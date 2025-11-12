We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
17" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕
17" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕
擴展視野
使用 LG gram +view，開啟更廣闊的視野，延伸工作空間，讓協作與多工處理，變得輕鬆自在。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*筆記型電腦另售。
*本產品是可攜式螢幕，其電源來自連接筆電的電池。不支援內建電池。
*gram +view 未配備內建電池，需透過 USB-C to C 連接裝置供電，或使用 PD 充電器供電。
*PD 充電器需另行購買，不包含在產品中。
*若透過 USB-C 連接裝置，該裝置需支援 DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 傳輸功能，以及 7.5W (5V/1.5A) 以上 USB Power Delivery (USB PD) 快充技術。
領先業界 屢獲殊榮
*Ziff Davis, LLC. 之商標，經授權使用。
*經授權轉載© 2025 Ziff Davis, LLC. 版權所有，保留一切權利。
*LG gram 榮獲 PCMag Readers' Choice Awards 評選為 2025 年度最佳筆電品牌。
17 吋 16:10 WQXGA大螢幕
擴展你的視野
搭配 LG gram 17 吋可攜式螢幕，打造 32:10 超寬比例視野，帶來更流暢的多工體驗與沉浸式畫面享受。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*筆記型電腦另售。
*DCI-P3 標準色域：典型值 99%，最低值 95%。（DCI-P3 為 Digital Cinema Initiatives 所定義之色彩標準。）
*32:10 螢幕比例僅適用於連接 43.1cm gram Pro 時。
**與前一代 16 吋機型相比。
WQXGA IPS 螢幕
清晰視界 點亮創意
WQXGA (2560×1600) 高解析度 搭配 DCI-P3 99% (Typ.) 廣色域，展現專業級的細膩畫質與精準色彩，讓每個細節都栩栩如生，激發無限創意。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
延伸視野 高效協作
輕巧多功能的 LG gram +view，隨時隨地延伸視野，助你高效工作，協作更順暢。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
**安裝 LG Switch 應用程式後，即可啟用自動旋轉功能，輕鬆切換至直式畫面。
輕裝上陣 無阻前行
LG gram +view 重量僅 780 公克（含收納袋為 1,020 公克），輕巧便攜，讓您隨時隨地快速展開工作，高效提升生產力。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*所述厚度為產品最薄處，重量僅針對 +view 本體計算，詳細資訊請參閱產品規格。
*gram +view 未內建電池，需透過 USB-C to C 與裝置連接供電，或使用 PD 充電器供電。
*PD 充電器需另行購買，不隨產品附贈。
隨心安裝 一展即用
gram +view 採用優雅鈦灰銀，完美融入多元空間，與 gram 的輕薄設計諧和搭配。立架免工具安裝，展開即可用，立即投入工作或享受娛樂。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*安裝 LG Switch 應用程式後，即可啟用自動旋轉功能，輕鬆切換至直式畫面。
*gram +view 未內建電池，需透過 USB-C to C 與裝置連接供電，或使用 PD 充電器供電。
*PD 充電器需另行購買，不隨產品附贈。
盡享沈浸音效
內建雙 1.5W 喇叭的 LG gram +view，帶來更飽滿細緻的聲音表現，營造身臨其境的聆聽體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*若要連接 gram +view，裝置必須具備支援 DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 的 USB-C 連接埠，並提供至少 7.5W (5V/1.5A) 的電力輸出。
*與 iPhone 15 系列及更新版本的 iPhone 相容。
*建議先使用獨立PD 充電器為行動裝置供電，再將其連接至 gram +view。
*連接 Nintendo Switch 時，必須透過擴充基座再接上外接顯示器。
*gram +view 未配備內建電池，需透過 USB-C to C 連接裝置供電，或使用 PD 充電器供電。
*PD 充電器需另行購買，不包含在產品中。
*使用 HDMI 功能與喇叭輸出 時，需連接至少 25W PD 充電器。
*建議在連接智慧型手機前，先為 gram +view 接上至少 25W（建議 45W）PD 轉接器。
*部分電腦可能與 gram +view 不相容。
*包裝內含一條Mini HDMI 轉 HDMI 傳輸線及一條 USB-C to USB-C 連接線。
LG Switch 應用程式
快速切換 多工處理
LG Switch 應用程式能依照您的工作與生活需求最佳化顯示體驗，您可輕鬆將螢幕劃分為最多六個區域、切換主題設計，甚至透過快速鍵立即啟動視訊會議平台，讓多工處理更高效便利。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*若要下載最新版本的 LG Switch 應用程式，請至 LG.com 支援頁面搜尋 17MT70。
*LG Switch 應用程式的安裝與支援功能可能因電腦環境而有所不同。
*產品圖片與影片中所示的 LG Switch 應用程式僅供示意，實際產品與應用程式介面可能有所差異。
主要規格
顯示 - 尺寸 (Inch)
17inch
尺寸/重量 - 重量 (kg)
0.78
顯示 - 解析度
WQXGA 2560 x 1600
顯示 - 色域
DCI-P3 99% (Typical)
尺寸/重量 - 尺寸 (Inch)
14.9 x 10.4 x 0.35
所有規格
INFO
產品類型
gram+view
年份
Y25
尺寸/重量
尺寸 (mm)
379.7 x 264.9 x 8.9
重量 (kg)
0.78
尺寸 (Inch)
14.9 x 10.4 x 0.35
尺寸 (含外箱)(mm)
474 x 352 x 72
重量 (含外箱)(kg)
1.85
重量 (lb)
1.72
重量 (含外箱)(lb)
4.07
尺寸 (含外箱)(Inch)
18.7 x 13.9 x 2.8
顯示
亮度
350nit
色域
DCI-P3 99% (Typical)
對比度
1200:1 (Typical)
面板類型
IPS Non Touch
複數面板
LGD
Pol
Anti-Glare
比例
16:10
更新率
60Hz
解析度
WQXGA 2560 x 1600
反應時間
30 ms(Typical)
尺寸 (Inch)
17inch
尺寸 (cm)
43.18cm
聲音
喇叭
1.5W x 2
輸入/輸出埠
USB Type C
YES(2ea)
HDMI
YES(1ea, mini-HDMI)
