17" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕

17" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕

17" gram+ view IPS 防眩光可攜式螢幕

17MT70
前視圖
後視圖
左側視圖
右側視圖
-30 度側視圖
+30 度側視圖
-30 度後視圖
+30 度後視圖
前視圖
後視圖
主要功能

  • 17吋防眩光 IPS 可攜式螢幕
  • 16:10 WQXGA (2560 x 1600)
  • 支援 DCI-P3 99% (Typ.) 廣色域
  • 搭配立架，畫面自動旋轉
  • 780g輕量設計
  • 2 個 USB Type-C (PD 45W)，mini-HDMI
更多
LG gram +view 標誌。

LG gram +view 標誌。

擴展視野

使用 LG gram +view，開啟更廣闊的視野，延伸工作空間，讓協作與多工處理，變得輕鬆自在。

圖片顯示已連接的 LG gram +view 和 LG gram。LG gram 上正在處理 Photoshop 工作，LG gram +view 上顯示著相同的畫面。使用 LG gram +view，可更高效地完成工作，並讓協作更輕鬆。

圖片顯示已連接的 LG gram +view 和 LG gram。LG gram 上正在處理 Photoshop 工作，LG gram +view 上顯示著相同的畫面。使用 LG gram +view，可更高效地完成工作，並讓協作更輕鬆。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*筆記型電腦另售。

*本產品是可攜式螢幕，其電源來自連接筆電的電池。不支援內建電池。

*gram +view 未配備內建電池，需透過 USB-C to C 連接裝置供電，或使用 PD 充電器供電。

*PD 充電器需另行購買，不包含在產品中。

*若透過 USB-C 連接裝置，該裝置需支援 DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 傳輸功能，以及 7.5W (5V/1.5A) 以上 USB Power Delivery (USB PD) 快充技術。

領先業界 屢獲殊榮

2025 PCMag Readers' Choice Award 標誌圖片

2025 年度最佳筆電品牌

所有評測項目中皆獲得極高評分，屢屢位居榜首，榮登年度最高評價品牌。

*Ziff Davis, LLC. 之商標，經授權使用。

*經授權轉載© 2025 Ziff Davis, LLC. 版權所有，保留一切權利。

*LG gram 榮獲 PCMag Readers' Choice Awards 評選為 2025 年度最佳筆電品牌。

寬廣清晰可攜式體驗流暢

17 吋 16:10 WQXGA大螢幕

擴展你的視野

搭配 LG gram 17 吋可攜式螢幕，打造 32:10 超寬比例視野，帶來更流暢的多工體驗與沉浸式畫面享受。

LG gram +view 和 LG gram Pro 連接在一起，每台裝置縱橫比為 16:10，組合而實現以 32:10 縱橫比工作。

The image shows LG gram +view and LG gram connected. Photoshop work is being done on LG gram, and the same screen is visible on LG gram +view. By using LG gram +view, work can be done more efficiently, making collaboration easier.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*筆記型電腦另售。

*DCI-P3 標準色域：典型值 99%，最低值 95%。（DCI-P3 為 Digital Cinema Initiatives 所定義之色彩標準。）

*32:10 螢幕比例僅適用於連接 43.1cm gram Pro 時。

**與前一代 16 吋機型相比。

WQXGA IPS 螢幕

清晰視界 點亮創意

WQXGA (2560×1600) 高解析度 搭配 DCI-P3 99% (Typ.) 廣色域，展現專業級的細膩畫質與精準色彩，讓每個細節都栩栩如生，激發無限創意。

WQXGA

高解析度

DCI-P3 99% (Typ.)

色域

350 nits (Typ.)

亮度

1200:1

對比度

LG gram +view 螢幕及背景呈現水底影像，展現專業級清晰度與精準色彩還原效果。

LG gram +view 螢幕及背景呈現水底影像，展現專業級清晰度與精準色彩還原效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

細膩色彩 一覽無遺

透過 DCI-P3 99% (Typ.) 廣色域，帶來生動細膩的色彩與逼真畫面，結合 350 nits (Typ.) 亮度，更突顯細節層次與質感，呈現清晰而真實的視覺體驗。

無眩光 舒適視界

在明亮環境下，也能呈現清晰銳利、色彩鮮豔的畫面，減少反光干擾，帶來更舒適的觀看體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

延伸視野 高效協作

輕巧多功能的 LG gram +view，隨時隨地延伸視野，助你高效工作，協作更順暢。

LG gram +view 和 LG gram 連接在一起，人們共用 LG gram +view 的螢幕一起工作。
螢幕共享

輕鬆分享畫面，協作更高效。

LG gram +view 和 LG gram 連接在一起，文件工作透過 LG gram 完成。LG gram +view 套用了自動旋轉模式，用於檢視圖表。LG gram +view 和 LG gram 搭配一起使用，提高工作生產力。
畫面自動旋轉

自動旋轉模式可在水平與垂直顯示間自由切換，靈活調整視角，全面提升工作效率。

兩台 LG gram +views 同時用於工作。一個螢幕顯示著行程表，另一個螢幕則顯示著時尚插畫。雙顯示器有助實現多工作業。
螢幕延伸 多工更簡單

雙螢幕體驗，讓您輕鬆切換視野，實現高效多工作業。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

**安裝 LG Switch 應用程式後，即可啟用自動旋轉功能，輕鬆切換至直式畫面。

輕裝上陣 無阻前行

LG gram +view 重量僅 780 公克（含收納袋為 1,020 公克），輕巧便攜，讓您隨時隨地快速展開工作，高效提升生產力。

780 公克

輕盈

8.9 公釐

纖薄機身

一位女士一隻手拿著手機，另一隻手拿著 LG gram +view。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*所述厚度為產品最薄處，重量僅針對 +view 本體計算，詳細資訊請參閱產品規格。

