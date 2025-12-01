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LG 洗碗機紗網濾網
DFB335HE
DFB335HS
DFB435FP
DFB533FW
安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
取出下層碗架，並旋轉底部高壓噴水臂，使角度較大的 V 字朝向前方。
逆時鐘旋轉內部濾網，取出組裝在一起的內部濾網和不鏽鋼濾網。
取出濾網後，檢查集水槽開口，必要時移除任何異物。
第 2 步
以流水沖洗並用軟刷清潔濾網。
重新安裝濾網前，請先重新組裝好兩個濾網。
第 3 步
要重新安裝組裝好的濾網，請旋轉高壓噴水臂，使角度較大的 V 形夾角朝向前方。
將濾網重新裝回濾網架上，順時鐘轉動內部濾網直到卡入定位，以固定濾網。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解析度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
主要規格
尺寸
所有規格
通用
類別
濾網
零件編號
ADQ74693702
尺寸和重量
直徑（公分）
8.4
長度（公分）
12.7
使用者評論
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