LG 洗碗機軟化鹽裝填漏斗

* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。

* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解析度、亮度設定和電腦規格而有所差異。

* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。