成水，再匯集到可拆式水箱，或可直接透過排水管排出。這種機型最大優點是真正即插即用，只要房間通風良好，就能安裝使用。缺點則是相比排風式機型，衣物有時可能會略帶濕氣。它還會向房間釋放一些熱氣，因此建議放置在通風良好的空間，以達到最佳效能。
類型 4：熱泵式乾衣機
熱泵式乾衣機是目前最先進、最高能效的乾衣技術。它採用封閉循環系統，把熱能留在機內重複利用，不會排到室外。它使用低溫冷媒高效加熱空氣，同時去除衣物水分。此過程能讓衣物能在較低溫下有效烘乾，大大減少對各種布料的傷害，從耐用棉質到精緻運動服都適用。它的主要優點包括大幅節省能源（通常比冷凝式乾衣機節省多達 50% 電量）、衣物護理效果更佳，以及對環境更友好。雖然初期購買價格較高，但從長遠來看，靠較低的電費就能回本，是值得的投資。
挑選最適合你居家空間的乾衣機尺寸
除了了解不同類型的乾衣機，依照你的生活方式與居家空間選擇合適的乾衣機尺寸同樣重要。選對乾衣機尺寸，不僅能以最高效率烘乾衣物，還能節省能源，安裝也更輕鬆順利。
你需要多少公斤容量？
乾衣機的容量以公斤 (kg) 計算，代表滾筒一次能承載的衣物乾重上限。選擇合適容量取決於你的家庭人數：
✓ 10公斤以下：適合單身或情侶（1 至 2 人），容量剛好應付日常衣物，較狹小的空間也能放得下。
✓ 10-16公斤：適合小家庭（2 至 3 人），這是最多人選擇的容量範圍，能輕鬆應付一週的衣物量，包括孩子的衣物和各式毛巾都。
✓ 17公斤或以上： 此容量最適合大家庭（4 人以上），能高效處理大量衣物，多套寢具和特大羽絨棉被都能輕鬆應付。
乾衣機安裝空間規劃
購買前，務必先量好安裝空間。標準乾衣機一般寬 60–65 公分、深 60–70 公分、高 85–90 公分。為了通風順暢、避免震動，乾衣機背後應預留至少 5–10 公分，兩側留 2–5 公分間隙，同時也要預留足夠空間，確保門可以完全打開。
乾衣機的優點
擁有乾衣機的好處不只是方便，整個洗衣流程都能變得更輕鬆順暢。衣物完全烘乾，隨時可穿著或收納，就無需使用室內晾衣架，避免環境凌亂。這對公寓住戶尤其實用，即使空間有限或天氣多變，都能安心洗衣乾衣。烘乾衣物時的熱風和翻滾動作，也讓衣物比自然晾乾的更柔軟、不僵硬。
乾衣機的優點
擁有乾衣機的好處不只是方便，整個洗衣流程都能變得更輕鬆順暢。衣物完全烘乾，隨時可穿著或收納，就無需使用室內晾衣架，避免環境凌亂。這對公寓住戶尤其實用，即使空間有限或天氣多變，都能安心洗衣乾衣。烘乾衣物時的熱風和翻滾動作，也讓衣物比自然晾乾的更柔軟、不僵硬。
更重要的是，乾衣機利用熱力去除常見的細菌和過敏原，讓衣物更衛生。它還能避免衣服被烈日曬褪色，也防止戶外晾衣時沾上灰塵或異味。
LG 烘衣機：創新乾衣體驗，省電又省時
LG 乾衣機以頂尖科技打造，將這些好處發揮到極致。
獨家 DUAL Inverter Heat Pump™ 雙變頻熱泵除式乾衣技術，不僅節能表現卓越，運轉時也更安靜、振動更小。提供更寬廣的循環風速範圍，讓你自由選擇 Eco Hybrid™ 節能模式以省電，或 Speed 快速模式以省時。
Sensor Dry 感應器乾燥技術可偵測衣物濕度，自動調整烘乾時間，避免過度烘乾與高溫傷害，進一步提升效率並更有效呵護衣物。Allergy Care 抗敏呵護行程獲得英國過敏協會 (BAF) 認證，可去除 99.9% 居家塵蟎，讓衣物更衛生健康。
所有這些創新產品都享有馬達與壓縮機 10 年保固，並可透過 LG ThinQ™ 應用程式遠端操控，讓你體驗前所未有的智慧洗衣流程。
常見問題
Q.
我該如何為家中挑選合適的乾衣機容量？
A.
要挑選合適的乾衣機容量，請先考量家庭人數。10公斤以下的乾衣機最適合單身人士或情侶使用。小家庭選擇10-16公斤的乾衣機最合適，而大家庭則建議選擇 17公斤或以上容量，以方便處理較大量的衣物。
Q.
我可以在小坪數公寓安裝乾衣機嗎？
A.
完全可以，小坪數公寓也能安裝乾衣機。首先務必測量好可用空間。標準乾衣機一般寬 60–65 公分、深 60–70 公分、高 85–90 公分。背後應預留至少 5–10 公分，兩側留 2–5 公分間隙，以利排風。
Q.
乾衣機對公寓生活有哪些好處？
A.
對於公寓住戶來說，乾衣機可以最有效解決晾衣空間有限的問題。你不再需要室內晾衣架，且無論任何天氣都能擁有徹底乾爽的衣物。此外，乾衣機還能為衣物消毒，去除細菌與過敏原，並避免陽光暴曬造成褪色。
Q.
乾衣機可以讓衣服更乾淨衛生嗎？
A.
可以。Allergy Care 過敏防護行程獲得英國過敏協會 (BAF) 認證，可去除 99.9% 居家塵蟎，讓衣物更衛生健康。