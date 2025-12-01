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LG 洗碗機軟化鹽裝填漏斗
DFB335HE
DFB335HS
DFB435FP
DFB533FW
安裝位置
* 此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何使用
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
1.取出下層碗架，並取下濾網左側的軟化鹽分配器蓋子。
2. 如果打算使用軟水器系統，首次使用本設備之前，必須同時倒入 1 公斤洗碗機軟化鹽和 1 公升水。請使用漏斗裝填軟化鹽。詳情請參閱使用前說明一節。
3. 重新擰緊蓋子。
4. 不放入碗盤，執行洗滌程序。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解析度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
主要規格
尺寸
所有規格
通用
類別
其他
零件編號
3016ED3001A
尺寸和重量
直徑（公分）
13.6
長度（公分）
10.3
淨重（克）
40
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