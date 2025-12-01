正確使用洗劑分配器至關重要：

✓ 主要洗劑槽（標示為「II」或「Main」）：請在此處加入洗衣精或洗衣粉。請遵循洗劑包裝上的建議用量說明。

✓ 預洗洗劑槽（標示為「I」或「Pre」）：僅在選用預洗行程時，才需在此處添加洗劑。

✓ 柔軟精槽（標示花朵圖示或「Softener」）：在此處加入液體柔軟精，請勿超過 MAX (最大量) 標示線。

重要事項：切勿將洗衣粉與洗衣精混合使用。避免添加過量。請使用適當劑量，過量會導致泡沫過多，過少則會導致洗淨效果不佳。