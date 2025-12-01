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歡迎來到輕鬆洗衣的新境界！如果你剛開始使用全自動洗衣機，我們為你準備了最完整的指南。本指南專為新手量身打造，提供清晰且實用的步驟，帶你安全、高效地操作洗衣機。從初始安裝、選取合適行程到使用洗衣精，深入了解基礎操作，助你有效維持洗衣效能，更避免衣物受損，給予愛衣最完美的洗滌體驗。讓我們一起熟悉操作流程，確保從第一次洗滌開始，就能充滿自信地使用你的新家電。
操作方法
開始使用全新 LG 全自動洗衣機
在開始洗衣前，先做幾項檢查和基本設定，對洗衣機的正常運作和延長使用壽命都很重要。千萬不要忽略這些基本步驟！
洗衣前準備事項
快速開箱與初始安裝檢查清單
第 1 步
拆除運輸螺栓
這一步至關重要！運輸螺栓的作用是在運送過程中固定滾筒，但在使用前必須先行拆除。若未拆除，將會導致劇烈震動並造成機器損壞。請參閱使用手冊確認螺栓位置（通常位於機身後方）及拆除方法。請妥善保存這些螺栓，以便日後需要搬運機器時使用。
第 2 步
調整機身水平
使用水平儀，確保機器完全平穩地放置在地面上。大多數機型都配備可調機腳。確保機器水平，能防止脫水行程中產生過大的噪音與震動。
第 3 步
連接管線
將進水管牢固連接至正確的水龍頭（若有區分，請對應冷/熱水閥），並連接至機器背面的進水口。確保排水管正確放置於豎管或水槽中，高度不可過高（會導致排水困難），也不可過低（可能引發虹吸現象導致漏水）。請確認水管沒有任何扭曲或壓褶。
第 4 步
接通電源並開啟
將電源線連接至接地的插座。請避免使用延長線。
第 5 步
認識控制面板與圖示符號
控制面板初看之下可能有點複雜，但其功能分布其實非常符合邏輯。主要組件包括：
✓ 啟動/暫停按鈕：啟動或暫停運轉行程。
✓ 行程選擇旋鈕/按鈕：用於選擇主要的洗程（例如：棉質、混合布料、精緻衣物）。
✓ 顯示螢幕：顯示所選行程、設定參數、預估剩餘時間及錯誤代碼。
✓ 選項按鈕：可供自訂設定（如：水溫、脫水轉速、強效沖洗、預洗等）。常見符號可能包括溫度計（水溫）、螺旋狀圖示（脫水轉速）、水滴（沖洗），或是 T 恤圖示（行程類型）。詳細說明請參閱你所持型號的使用手冊。
逐步操作指南
如何使用 LG 全自動洗衣機
既然機器已安裝完畢且衣物也準備就緒，接下來讓我們逐一了解 LG 洗衣機的各種洗程。
第 1 步
開啟電源並選擇合適的洗程
1. 按下電源按鈕。
2. 轉動行程選擇旋鈕（或按下按鈕），為衣物選擇最合適的洗程。請根據主要織物類型及髒污程度來選擇。常用行程包括：棉質衣物、混合布料、輕鬆保養、精緻衣物/手洗、抗敏呵護/嬰兒蒸汽護理。
第 2 步
自訂設定：水溫、脫水轉速和其他選項
選取行程後，你通常可以根據需求自訂設定：
✓ 水溫：重複按下按鈕即可切換不同水溫選項（例如：冷水、20°C、40°C、60°C）。請根據織物類型及去污需求進行選擇。冷水洗滌可節省能源；熱水洗滌則有利殺菌消毒。
✓ 脫水轉速：選擇脫水轉速（例如：400、800、1200 RPM）。高轉速可去除更多水分；低轉速則較不傷衣料。
✓ 其他選項：視所持型號而定，你也許還可以選擇「強效沖洗」、「預洗」或「強力洗」等功能。
第 3 步
正確添加洗劑與衣物柔軟精
正確使用洗劑分配器至關重要：
✓ 主要洗劑槽（標示為「II」或「Main」）：請在此處加入洗衣精或洗衣粉。請遵循洗劑包裝上的建議用量說明。
✓ 預洗洗劑槽（標示為「I」或「Pre」）：僅在選用預洗行程時，才需在此處添加洗劑。
✓ 柔軟精槽（標示花朵圖示或「Softener」）：在此處加入液體柔軟精，請勿超過 MAX (最大量) 標示線。
重要事項：切勿將洗衣粉與洗衣精混合使用。避免添加過量。請使用適當劑量，過量會導致泡沫過多，過少則會導致洗淨效果不佳。
第 4 步
啟動洗程及其運作說明
1. 關緊機門。
2. 按下啟動/暫停按鈕。
3. 洗衣機將會鎖定機門，隨後可能進行衣物秤重，接著開始進水。螢幕將顯示預估剩餘時間。
4. 運轉期間若聽到進水聲、滾筒旋轉聲或馬達運作聲，皆屬正常現象。
洗衣行程與功能說明
深入瞭解 LG 全自動洗衣機
LG 洗衣機搭載多項創新功能，帶給你前所未有的卓越洗滌體驗。
了解 LG 洗衣機洗程，能幫助你充分發揮產品效能。
活用 LG 特殊洗程 #1
Steam™
特定型號利用蒸氣滲透纖維，有助於去除過敏原、減少衣物皺褶並去除異味。Allergy Care ™過敏防護行程使用蒸氣去除高達99.9%的塵蟎等過敏原。
活用 LG 特殊洗程 #2
TurboWash™ / TurboWash™360°
此技術可大幅縮短洗程時間。強勁噴射水流將水與洗劑直接噴灑在衣物上。TurboWash™ 360° 勁速洗最快只需 39 分鐘即可完成標準洗程。
活用 LG 特殊洗程 #3
AI Wash™ 智慧洗滌
AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，智慧偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，最佳化洗衣動作，呵護柔軟衣物，並節省能源。
智慧功能
LG ThinQ™ 應用程式
許多新款 LG ThinQ 洗衣機皆支援 Wi-Fi 連接功能。下載 LG ThinQ™ 應用程式後，你可以：
✓ 遠端啟動與監測：遠端啟動或暫停洗程，並隨時掌握剩餘時間。
✓ 下載洗程： 獲取更多專屬洗衣行程。
✓ 智能診斷™： 直接透過應用程式排除小故障。
✓ 能源監控： 追蹤能源消耗狀況。連線方式非常簡單，只需依照應用程式的指示操作即可。
常見問題
Q.
「全自動洗衣機」是什麼意思？
A.
全自動洗衣機能自動控制洗滌、沖洗及脫水行程，無需手動干預。不同於半自動機型，你只需放入衣物與洗劑，接著選擇洗程即可。
Q.
如何逐步使用 LG 全自動洗衣機？
A.
開啟電源、選擇洗程、於專屬槽位加入洗劑與柔軟精、關上機門並按下啟動鍵。洗衣機就會自動注水並開始洗滌。
Q.
如何選擇合適的洗程？
A.
依據衣物材質與髒污程度選擇洗程：日常衣物選用「棉質」，混合衣物選用「混合布料」，絲綢或羊毛類則選用「精緻布料」。
Q.
我應該將洗劑和衣物柔軟精放在何處？
A.
將洗劑加入主要洗劑槽（標示「II」)，並將柔軟精注入標有花朵圖示的柔軟精專用槽。切勿將洗衣粉與洗衣精混合使用。