*gram +view 未內建電池，需透過 USB-C to C 與裝置連接供電，或使用 PD 充電器供電。

*PD 充電器需另行購買，不隨產品附贈。

隨心安裝 一展即用

gram +view 採用優雅鈦灰銀，完美融入多元空間，與 gram 的輕薄設計諧和搭配。立架免工具安裝，展開即可用，立即投入工作或享受娛樂。

此動畫依序展示 LG gram +view 背面、使用 Kickstand 支架的場景、正面，以及垂直擺放的 LG gram +view。

The image shows LG gram +view and LG gram connected. Photoshop work is being done on LG gram, and the same screen is visible on LG gram +view. By using LG gram +view, work can be done more efficiently, making collaboration easier.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*安裝 LG Switch 應用程式後，即可啟用自動旋轉功能，輕鬆切換至直式畫面。

*gram +view 未內建電池，需透過 USB-C to C 與裝置連接供電，或使用 PD 充電器供電。

*PD 充電器需另行購買，不隨產品附贈。

盡享沈浸音效

內建雙 1.5W 喇叭的 LG gram +view，帶來更飽滿細緻的聲音表現，營造身臨其境的聆聽體驗。

LG gram +view 螢幕顯示一名戴著耳機的女性影像，並搭配聲波圖形。LG gram +view 螢幕上方角落呈現其他聲波圖形。

LG gram +view 螢幕顯示一名戴著耳機的女性影像，並搭配聲波圖形。LG gram +view 螢幕上方角落呈現其他聲波圖形。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG gram +view 提供兩個 USB Type-C (USB 3.2) 連接埠和一個與各種裝置相容的 Mini HDMI (HDMI Type C) 連接埠，可順暢顯示。畫面左側顯示筆記型電腦、智慧型手機及遊戲主機的圖示。

多元連接埠

滿足各種使用需求

LG gram +view 配備雙 USB Type-C 與一組 Mini HDMI 連接埠，能相容多種裝置，輕鬆切換、顯示內容不卡關。同時支援 USB Type-C 供電，最高可達 45W，連接筆電時可同時替 +view 供電，讓工作更流暢便利。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*若要連接 gram +view，裝置必須具備支援 DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 的 USB-C 連接埠，並提供至少 7.5W (5V/1.5A) 的電力輸出。

*與 iPhone 15 系列及更新版本的 iPhone 相容。

*建議先使用獨立PD 充電器為行動裝置供電，再將其連接至 gram +view。

*連接 Nintendo Switch 時，必須透過擴充基座再接上外接顯示器。

*gram +view 未配備內建電池，需透過 USB-C to C 連接裝置供電，或使用 PD 充電器供電。

*PD 充電器需另行購買，不包含在產品中。

*使用 HDMI 功能與喇叭輸出 時，需連接至少 25W PD 充電器。

*建議在連接智慧型手機前，先為 gram +view 接上至少 25W（建議 45W）PD 轉接器。

*部分電腦可能與 gram +view 不相容。

*包裝內含一條Mini HDMI 轉 HDMI 傳輸線及一條 USB-C to USB-C 連接線。

LG Switch 應用程式

快速切換 多工處理

LG Switch 應用程式能依照您的工作與生活需求最佳化顯示體驗，您可輕鬆將螢幕劃分為最多六個區域、切換主題設計，甚至透過快速鍵立即啟動視訊會議平台，讓多工處理更高效便利。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*若要下載最新版本的 LG Switch 應用程式，請至 LG.com 支援頁面搜尋 17MT70。

*LG Switch 應用程式的安裝與支援功能可能因電腦環境而有所不同。

*產品圖片與影片中所示的 LG Switch 應用程式僅供示意，實際產品與應用程式介面可能有所差異。

列印

主要規格

  • 顯示 - 尺寸 (Inch)

    17inch

  • 尺寸/重量 - 重量 (kg)

    0.78

  • 顯示 - 解析度

    WQXGA 2560 x 1600

  • 顯示 - 色域

    DCI-P3 99% (Typical)

  • 尺寸/重量 - 尺寸 (Inch)

    14.9 x 10.4 x 0.35

所有規格

INFO

  • 產品類型

    gram+view

  • 年份

    Y25

尺寸/重量

  • 尺寸 (mm)

    379.7 x 264.9 x 8.9

  • 重量 (kg)

    0.78

  • 尺寸 (Inch)

    14.9 x 10.4 x 0.35

  • 尺寸 (含外箱)(mm)

    474 x 352 x 72

  • 重量 (含外箱)(kg)

    1.85

  • 重量 (lb)

    1.72

  • 重量 (含外箱)(lb)

    4.07

  • 尺寸 (含外箱)(Inch)

    18.7 x 13.9 x 2.8

顯示

  • 亮度

    350nit

  • 色域

    DCI-P3 99% (Typical)

  • 對比度

    1200:1 (Typical)

  • 面板類型

    IPS Non Touch

  • 複數面板

    LGD

  • Pol

    Anti-Glare

  • 比例

    16:10

  • 更新率

    60Hz

  • 解析度

    WQXGA 2560 x 1600

  • 反應時間

    30 ms(Typical)

  • 尺寸 (Inch)

    17inch

  • 尺寸 (cm)

    43.18cm

聲音

  • 喇叭

    1.5W x 2

輸入/輸出埠

  • USB Type C

    YES(2ea)

  • HDMI

    YES(1ea, mini-HDMI)

